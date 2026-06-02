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Venkovní otočná kamera s 2K rozlišením a solárním panelem je teď ve výrazné slevě! Navíc nemusíte platit cloud

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.6.2026 20:00
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Chcete hlídat dům nebo zahradu bez tahání kabelů a bez měsíčních poplatků? EZVIZ HB8 se solárním panelem teď s kódem ALZADNY40 stojí 2 699 Kč místo 4 499 Kč. Za tu cenu dostanete pořádně nabitou kameru – jen s pár věcmi je dobré počítat předem.

CHCI KAMERU ZA 2 699 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete bezdrátovou venkovní kameru s otáčením, sledováním osob a solárním napájením bez nutnosti platit cloud.
⚠️ Zvažte, že prvotní instalace je méně intuitivní, aplikace není nejpřehlednější a výkon soláru kolísá podle ročního období.
💡 Za 2 699 Kč s kódem ALZADNY40 dostanete set i se solárním panelem.

Co umí za 2 699 Kč

Je to otočná kamera s 360° záběrem, která sama sleduje pohybující se osoby, rozlišuje lidi od nevýznamných objektů (PIR senzor) a při narušení spustí sirénu a dva oslňující reflektory. Obraz je v ostrém 2K+, noční vidění barevné do 15 metrů, tělo odolné dešti i prachu (IP65). Napájení řeší baterie s výdrží až 210 dní doplněná solárním panelem v balení. A klíčová věc, kterou majitelé chválí: záznamy se ukládají na vestavěných 32 GB, takže kamera funguje plnohodnotně i bez placeného cloudu – cloud je jen volitelný bonus.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY40

Na co se připravit

Recenzí je zatím jen pár, ale shodují se na jednom: prvotní zprovoznění chce trpělivost. Tištěný návod prakticky chybí (stahuje se až v aplikaci) a jeden majitel narazil na nefunkční QR odkaz, takže připojení k Wi-Fi a spárování může chvíli zabrat. Aplikace EZVIZ není nejpřehlednější a u soláru jsou zkušenosti smíšené – v létě dobíjení bohatě stačí, jeden uživatel ale hlásil, že mu po týdnu přestal panel dobíjet. Drobnost: při velmi rychlém pohybu kamera osobu vždy nestihne sledovat.

Pokud si poradíte s prvotním nastavením a chcete bezdrátovou kameru bez měsíčních poplatků, nabízí za 2 699 Kč hodně muziky za málo peněz. Kdo chce kameru, kterou jen vybalí a do minuty běží, bude možná chvíli bojovat.

CHCI UŠETŘIT 1 800 KČ

Vyhovuje vám kamera s vlastním úložištěm, nebo radši spoléháte na cloud?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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