Facebook prý příští rok uvede vlastní chytré hodinky. Máme se na co těšit?

Pokusí se společnost Facebook Inc. opětovně zabodovat na poli hardwaru? Podle zajímavých informací, které mají pocházet z interního prostředí této gigantické firmy, se prý pod její značkou chystá nový kousek nositelné elektroniky. Spekulace hovoří o tom, že se Facebook údajně chystá vyrobit své první chytré hodinky. Dočkat bychom se jich přitom měli někdy v roce 2022. Co ale budou přesně umět a čím budou zajímavé? Spousta otázek je samozřejmě zatím nezodpovězená.

Kromě toho, že by měly hodinky poskytnout klasickou službu jako zaznamenávání sportovních aktivit, by měly pochopitelně nějak efektivněji pracovat se sociální sítí Facebook. A případně s platformami Messenger, WhatsApp či Instagram. Běžet by přitom prý měly na nějaké verzi Androida, což může klidně znamenat přítomnost Wear OS. Facebook chce podle této spekulace vybavit své chytré hodinky také LTE konektivitou. Potenciální zájem lidí bude samozřejmě stát na případné přidané hodnotě nového produktu. Trh s hodinkami je momentálně bohatě zaplněný. Facebook by se navíc musel vypořádat i s nelichotivou nálepkou související s ochranou osobních údajů.

Čím by mohly Facebook hodinky zaujmout?

Zdroj: slashgear