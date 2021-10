Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp mají výpadek

Nejnovější publikované příspěvky se v aplikaci nenačítají, další nejdou přidat a zprávy vůbec nechodí. A uživatelům u počítačů už se stránky nenačítají vůbec. To není úvod digitálního post-apokayptického filmu, nýbrž zpráva o tom, že společnost Facebook Inc. a téměř všechny její služby mají celosvětový výpadek. Začal zhruba v 18:00 našeho času a týká se sociálních sítí Facebook a Instagram, komunikátorů Messenger a WhatsApp a také služby Oculus VR.

Problémy společnost přiznala na Twitteru, kam v 18:15 napsala, že zaznamenala potíže některých lidí s přístupem do mobilní aplikace. Zanedlouho ale bylo jasné, že výpadek má mnohem širší dopady. V tuto chvíli například nefunguje ani Facebook na webu. Za problémy může (tak jako téměř vždycky) přerušené spojení s DNS serverem. Tento problém vykazují na webu Down Detector všechny zmíněné sociální sítě a komunikátory.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021