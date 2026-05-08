Alza začala prodávat dvě nové ergonomické myši. Mají displej a spoustu tlačítek, nestojí ani tisícovku Adam Kurfürst Publikováno: 8.5.2026 22:00 Když člověk stráví u monitoru osm a více hodin denně, není tvar myši kosmetický detail, ale ergonomický faktor, který se po pár dnech podepíše na zápěstí. Z toho zřejmě vychází i nejnovější tah privátní značky Eternico, kterou si nechává vyrábět Alza. Místo jediného tvaru, do kterého by si měl každý zvyknout, přichází rovnou ve dvou variantách. Eternico M503 Wireless a Eternico M504 Wireless mají uvnitř totožnou elektroniku i shodnou cenu 899 Kč, jejich těla jsou ale odlišná. Volba se tak prakticky smrskla na to, co komu padne do dlaně. Stejná výbava, jiný tvar do ruky Připojení až ke čtyřem zařízením Devět tlačítek a vlastní software Boční displej a baterie na týdny provozu Cena, dostupnost a kompatibilita Pro koho dvojice dává smysl a pro koho ne Stejná výbava, jiný tvar do ruky Hlavní a v podstatě jediný rozdíl mezi novinkami leží v ergonomii. Eternico M504 Wireless drží klasický tvar, na jaký jsme u kancelářských myší zvyklí, doplněný o výrazný výstupek pro palec. Ten ocení uživatelé, kteří mají rádi pevné opření a delší myš, jež zaplní celou dlaň. Druhý model Eternico M503 Wireless sází na celkově kulatější a kompaktnější profil bez výrazných hran. Bližší bude těm, kdo myš drží spíš konečky prstů a preferují pohyb ze zápěstí. Eternico M503 Wireless Eternico M504 Wireless Obě varianty jsou dostupné v černé barvě a podle popisu Alzy jsou určené pro praváky. Levákům tedy nová řada nepomůže ani v jedné z verzí, což je v segmentu kancelářských myší pořád škoda. Připojení až ke čtyřem zařízením Specifikace, která dělá Eternico M503 i M504 zajímavými, je rozsah konektivity. Obě myši nabízejí tři způsoby připojení současně: 2,4GHz USB přijímač, dvě paralelní spojení přes Bluetooth 5.1 a kabelové připojení přes USB-C. Celkem se tak dá spárovat až se čtyřmi zařízeními a přepínat mezi nimi vyhrazeným tlačítkem na horní straně. To je proti běžnému řešení, kdy se přepínač skrývá pod myší, výrazně praktičtější. Drobný 2,4GHz přijímač má v těle myši svůj úkrytový prostor, takže ho při cestování není kde ztratit. V balení navíc Alza přibalila USB-C redukci, díky níž se přijímač zapojí i do moderních notebooků bez plnohodnotného USB-A. Dosah bezdrátového připojení udává výrobce na 10 metrů. Devět tlačítek a vlastní software K dispozici je celkem 9 tlačítek, včetně bočních, kolečka a samostatného tlačítka pro přepínání DPI. Hlavní tlačítka jsou tichá, což oceníte v open space nebo kdekoli, kde nechcete kolegy iritovat klikáním. Životnost spínačů výrobce udává až na 3 miliony kliknutí. Eternico M504 Wireless Citlivost optického senzoru se přepíná mezi čtyřmi úrovněmi: 800, 1 200, 1 600 a 2 400 DPI. To je hodnota odpovídající kancelářskému použití, hráči nebo profesionálové pracující na 4K monitoru ale narazí na strop. Doplňkový software pak umožňuje přemapovat tlačítka, vytvořit makra, doladit polling rate (125 až 1 000 Hz u 2,4GHz a kabelu, jen 125 Hz u Bluetoothu) i nastavit režim spánku. Boční displej a baterie na týdny provozu Příjemnou drobností je malý displej na boku myši, který ukazuje zvolený režim připojení, aktuální DPI a stav baterie. Místo zkoumání blikajících LED tak člověk vidí konkrétní informaci na první pohled. Energii dodává integrovaná Li-ion baterie s kapacitou 700 mAh, kterou se nabíjí přiloženým USB-C kabelem. Tužkové baterie tedy nikam shánět netřeba. Pro úsporu energie myš po třech minutách nečinnosti přechází do základního a po dvaceti minutách do hlubšího režimu spánku. Konkrétní výdrž v hodinách Eternico u řady M50x neuvádí, podle parametrů srovnatelných modelů ale lze počítat s několika týdny běžného používání mezi nabitími. Cena, dostupnost a kompatibilita Obě myši jsou v Česku aktuálně skladem na Alze za 899 Kč. V balení uživatel najde cestovní pouzdro, USB-C kabel, USB-C redukci a 2,4GHz přijímač. K provozu není potřeba žádný ovladač, oba modely fungují v režimu Plug & Play. Kompatibilita pokrývá Windows 7 až 11, macOS i Linux. Alza navíc na novinky dává 36měsíční záruku, tedy o rok delší než zákonné dva roky. Pro koho dvojice dává smysl a pro koho ne Eternico M503 a M504 cílí jasně na kancelářské uživatele, kteří přepínají mezi více zařízeními (typicky pracovní notebook a domácí desktop nebo tablet) a nechtějí investovat tisíce korun do prémiových myší od Logitechu nebo Microsoftu. V této kategorii je kombinace tří režimů připojení, dobíjecí baterie, vlastního softwaru a bočního displeje za 899 Kč slušnou nabídkou. Pomáhá i 36měsíční záruka od Alzy. Naopak hráči, grafici a uživatelé vysokorozlišovacích monitorů by měli sáhnout jinam. Maximum 2 400 DPI je na dnešní poměry skromné a 125Hz polling rate u Bluetoothu znamená výrazně pomalejší odezvu než u kabelových herních myší. Smůlu mají také leváci, kterým ergonomický tvar pro praváky neposlouží ani v jedné variantě. Pokud člověk hledá ucelenější ekosystém s víceletou softwarovou podporou a aplikacemi pro mobil, prémiové konkurenční značky toho nabízejí víc, ovšem za podstatně vyšší cenu. Jakou máte zkušenost s ergonomickými myšmi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi