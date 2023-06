Flir One Pro recenze: termokamera pro každý smartphone

Flir Ignite

Součástí softwarového balíčku pro kameru Flir One je také služba Flir Ignite. Ta spočívá zejména v možnosti automaticky zálohovat snímky pořízené kamerou a to bezplatně až do kapacity 1 GB. To se v současnosti možná nejeví jako úplně vysoká hodnota, nicméně s přihlédnutím k faktu, že snímky z kamery obvykle zabírají 1 až 2 MB to je pro hobby využití vcelku dostatečná hodnota. Knihovnu pak můžete otevřít prakticky na libovolném zařízení a nechybí zde ani možnost snímky sdílet či exportovat do dalších nástrojů od Fliru jako je Flir Tools či Thermal Studio

Flir Tools

Aplikace s tímto příznačným názvem slouží pro další práci s pořízenými snímky. Jelikož snímky z kamery jsou uloženy ve formátu .jpeg a každý jejich pixel má přiřazena data obsahující informaci o teplotě. Díky tomu jste schopni z pořízených snímků vygenerovat zprávu ve formátu .pdf. Do té můžete přidat libovolné množství měření či můžete ve snímku provádět úpravy jako například změnu barevné palety. Tato paleta nástrojů je k většině produktů zdarma a existuje jak v mobilní Android, tak deskopové verzi pro Windows.

Flir Thermal Studio

Jedná se o software pro správu a zpracování snímků a videí z termokamer Flir. Do značné míry umí podobné věci zaměřené na správu a úpravu pořízených snímků jako Flir Tools. Mezi jeho speciality pak patří funkce pro zpracování plánu prediktivní údržby či odhalování problémů v daném systému. Také zde můžete vytvořit a uložit vlastní šablony protokolů a vytvářet překryvy více snímků. Oproti předešlým nástrojům je však tento zdarma jen v základní verzi. Pokud budete chtít odemknout pokročilejší funkce, budete si muset předplatit jeden ze dvou ročních plánů.

Getting Started with FLIR Thermal Studio Suite

Cena Flir One Pro

Termokamera Flir One Pro s USB-C konektorem se na našem trhu dle serveru Heureka.cz aktuálně prodává od 12,5 tisíce Kč s DPH. Za víceméně totožnou částku pak seženete i verzi s lightning konektorem pro zařízení s iOS.

Závěr recenze Flir One Pro

Síla termokamery Flir One Pro spočívá především v jednoduchosti obsluhy, kterou většinu konvenčních termokamer naprosto převálcuje. Výhodou připojení ke smartphonu je pak i možnost nejen pořízení i základního zpracování termosnímků na jednom zařízení. Díky bezplatné aplikaci Flir Tools se totiž nemusíte spoléhat čistě na zachycený snímek v dané podobě ale můžete s ním i dále pracovat a upravovat zobrazené informace. Krom toho, je kamera kompaktní, lehká a velmi dobře zpracovaná. Summa summarum, nebojím se, že by své použití termokamera Flir One Pro nenašla jak v domácím, tak firemním prostředí.

Potenciální překážkou v koupi pak může být pochopitelně cena, která není nejnižší. Na druhou stranu, pokud máte pro kameru to správné využití, může se skutečně vyplatit – a to klidně i v domácím prostředí. Samozřejmě, existují i levnější alternativy, některé se testované termokameře dokáží rovnat i po hardwarové stránce, většina však ztrácí v oblasti softwaru a uživatelské přívětivosti. Z dalších negativ můžu zmínit například velmi “náladovou” výdrž baterie a také bych ocenil o něco plynulejší video o vyšší snímkové frekvenci.

Klady + snadné použití

+ návody a seznámení s pojmy v aplikaci

+ kvalitní zpracování

+ rozlišení termálního snímače

+ MSX režim

+ Flir Tools a Ignite s 1GB cloudem zdarma