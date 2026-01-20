Duální kamera EZVIZ H9c 3MP zlevnila pro členy AlzaPlus+. Má rozlišení 2K a AI detekci osob a vozidel Hlavní stránka Zprávičky Duální venkovní kamera EZVIZ H9c 3MP je nyní na Alze za 1 658 Kč pro členy programu AlzaPlus+ Kamera kombinuje dva objektivy s rozlišením 2K a nabízí 360° pokrytí bez mrtvých míst Uživatelé chválí kvalitu obrazu a funkci dvou kamer v jednom zařízení, kritizují citlivou detekci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte venkovní bezpečnostní kameru, která pokryje více směrů najednou, může vás zaujmout aktuální nabídka na Alze. Duální IP kamera EZVIZ H9c 3MP je nyní k dispozici za 1 658 Kč pro členy věrnostního programu AlzaPlus+. Běžná cena před akcí činila 1 799 Kč, při uvedení na trh předloni se kamera prodávala za 2 749 Kč. Dva objektivy pro různé úhly pohledu Detekce osob a vozidel s aktivní obranou Co říkají uživatelé Co je AlzaPlus+ a kolik stojí Vyplatí se to? Dva objektivy pro různé úhly pohledu Hlavní předností EZVIZ H9c je dvojice nezávislých objektivů, které současně zabírají dva různé úhly pohledu. Horní statická kamera poskytuje pevný záběr, zatímco spodní otočná kamera umožňuje 360° horizontální rotaci ovládanou přímo z mobilní aplikace. Díky kombinaci obou objektivů eliminujete mrtvá místa v zorném poli. Oba snímače nabízejí rozlišení 2304 × 1296 pixelů (3 megapixely) a záznam ve formátu H.265, který oproti staršímu H.264 snižuje objem dat až o 50 %. Zorný úhel činí 130° a kamera disponuje třemi režimy nočního vidění – černobílým, plnobarevným a chytrým, který rozsvítí LED při detekci pohybu. Noční vidění dosahuje vzdálenosti až 30 metrů. Detekce osob a vozidel s aktivní obranou EZVIZ H9c využívá AI detekci pro rozpoznání osob a automobilů, což by mělo omezit plané poplachy způsobené zvířaty nebo pohybujícími se větvemi. Při detekci narušitele kamera odešle notifikaci do mobilu a může spustit hlasitou sirénu spolu s blikajícími LED reflektory. Součástí je také obousměrná komunikace díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru. CHCI KAMERU EZVIZ V AKCI Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo do šifrovaného cloudového úložiště EZVIZ CloudPlay. Kamera se připojuje přes WiFi 2,4 GHz nebo ethernet a podporuje hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Ovládání probíhá přes aplikaci EZVIZ dostupnou pro Android i iOS. Co říkají uživatelé Na Alze má EZVIZ H9c 3MP hodnocení 4,4 z 5 hvězdiček od 40 zákazníků, přičemž 78 % z nich kameru doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,6 %. Uživatelé nejčastěji oceňují kvalitu obrazu ve dne i v noci, praktické řešení dvou kamer v jednom zařízení a silné LED přisvícení. Kritika směřuje především k přecitlivé detekci pohybu, která reaguje na déšť, sníh, pavučiny nebo létající hmyz i při nejnižší citlivosti. Několik recenzentů upozorňuje na pomalejší sledování pohybujících se osob – kamera se nestíhá otáčet dostatečně rychle. Objevují se také výhrady k nestabilnímu WiFi signálu, kvůli čemuž někteří uživatelé doporučují připojení kabelem. Co je AlzaPlus+ a kolik stojí AlzaPlus+ je věrnostní program Alzy, který nabízí doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst včetně AlzaBoxů, poboček, Zásilkovny či České pošty. Členství není omezeno minimální hodnotou objednávky – zdarma vám doručí i zboží za korunu. Roční předplatné vychází na 299 Kč (25 Kč měsíčně), měsíční varianta stojí 59 Kč. Program má podle Alzy přes 100 000 členů a hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček. Vyplatí se to? EZVIZ H9c 3MP za aktuální cenu představuje zajímavou volbu pro ty, kdo potřebují pokrýt více směrů jednou kamerou. Duální konstrukce šetří náklady i instalaci oproti dvěma samostatným zařízením. Na druhou stranu musíte počítat s omezeními AI detekce, která není bezchybná, a s nutností kabelového připojení pro stabilní provoz. KOUPIT KAMERU EZVIZ Zaujala vás duální kamera EZVIZ H9c? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko Chytrá domácnost Kamera Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024