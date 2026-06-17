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Webkamera s QuadHD a 60 FPS za 849 Kč: Alza poprvé zlevnila nedávno uvedený model

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.6.2026 08:00
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Eternico Webcam ET506 QHD na monitoru

Ostrá webkamera se hodí na videohovory, online schůzky i streamování a nemusí stát majlant. Eternico Webcam ET506 QHD teď s kódem ALZADNY15 stojí 849 Kč místo 999 Kč – a je to vůbec první sleva, neboť jde o nedávno uvedený model.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete ostřejší obraz na hovory a streamování než z notebookové kamery a nechcete utrácet tisíce.
⚠️ Zvažte, že úhel záběru 77° je spíš na jednu osobu a v aplikacích jako Teams či Zoom se QHD nemusí vždy plně využít.
💡 Za 849 Kč dostanete QHD webkameru s autofokusem, krytkou objektivu i mikrofonem – v první akci od uvedení.

Proč je tahle webkamera zajímavá

Tahle webkamera Eternico cílí na lidi, kterým nestačí mdlý obraz z integrované kamery v notebooku. Nabízí rozlišení QHD 2560 × 1440 při 60 fps a senzor Omnivision OV4688, takže je obraz ostřejší, plynulejší a věrnější. Hodí se na videohovory, online výuku, pracovní schůzky i streamování. Příjemné je, že jde o čerstvou novinku a tohle je první sleva od jejího uvedení.

Eternico Webcam ET506 QHD render

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Kromě QHD zvládne i Full HD při 60 fps, o ostrost se stará automatické ostření a světelná korekce pro horší světlo. Zvuk řeší duální všesměrový mikrofon s potlačením okolního hluku a rozsahem 20 Hz–20 kHz, takže vás bude slyšet, i když se otočíte. Záběr má úhel 77° a kameru nakloníte o 90° i otočíte o 360°. Připojení je Plug & Play přes odnímatelný 200cm USB-C kabel, v balení je i redukce na USB-A.

KOUPIT ZA 849 KČ

Praktická stránka: instalace, soukromí, uchycení

Zapojení je bez ovladačů – stačí připojit a kamera funguje. Univerzální držák sedne na monitor i notebook a nechybí stativový závit pro postavení na stativ. Na soukromí myslí integrovaná krytka objektivu, kterou jednoduše zasunete, když kameru nepoužíváte. Odnímatelný flexibilní kabel navíc usnadňuje polohování bez nepříjemného kroucení.

Na co si dát pozor

Pár věcí je dobré vědět. Úhel záběru 77° je spíš pro jednu osobu – na zabrání většího prostoru nebo více lidí u stolu je užší. Počítejte také s tím, že aplikace jako Zoom nebo Teams často omezují rozlišení hovoru, takže plné QHD při 60 fps využijete spíš při streamování nebo nahrávání než v běžné videokonferenci. A jako u většiny webkamer platí, že za zhoršeného světla pomůže korekce jen do určité míry. Vzhledem k tomu, že jde o novinku, zatím chybí uživatelské recenze, podle kterých by šlo ověřit dlouhodobou spolehlivost.

VYUŽÍT SLEVU ALZADNY15

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete 4K obraz, širší záběr pro celý tým v zasedačce nebo prémiové funkce typu sledování obličeje, sáhněte po dražších modelech (například Logitech Brio). A pokud vám stačí jen občasný hovor, levnější Full HD webkamera odvede základní práci za méně peněz.

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 849 Kč s kódem ALZADNY15 je Eternico ET506 rozumný způsob, jak vylepšit obraz na hovorech i streamu bez velké investice. QHD rozlišení, autofokus, slušný mikrofon a krytka objektivu pokryjí běžné potřeby. Proti běžným 999 Kč jde o úsporu 150 Kč a vzhledem k tomu, že je to první sleva na novinku, je teď dobrý čas ji pořídit. Náročnější tvůrci ať míří po dražších modelech, na domácí a kancelářské použití ale ET506 dává smysl.

Pokud vás ET506 nezaujala, ale webkameru nebo vybavení do kanceláře hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné webkamery, klávesnice i myši. Nabídka se průběžně mění podle skladu.

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Řešíte kvalitu obrazu na videohovorech, nebo vám integrovaná kamera v notebooku stačí?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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