Klávesnice k televizi zlevnila na tři stovky: Eternico KSB5250 má touchpad a CZ/SK klávesy Hlavní stránka Zprávičky Eternico KSB5250 je kompaktní bezdrátová klávesnice s integrovaným touchpadem, CZ/SK rozložením a připojením až ke 3 zařízením Cena klesla z 499 Kč na 329 Kč 2,4GHz USB dongle + 2× Bluetooth 5.1, nabíjecí baterie přes USB-C, podpora Windows i macOS Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Psát na smart TV text po jednom písmenku přes dálkový ovladač je za trest. Jeden zákazník to shrnul přesně: „Nechápu, jak jsem bez toho mohl žít.“ Eternico KSB5250 za 329 Kč je kompaktní bezdrátová klávesnice s touchpadem a českým rozložením, která tohle řeší – připojíte k televizi, tabletu nebo počítači, máte klávesnici i myš v jednom a nemusíte vstávat z gauče. Za 329 Kč je to skvělý nákup, který reálně změní komfort u televize. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud ovládáte smart TV, HTPC, projektor nebo tablet a chcete klávesnici s touchpadem v CZ/SK rozložení za minimální cenu – za 329 Kč nic lepšího s touchpadem nekoupíte.⚠️ Zvažte, pokud ji plánujete jako hlavní klávesnici k počítači – malý Enter, úzké šipky a touchpad, který nedosahuje kvality notebookového trackpadu, na celodenní práci nestačí. Některé Samsung TV mají s kompatibilitou problém.💡 Za 329 Kč dostanete CZ/SK nůžkovou klávesnici s touchpadem, Bluetooth 5.1 + USB dongle, nabíjecí baterii přes USB-C a připojení ke 3 zařízením současně. ZOBRAZIT CENU NA ALZE K čemu se hodí a proč touchpad rozhoduje Hlavní use case: ovládání televize z gauče. Klávesnice nahradí otravné zadávání textu přes šipky na dálkovém ovladači a touchpad funguje jako myš – procházíte menu, spouštíte aplikace, hledáte filmy. Zákazníci ji používají s Google TV streamerem, Android TV boxem, HTPC, projektory a tablety. Jeden recenzent popisuje, že ji koupil ke sledování seriálů přes projektor z postele – „za tu cenu bezkonkurenční“. Klíčový detail: touchpad, který reálně funguje. U levných klávesnic s touchpadem je to často katastrofa – falešné kliky, nesmyslné posuny. Zákazník, který předtím vyzkoušel tři konkurenční modely, píše: „Tady touchpad konečně funguje jak se sluší.“ Dalšímu recenzentovi (Rosice u Brna) stačilo párování přes Bluetooth za pár sekund. Konektivita a praktické detaily Eternico KSB5250 se připojuje dvěma způsoby: 2,4GHz USB dongle (pro televize a zařízení bez Bluetooth) a Bluetooth 5.1 (dva profily pro notebook, tablet, telefon). Celkem 3 zařízení současně s přepínáním přes Fn+1/2/3. Dongle se schová do prostoru v klávesnici, aby se neztratil. Dosah 8–10 metrů pokryje běžný obývací pokoj. Nabíjecí 300mAh baterie přes USB-C – žádné výměny tužkových baterií. Zákazníci hlásí, že jim baterii ještě nepodařilo vybít, ale realisticky počítejte s dobíjením jednou za pár týdnů při občasném používání. Po 20 minutách nečinnosti se klávesnice automaticky uspí. Rozměry 37,7 × 12,5 × 2,2 cm a hmotnost 500 g – vejde se do batohu nebo do zásuvky u televize. Nůžkové klávesy s CZ/SK lokalizací a popisky pro Windows i macOS. 12 multimediálních kláves přes Fn (hlasitost, přehrávání, prohlížeč). KOUPIT KLÁVESNICI ZA 329 KČ Na co si dát pozor Kompatibilita se Samsung TV je problematická. Jeden zákazník hlásí, že Bluetooth párování s jeho Samsung TV nefungovalo vůbec; jiný (Samsung Serie 5) připojil přes dongle, ale klávesnice fungovala jen v některých aplikacích – ne v YouTube ani Skylinku. S Google TV streamerem, Android TV boxy a LG TV problémy hlášeny nejsou. Pokud máte Samsung TV, ověřte si kompatibilitu před nákupem. Zpracování odpovídá ceně – plastové tělo se při tlaku mírně prohýbá, mezi horní a spodní částí je ostřejší hrana. Touchpad je funkční, ale recenzent z Kladna upozorňuje, že „povrch je drsnější, posun myši někdy trhavý a gesta ne vždy zafungují“ – jako náhrada notebookového trackpadu to nefunguje, na občasné ovládání TV ale stačí. Malý jednořádkový Enter a úzké šipky jsou kompromis 65% formátu. Přepínání kanálů Fn+1/2/3 je „krkolomné“ – USB dongle je na pozici 3, ale na diodách jako první, což mate. Chybí podsvícení a výklopné nožičky. Verdikt Eternico KSB5250 za 329 Kč je nejlevnější způsob, jak si zpříjemnit ovládání smart TV, HTPC nebo tabletu. CZ/SK rozložení, funkční touchpad, Bluetooth + dongle, nabíjecí baterie přes USB-C a připojení ke třem zařízením – za méně než tři stovky tuhle kombinaci nikde jinde nenajdete. Není to klávesnice na celodenní práci a zpracování odpovídá ceně, ale na to, na co je navržená – občasné psaní a ovládání z gauče – funguje přesně tak, jak má. Pokud hledáte další příslušenství k televizi, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT CENU 329 KČ Jak ovládáte svou smart TV – dálkovým ovladačem, hlasem, nebo klávesnicí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025