Loni v létě jsme mohli poprvé slyšet o tom, že Facebook, resp. Meta chystá své první chytré hodinky. K jejich představení by mělo dojít v létě letošního roku, ovšem to bylo tak vše, co jsme o nich věděli. Nyní však web LetsGoDigital prozradil několik klíčových informací.

Jistě vás potěší, že hodinky přijdou ve dvou verzích – hranaté a kulaté, stejně jako to dělá například Amazfit u svých GTR a GTS modelů. Server tvrdí, že se pochlubí hned třemi fotoaparáty, což je skutečně zvláštní. Nebývá totiž zvykem, že na hodinkách vůbec nějaký fotoaparát nalezneme a zde jich má být hned několik, což můžeme vidět na nákresech.

Nemá chybět teleobjektiv nebo ultraširoký snímač. Samozřejmě je budeme moci kromě focení využívat pro videohovory a pro AR/VR. Hodinky mají být součástí ekosystému Meta, jelikož se na letošní rok plánují také nové AR a VR brýle.

Koupili byste si hodinky od Facebooku?

Zdroj: gizmochina.com, nl.letsgodigital.org