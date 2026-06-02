Venkovní otočná kamera s 2K rozlišením a solárním panelem je teď ve výrazné slevě! Navíc nemusíte platit cloud Hlavní stránka Zprávičky EZVIZ HB8 je venkovní otočná (PTZ) solární kamera s 2K+ rozlišením, 360° sledováním osob, sirénou se světlem a výdrží baterie až 210 dní S kódem ALZADNY40 set i se solárním panelem koupíte za 2 699 Kč místo původních 4 499 Kč – sleva 1 800 Kč Velká výhoda: nahrává na vlastních 32 GB, takže funguje i bez placeného cloudu; počítejte ale s méně intuitivní instalací Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chcete hlídat dům nebo zahradu bez tahání kabelů a bez měsíčních poplatků? EZVIZ HB8 se solárním panelem teď s kódem ALZADNY40 stojí 2 699 Kč místo 4 499 Kč. Za tu cenu dostanete pořádně nabitou kameru – jen s pár věcmi je dobré počítat předem. CHCI KAMERU ZA 2 699 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete bezdrátovou venkovní kameru s otáčením, sledováním osob a solárním napájením bez nutnosti platit cloud.⚠️ Zvažte, že prvotní instalace je méně intuitivní, aplikace není nejpřehlednější a výkon soláru kolísá podle ročního období.💡 Za 2 699 Kč s kódem ALZADNY40 dostanete set i se solárním panelem. Co umí za 2 699 Kč Je to otočná kamera s 360° záběrem, která sama sleduje pohybující se osoby, rozlišuje lidi od nevýznamných objektů (PIR senzor) a při narušení spustí sirénu a dva oslňující reflektory. Obraz je v ostrém 2K+, noční vidění barevné do 15 metrů, tělo odolné dešti i prachu (IP65). Napájení řeší baterie s výdrží až 210 dní doplněná solárním panelem v balení. A klíčová věc, kterou majitelé chválí: záznamy se ukládají na vestavěných 32 GB, takže kamera funguje plnohodnotně i bez placeného cloudu – cloud je jen volitelný bonus. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY40 Na co se připravit Recenzí je zatím jen pár, ale shodují se na jednom: prvotní zprovoznění chce trpělivost. Tištěný návod prakticky chybí (stahuje se až v aplikaci) a jeden majitel narazil na nefunkční QR odkaz, takže připojení k Wi-Fi a spárování může chvíli zabrat. Aplikace EZVIZ není nejpřehlednější a u soláru jsou zkušenosti smíšené – v létě dobíjení bohatě stačí, jeden uživatel ale hlásil, že mu po týdnu přestal panel dobíjet. Drobnost: při velmi rychlém pohybu kamera osobu vždy nestihne sledovat. Pokud si poradíte s prvotním nastavením a chcete bezdrátovou kameru bez měsíčních poplatků, nabízí za 2 699 Kč hodně muziky za málo peněz. Kdo chce kameru, kterou jen vybalí a do minuty běží, bude možná chvíli bojovat. CHCI UŠETŘIT 1 800 KČ Vyhovuje vám kamera s vlastním úložištěm, nebo radši spoléháte na cloud? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza bezpečnostní kamera slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024