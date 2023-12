Oblíbený výrobce chytrých hodinek prý končí s Wear OS!

Fossil se kromě klasických hodinek v posledních letech zaměřil na ty chytré

Modely Fossil Gen patřily vždy k poměrně solidním hodinkám

Podle všeho se ale nové generace nedočkáme

Pokud jste si chtěli někdy v minulosti pořídit hodinky s operačním systémem Wear OS, ale zároveň jste vyžadovali vzhled klasických hodinek a prémiovější materiály, pravděpodobně jste někdy narazili na modely od firmy Fossil. Ta tvořila poměrně kvalitní modely, důkazem je například poslední model Fossil Gen 6, který nabízel ve své době výkonný čip Snapdragon Wear 4100+, podpora ale nepatřila k nejlepším. Nejnovější zprávy tvrdí, že americká firma na operační systém od Googlu zanevřela.

Zatím ale přesně nevíme, co by takový krok znamenal. Vlastně máme dvě možnosti – buď Fossil úplně ukončí výrobu svých chytrých hodinek, nebo pracuje na vlastním operačním systému. Osobně se přikláním spíše k té první verzi, Wear OS nabírá na popularitě a nedávalo by příliš velký smysl vyvíjet vlastní systém, který by se dost možná nesetkal s úspěchem. Firma navíc zase tolik hodinek celosvětově neprodala, aby se jí něco takového vyplatilo.

Očekávaný model Fossil Gen 7 tedy pravděpodobně nikdy nespatří světlo světa, na e-shopu jsou navíc aktuální modely s velkou slevou, lze je zakoupit už za 129 dolarů (asi 2 800 korun), původně přitom stály 299 dolarů, tedy asi 6 700 korun.

Fossil Gen 6 Review | Two weeks later… | Best WearOS Smartwatch?

Bohužel máme tedy opět o konkurenci méně, Samsung trh s Wear OS naprosto drtí a vzdoruje mu (kromě samotného Googlu) jen pár výrobců jako například TicWatch.

Budou vám chybět chytré hodinky Fossil?

Zdroj: GSMArena