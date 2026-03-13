Dynamický mikrofon FIFINE Tank1 je teď za polovinu. Za 1 257 Kč je to nečekaně výhodná koupě Hlavní stránka Zprávičky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 FIFINE Tank1 je dynamický XLR mikrofon určený na stativ nebo rameno, vhodný pro podcasty, streamování i domácí studio Na Alze aktuálně stojí 1 257 Kč, původně se prodával za 2 490 Kč Za tuto cenu zaujme hlavně tím, že jde o dynamický mikrofon – v této hladině bývají častější spíše kondenzátorové modely Pokud hledáte levnější mikrofon na mluvené slovo a nechcete, aby vám do nahrávky lezl každý ruch z místnosti, tahle akce stojí za pozornost. FIFINE Tank1 teď na Alze vychází na 1 257 Kč místo původních 2 490 Kč, což je na dynamický XLR mikrofon s low-cut filtrem a přepínačem zvýraznění vokálů velmi zajímavá cena. Produkt si můžete prohlédnout přímo v detailu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete mikrofon na podcasty, voice-over, stream nebo videa a preferujete dynamický typ, který lépe potlačuje ruchy z okolí.⚠️ Zvažte, pokud hledáte jednoduché USB řešení bez další techniky – Tank1 je XLR model, takže potřebuje zvukovou kartu nebo mixpult.💡 Za 1 257 Kč dostanete neobvykle dobře vybavený dynamický mikrofon s low-cut filtrem, přepínačem středů a robustním kovovým tělem, což v této ceně nebývá samozřejmost. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je FIFINE Tank1 za tuto cenu zajímavý Největší zajímavostí je už samotná konstrukce. FIFINE Tank1 je totiž dynamický mikrofon, zatímco v cenové hladině okolo jednoho až dvou tisíc korun bývají běžnější kondenzátorové modely. To má v praxi jasný dopad: dynamický mikrofon bývá vhodnější do méně ideálních podmínek, protože zpravidla bere méně okolního hluku a víc se soustředí na hlas přímo před sebou. Pokud tedy nahráváte doma, kde běží počítač, ventilátor nebo slyšíte odrazy místnosti, může dávat větší smysl než levný kondenzátor. Další plus je cena. Původních 2 490 Kč bylo už v rámci kategorie přijatelné, ale při aktuálních 1 257 Kč se z něj stává výrazně zajímavější koupě. Za tuto částku dostanete XLR mikrofon s kovovým tělem, kardioidní směrovou charakteristikou, low-cut filtrem a dokonce i přepínačem pro zvýraznění středových frekvencí. To je přesně typ výbavy, který se hodí hlavně pro mluvené slovo. Co umí v praxi a pro koho dává smysl Kardioidní charakteristika znamená, že mikrofon snímá hlavně zvuk zepředu a omezuje ruchy z boků a zezadu. To se hodí při natáčení podcastů, voice-overů, komentářů k videím nebo streamování. Právě na mluvené slovo je frekvenční rozsah 50 až 15 000 Hz zcela dostačující – není přehnaně široký, ale u tohoto typu produktu to není problém, spíše naopak. Výsledkem může být konkrétnější a čitelnější hlas bez zbytečně přecitlivělého záznamu okolí. Praktická je i dvojice přepínačů. Low-cut filtr pomůže omezit hluboké dunění, vibrace stolu nebo hluk klimatizace. Zvýraznění středových frekvencí pak může pomoct tam, kde chcete dostat hlas víc dopředu a udělat ho srozumitelnější. Právě to jsou funkce, které u levnějších mikrofonů často chybí, nebo je musíte řešit až softwarově v postprodukci. Výhodou je i XLR připojení, které se hodí pro napojení do zvukové karty nebo mixážního pultu. To sice znamená o něco složitější zapojení než u USB mikrofonu, ale zároveň jde o flexibilnější a profesionálnější řešení. Pokud už nějaké audio rozhraní máte, nebo o něm uvažujete, dává Tank1 za 1 257 Kč smysl jako poměrně levný vstup do světa XLR techniky. PROHLÉDNOUT DETAIL PRODUKTU Na co si dát pozor a kdy smysl nedává Slabiny tu ale samozřejmě jsou. První je právě zmíněné XLR připojení. Pro někoho je to výhoda, pro jiného komplikace. Pokud chcete mikrofon jen zapojit do notebooku a bez dalšího nastavování začít nahrávat, bude pro vás pohodlnější USB model. Tady počítejte s tím, že bez zvukové karty nebo mixpultu se neobejdete. Druhá věc je hmotnost přes 1,1 kg. Robustní kovové tělo sice působí poctivě a může pomoci s odolností i potlačením rušení, ale zároveň to znamená, že budete chtít opravdu stabilní rameno nebo stojan. Není to mikrofon, který byste bez rozmyslu dali na nejlevnější držák. Pro čistě hudební nebo univerzální studiové použití pak může někomu vadit i to, že nejde o extrémně širokopásmový mikrofon. Na hlas, podcasty a stream je to v pořádku, ale pokud hledáte co nejcitlivější řešení na jemné akustické nástroje nebo velmi detailní ambientní záznam, budou vhodnější jiné typy. Právě tady je dobré si ujasnit, že FIFINE Tank1 cílí hlavně na mluvené slovo a domácí tvorbu. Verdikt FIFINE Tank1 je za aktuálních 1 257 Kč velmi zajímavý hlavně pro tvůrce, kteří chtějí levnější dynamický mikrofon a už mají, nebo plánují pořídit, zvukovou kartu. Oproti běžným levným kondenzátorům může v horších akustických podmínkách nabídnout praktičtější výsledek, protože lépe potlačí okolní ruchy. Potěší i low-cut filtr, přepínač zvýraznění středů a robustní zpracování. Na druhou stranu nejde o řešení pro každého – bez externí techniky nefunguje a kvůli hmotnosti chce poctivý držák. Pokud ale přesně takový typ mikrofonu hledáte, aktuální cena na Alze vypadá velmi dobře. Hledáte jiný model? Pokud chcete spíše jednodušší USB řešení bez zvukové karty, vyplatí se podívat i na další mikrofony v nabídce. Jestli vás naopak zajímají další zlevněné produkty, můžete projít i aktuální slevy v rámci Alza Dnů. VYUŽÍT SLEVU NA FIFINE TANK1 Dáváte při výběru mikrofonu přednost USB jednoduchosti, nebo raději sáhnete po XLR řešení s lepšími možnostmi do budoucna? 