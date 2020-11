Hodinky Fitbit Sense a Versa 3 dostávají s novým updatem tři super funkce

Společnost Fitbit posílá do svých hodinek Sense a Versa 3 aktualizaci, která s sebou přináší velmi zajímavé novinky. Přístroje se například naučí přístupnější měření okysličení krve na pozadí nebo zprostředkovat telefonáty. Celkem tři nové funkce obstarává systém Fitbit OS 5.1, který do přístrojů vyrazil před pár dny. Hodinky Fitbit Sense a Versa 3 se díky němu naučí vyřizovat hovory přímo ze zápěstí, měření SpO2 na pozadí a také se v nich objeví Google Asistent a Amazon Alexa.

Měření okysličení krve (SpO2) doposud hodinky poskytovaly pouze za použití konkrétního ciferníku. Nyní je možné jej spustit z menu a nechat běžet na pozadí. A ciferníků, které budou mít spouštění v sobě, bude přibývat. Oba modely mají z výroby mikrofon a reproduktor, nicméně doposud nebyly schopné vyřizovat telefonáty přímo. Nyní je možné zahajovat či přijímat konverzaci rovnou z hodinek skrze Bluetooth spojení s mobilem.

Zatímco možnosti řešit hovory a snadnější měření SpO2 se dočkají majitelé Fitbit Sense a Versa 3 i u nás, Google Asistent a Amazon Alexa jsou zatím dostupné jen pro vybrané regiony, mezi které ČR nepatří. Zatím není jasné, kdy by se to mělo změnit. Do stejných modelů Fitbit hodinek před pár týdny dorazila možnost měření EKG.

Která novinka vás potěšila nejvíc?

Zdroj: Fitbit