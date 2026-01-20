TOPlist

Duální kamera EZVIZ H9c 3MP zlevnila pro členy AlzaPlus+. Má rozlišení 2K a AI detekci osob a vozidel

  • Duální venkovní kamera EZVIZ H9c 3MP je nyní na Alze za 1 658 Kč pro členy programu AlzaPlus+
  • Kamera kombinuje dva objektivy s rozlišením 2K a nabízí 360° pokrytí bez mrtvých míst
  • Uživatelé chválí kvalitu obrazu a funkci dvou kamer v jednom zařízení, kritizují citlivou detekci

Adam Kurfürst
20.1.2026 16:00
EZVIZ H9c 3MP na domku ai ilustrace

Pokud hledáte venkovní bezpečnostní kameru, která pokryje více směrů najednou, může vás zaujmout aktuální nabídka na Alze. Duální IP kamera EZVIZ H9c 3MP je nyní k dispozici za 1 658 Kč pro členy věrnostního programu AlzaPlus+. Běžná cena před akcí činila 1 799 Kč, při uvedení na trh předloni se kamera prodávala za 2 749 Kč.

Dva objektivy pro různé úhly pohledu

Hlavní předností EZVIZ H9c je dvojice nezávislých objektivů, které současně zabírají dva různé úhly pohledu. Horní statická kamera poskytuje pevný záběr, zatímco spodní otočná kamera umožňuje 360° horizontální rotaci ovládanou přímo z mobilní aplikace. Díky kombinaci obou objektivů eliminujete mrtvá místa v zorném poli.

EZVIZ H9c 3MP render zepredu

Oba snímače nabízejí rozlišení 2304 × 1296 pixelů (3 megapixely) a záznam ve formátu H.265, který oproti staršímu H.264 snižuje objem dat až o 50 %. Zorný úhel činí 130° a kamera disponuje třemi režimy nočního vidění – černobílým, plnobarevným a chytrým, který rozsvítí LED při detekci pohybu. Noční vidění dosahuje vzdálenosti až 30 metrů.

Detekce osob a vozidel s aktivní obranou

EZVIZ H9c využívá AI detekci pro rozpoznání osob a automobilů, což by mělo omezit plané poplachy způsobené zvířaty nebo pohybujícími se větvemi. Při detekci narušitele kamera odešle notifikaci do mobilu a může spustit hlasitou sirénu spolu s blikajícími LED reflektory. Součástí je také obousměrná komunikace díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru.

Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo do šifrovaného cloudového úložiště EZVIZ CloudPlay. Kamera se připojuje přes WiFi 2,4 GHz nebo ethernet a podporuje hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Ovládání probíhá přes aplikaci EZVIZ dostupnou pro Android i iOS.

Co říkají uživatelé

Na Alze má EZVIZ H9c 3MP hodnocení 4,4 z 5 hvězdiček od 40 zákazníků, přičemž 78 % z nich kameru doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,6 %. Uživatelé nejčastěji oceňují kvalitu obrazu ve dne i v noci, praktické řešení dvou kamer v jednom zařízení a silné LED přisvícení.

EZVIZ H9c 3MP render zepredu pohled ze strany

Kritika směřuje především k přecitlivé detekci pohybu, která reaguje na déšť, sníh, pavučiny nebo létající hmyz i při nejnižší citlivosti. Několik recenzentů upozorňuje na pomalejší sledování pohybujících se osob – kamera se nestíhá otáčet dostatečně rychle. Objevují se také výhrady k nestabilnímu WiFi signálu, kvůli čemuž někteří uživatelé doporučují připojení kabelem.

Co je AlzaPlus+ a kolik stojí

AlzaPlus+ je věrnostní program Alzy, který nabízí doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst včetně AlzaBoxů, poboček, Zásilkovny či České pošty. Členství není omezeno minimální hodnotou objednávky – zdarma vám doručí i zboží za korunu. Roční předplatné vychází na 299 Kč (25 Kč měsíčně), měsíční varianta stojí 59 Kč. Program má podle Alzy přes 100 000 členů a hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček.

Vyplatí se to?

EZVIZ H9c 3MP za aktuální cenu představuje zajímavou volbu pro ty, kdo potřebují pokrýt více směrů jednou kamerou. Duální konstrukce šetří náklady i instalaci oproti dvěma samostatným zařízením. Na druhou stranu musíte počítat s omezeními AI detekce, která není bezchybná, a s nutností kabelového připojení pro stabilní provoz.

Zaujala vás duální kamera EZVIZ H9c?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

