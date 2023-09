Facebook vám nyní umožní žít dvojí život s více profily

Facebook přidává možnost spravovat více osobních profilů

Profil se nemůže vydávat jinou osobu, ani zkreslovat identitu

Tržiště či platby budou stále probíhat z vašeho hlavního profilu

Facebook, jedno z největších sociálních médií na světě, se stává ještě flexibilnějším a přichází s novou funkcí. Mateřská společnost Facebooku Meta právě oznámila možnost vytvoření až čtyř různých profilů spojených s jedním ověřeným účtem. To přináší uživatelům jedinečnou schopnost vést dvojí online život, oddělit osobní ale i profesní sféru, nebo dokonce vytvořit specifické profily pro různé zájmy a komunity.

Více profilů, více možností

S narůstajícím využíváním sociální sítě se naše zdroje stávají plnými různorodých aktualizací od přátel, odkazů na záliby, pracovních informací a mnoho dalšího. To může vést k pocitu, že je náš feed rozmanitý a také zmatený. Naštěstí Meta přichází s řešením v podobě možnosti vytvořit více profilů spojených s jediným oficiálním účtem. Tato funkce umožní uživatelům oddělit své online životy. Můžete mít specifický profil pro každý konkrétní zájem nebo komunitu, vše s použitím stejných přihlašovacích údajů.

Stejná pravidla pro všechny profily

Nová funkce se postupně integruje do aplikace a stane se dostupnou pro všechny uživatele. Každý profil pak získá vlastní nastavení, což zabezpečí, že obsah z jednoho profilu nebude viditelný na druhém. Při vytváření sekundárních profilů však musíte zohlednit, že nesmíte používat falešná jména nebo zkreslovat svou identitu. Podle Mety se sekundární profily nemohou vydávat za jiné osoby ani je nelze použít ke zkreslení vaší identity, včetně věku nebo bydliště. Stejně tak platí, že nesmíte používat jména, která porušují standardy komunity, jako jsou například nenávistné projevy.

Facebook slibuje více flexibility a kontroly nad feedem

Funkce bude nejprve dostupná pouze v klasické aplikaci a během několika měsíců se rozšíří i do aplikace Messenger, což umožní komunikaci z různých profilů. Další funkce, jako seznamka, tržiště a platby, budou nadále fungovat pouze s vaším hlavním profilem, alespoň prozatím. Celkově lze říct, že tato nová funkce přináší do světa Facebooku větší flexibilitu a kontrolu nad tím, jak komunikujete a sdílíte obsah s různými aspekty svého života. Nyní můžete mít na jednom účtu až čtyři různé identity, a to bez obav, že by se vám zájmy splétaly či skupiny dohromady.

Používáte WhatsApp? Pak si hned zapněte tuhle novou funkci čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Facebook rolls out multiple profile option

Využijete tuto funkci?

Zdroj: About FB