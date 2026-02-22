Bolí vás ruka při práci na počítači? Tato ergonomická myš z Alzy zlevnila, nestojí ani tři stovky! Hlavní stránka Zprávičky Eternico MVS490 je bezdrátová vertikální myš s Bluetooth 5.0 + 2,4GHz přijímačem a dobíjecí baterií přes USB-C S kódem ALZADNY30 stojí 279 Kč místo 399 Kč Připojení až ke 3 zařízením současně, tichá tlačítka, 6 tlačítek, DPI 800–2 400 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás po hodinách u počítače bolí zápěstí nebo chcete problémům předejít, vertikální myš je nejjednodušší řešení. Eternico MVS490 za 279 Kč s kódem ALZADNY30 je na Alze jednou z nejprodávanějších vertikálních myší vůbec – a s 347 hodnoceními a skóre 4,6 z 5 je jasné proč. Za cenu dvou obědů dostanete bezdrátovou ergonomickou myš s USB-C nabíjením a připojením ke třem zařízením. K dispozici je i verze pro leváky. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud trávíte hodiny denně u PC a chcete ulevit zápěstí – za 279 Kč je to investice bez rizika.⚠️ Zvažte, pokud máte velké ruce (některým uživatelům připadá menší) nebo potřebujete myš na přesnou grafickou práci.💡 Za 279 Kč dostanete Bluetooth + 2,4GHz, dobíjecí baterii, tichá tlačítka a RGB podsvícení s možností vypnutí. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč vertikální myš a co umí MVS490 Klasická myš nutí zápěstí do polohy, při které se kosti v předloktí kříží – to vede k únavě, bolestem a v krajním případě k syndromu karpálního tunelu. Vertikální tvar Eternico MVS490 drží ruku v přirozenější poloze „jako při potřesení rukou“. Přechod zabere pár minut, ale většina uživatelů v recenzích píše, že by se k běžné myši nevrátili. Připojení ke třem zařízením současně: USB přijímač necháte v desktopu, přes Bluetooth spárujete notebook a třeba tablet. Přepínání probíhá jedním tlačítkem. Dobíjecí 700mAh Li-Ion baterie se nabíjí přes USB-C (kabel v balení), myš funguje i během nabíjení. Šest tichých tlačítek včetně kolečka a tlačítek vpřed/vzad, nastavitelné DPI (800, 1 200, 1 800, 2 400). Hmotnost činí pouhých 110 g. Co říká 347 zákazníků Nejčastější chvála: perfektně sedí v ruce, tichá tlačítka, konec bolesti zápěstí a překvapivě dobrá výdrž baterie. Několik recenzentů oceňuje, že podsvícení jde úplně vypnout a že Plug & Play funguje bez instalace ovladačů na Windows i macOS. Opakující se výtky: pro uživatele s většíma rukama (L–XL) může být myš o něco menší, než by bylo ideální. Několik recenzí zmiňuje rolovací kolečko – chod není úplně hladký a materiál je hrubší. Jeden uživatel upozorňuje, že nelze zjistit přesné procento nabití baterie. A občas se objeví zmínka, že podsvícení nejde vypnout – ale podle dalších recenzentů stačí postupovat podle návodu. KOUPIT MYŠI ZA 279 KČ Verdikt Eternico MVS490 za 279 Kč je typ produktu, který člověk koupí ze zvědavosti – a pak se diví, proč neměl vertikální myš dřív. Za necelé tři stovky dostanete bezdrátovou myš s Bluetooth, USB-C nabíjením a tichými tlačítky. Není to myš pro grafiky nebo hráče, ale na kancelářskou práci, e-maily a prohlížení webu je to za tuto cenu těžko překonatelná volba. A pokud jste levák – verze pro leváky je k dispozici za podobnou cenu. Pokud hledáte další příslušenství ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Zkoušeli jste někdy vertikální myš? Zvládli byste se vrátit ke klasické? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza bezdrátová myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025