Fallout 76 je pro předplatitele Game Pass od Microsoftu zdarma

Sleva se dotýká i ostatních titulů této série

Amazon Prime odhalil datum oficiální premiéry seriálu inspirovaného herní sérií

Jedny z nejvýraznějších her od Bethesda Game Studios jsou celý týden ve slevě. Ať už jste veteránem série Fallout nebo nováčkem, je to skvělá příležitost ponořit se do světa zuboženého jaderným konfliktem. A pokud máte zaplacený Game Pass od Microsoftu, máte štěstí, protože Fallout 76 je pro vás zdarma.

Co můžeme očekávat?

Ačkoliv se kolem Fallout 76 zpočátku strhla obrovská vlna kritiky, může se pochlubit obrovským otevřeným světem, kde každé rozhodnutí má určitý dopad. Příběh je spletitý a plný zvratů, které vás neustále drží u monitorů. Budete bojovat nejen s NPC, hledat spojence a snažit se přežít ve světě, který se snaží zůstat na nohou po nukleární katastrofě. A co je nejlepší? Můžete to všechno prozkoumat s přáteli díky online multiplayeru.

Ať už jste solo hráč nebo preferujete hraní s přáteli, hra vám nabídne od všeho trochu. A pokud jste o této populární sáze neslyšeli, hra je tento týden zdarma (případně s velkými slevami), takže není lepší doba vstoupit do tohoto rozsáhlého světa.

Velké slevy pro uživatele PC, ale i konzolí

Ale to není vše, i ostatní verze Falloutu jsou nyní ve velké slevě. Na platformě Microsoft, kromě nabídky pro uživatele Game Pass, můžete koupit tyto hry za zlomek původní ceny. Na Steamu sice není 76 zdarma, ale přišli alespoň s nabídkou, která snižuje cenu z 39,99€ na pouhých 7,99€. Takže pokud preferujete tuto platformu, stále můžete ušetřit a rozšířit si svou knihovnu.

Série Fallout ožije i ve filmovém průmyslu

V posledních letech spousty herních titulů ožilo na filmovém plátně. Amazon Prime Video nedávno zveřejnil upoutávku a odhalil datum premiéry i pro tuto kultovní herní sérii. Seriál bude dostupný od 12. dubna 2024 a ačkoliv konkrétní detaily o obsazení a ději jsou stále tajemstvím, očekávání fanoušků je vysoké. Seriál slibuje skvělou kombinaci napětí, akce a postapokalyptického příběhu, který rozšíří univerzum Falloutu a přinese novou perspektivu na příběh, který milují miliony hráčů po celém světě.

Na hodnocení této hry se můžete podívat třeba na YouTube kanále TheGamer:

Určitě nezmeškejte příležitost si znovu prožít příběh hry, než jej uvidíte na streamovací platformě, a využijte alespoň slevy, která je k dispozici jen do 30. října.

Co si myslíte o této herní sérii?

Zdroj: Bethesda, gg.deals