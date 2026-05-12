Nový držák mobilu na kolo už stihl zlevnit. Láká na technologii proti otřesům a flexibilní nastavení

FIXED Bikee Anti-Shock je nový univerzální držák telefonu na kolo, motorku a koloběžku s integrovaným antivibračním modulem, který tlumí otřesy z jízdy S kódem ALZADNY10 stojí 629 Kč místo 699 Kč (sleva 70 Kč, tedy 10 %) – produkt na Alzu právě dorazil jako novinka Antivibrační modul je klíčový pro moderní telefony s optickou stabilizací (OIS) – vibrace z motorky nebo kola ji mohou nevratně poškodit, jak varuje například i Apple Adam Kurfürst Publikováno: 12.5.2026 08:00 Jezdíte na kole nebo motorce a používáte telefon jako navigaci? Pak vás bude zajímat čerstvá novinka v sortimentu FIXED. FIXED Bikee Anti-Shock se prodává teprve chvíli, ale přesto na Alze stihl zlevnit na 629 Kč po zadání kódu ALZADNY10 (ze standardních 699 Kč). Jde o úplně nový model, který přidává něco, co u základních držáků chybí – antivibrační modul chránící fotoaparát před otřesy. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud používáte telefon jako navigaci na motorce nebo elektrokole a chcete chránit jeho stabilizaci fotoaparátu.⚠️ Zvažte, pokud máte telefon širší než 8,8 cm nebo s úhlopříčkou nad 6,8″ – do držáku se nevejde.💡 Za 629 Kč jde o jednu z cenově dostupnějších cest, jak telefon ochránit před vibracemi bez nutnosti řešit separátní antivibrační modul. Proč antivibrační modul vůbec řešit Tohle je možná nejdůležitější část článku. Moderní smartphony se systémem optické stabilizace obrazu (OIS) jsou výrazně citlivější na vibrace, než byly starší modely. Stabilizace obsahuje magneticky levitující prvky, které vibrace na frekvenci motorky nebo nerovností v terénu mohou trvale poškodit. Apple sám vydal oficiální varování, že časté používání iPhonu na motorkách (zejména s vysokým objemem motoru) může vést k nevratnému poškození OIS i autofokusu. Stejné varování dnes mají i další výrobci. Řešení nabízejí prémiové značky typu Quad Lock nebo Peak Design, které prodávají samostatné antivibrační moduly za 1 000 Kč a víc jako přídavné příslušenství. FIXED Bikee Anti-Shock tento modul integruje přímo do držáku a celý balíček vyjde s aktuální slevou na 629 Kč. Pro motorkáře, kteří denně nasazují telefon do držáku, je to praktická forma pojistky – telefon za 25 tisíc se vám vyplatí chránit i poměrně levným příslušenstvím. KOUPIT V AKCI ZA 629 KČ Klíčové parametry: kompatibilita a konstrukce Držák je univerzální pro řídítka s průměrem 20–32 mm, takže pasuje na běžné silniční kolo, horské kolo, elektrokolo, motorku i elektrokoloběžku. Telefon musí mít úhlopříčku do 6,8 palce a šířku 6,2 až 8,8 cm. Konstrukce stojí na plastových kleštích se silikonovým polstrováním, které drží telefon bez poškrábání i při vyšších rychlostech. 360° otočný kloub umožňuje nastavit telefon do vertikální nebo horizontální polohy – pro Google Maps a Mapy.cz je typicky lepší vertikální, pro sledování trasy v ridelogu naopak horizontální. Po dotažení kloubu je úhel pevně zajištěn, takže se za jízdy nepohybuje. Výrobce poskytuje na produkt záruku 36 měsíců přes vlastní e-shop, Alza standardně 24 měsíců. Praktická stránka: ovládání jednou rukou a montáž Co je u držáku na kolo nebo motorku zásadní, je rychlost nasazení a vyndání telefonu. Bikee Anti-Shock má chytrý uzamykací systém, který si pamatuje velikost vašeho telefonu – při prvním nasazení si držák zapamatuje šířku a při dalším použití stačí telefon vložit a jedním pohybem zamknout. To je při každodenním používání rozdíl mezi několika sekundami a půlminutou. Ovládání jednou rukou dává smysl hlavně pro motorkáře, kteří při zastavení potřebují rychle dostat telefon do držáku, aniž by museli sundavat rukavice. Montáž na řídítka je mechanická bez nutnosti šroubováku – stačí přiložit držák, dotáhnout a je hotovo. Na sportovnějších motorkách s úzkým prostorem u řídítek může být nutné drobně přesunout spojkovou nebo brzdovou páčku o pár milimetrů, ale to platí pro většinu držáků v této kategorii. Antivibrační modul je integrovaný v základně držáku, takže neovlivňuje šířku ani výšku celé sestavy. Kdy to smysl nedává Pokud máte iPhone Pro Max v silném obalu nebo extrémně širokou Androidí lopatu, ověřte si rozměry – limit 88 mm už začíná být u některých flagshipů hraniční. Stejně tak pokud řešíte jen občasné použití na běžné cyklostezce nebo městské vyjížďky bez dlouhých jízd po nerovnostech, je antivibrační modul spíš pojistka než nutnost a vystačíte si s běžným držákem za 300 Kč. A pokud preferujete magnetické MagSafe upevnění přímo na zadní stranu iPhonu, sáhněte po Bikee MagSafe variantě nebo modelech od Quad Lock. Verdikt: novinka, která má smysl hlavně pro motorkáře FIXED Bikee Anti-Shock za 629 Kč je jeden z cenově nejdostupnějších držáků s integrovaným antivibračním modulem na českém trhu. Pokud používáte telefon na motorce jako navigaci a chcete chránit OIS fotoaparát před vibracemi, dává smysl investovat 70 Kč na to navíc oproti běžným držákům bez tohoto modulu. Jako čerstvá novinka ještě nemá rozsáhlé recenze, ale značka FIXED má v segmentu mobilního příslušenství solidní reputaci a 36měsíční záruku přes vlastní e-shop. Pro motorkáře jednoznačná koupě, pro cyklisty spíš pojistka pro klid v duši. Používáte telefon jako navigaci na kole nebo motorce, nebo dáváte přednost vyhrazenému navigačnímu zařízení? Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…