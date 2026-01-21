Robotický vysavač ETA Tiger 4242 90000 nikdy nebyl levnější. Umí mopovat a dá se propojit s telefonem Hlavní stránka Zprávičky ETA Tiger 4242 90000 je v Datartu k mání za 3 599 Kč, což je historicky nejnižší cena Při uvedení na podzim 2023 stál vysavač 6 999 Kč, sleva tak činí téměř 49 procent Vysavač kombinuje vysávání s mopováním a nabízí laserovou navigaci s českou aplikací Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste zvažovali pořízení robotického vysavače, aktuální nabídka vás možná přesvědčí. Český výrobce ETA uvedl model Tiger 4242 90000 na trh v říjnu 2023 s cenou téměř sedm tisíc korun, jenže postupné zlevňování jej nyní dostalo na historické minimum 3 599 Kč. Ještě v listopadu loňského roku byste za něj zaplatili nejméně 4 290 Kč. Laserová navigace a dlouhá výdrž Vysávání i mopování v jednom průjezdu Česká aplikace a hlasový doprovod Pro koho je vysavač vhodný Laserová navigace a dlouhá výdrž ETA Tiger 4242 90000 patří mezi vysavače s laserovou 360° navigací, která umožňuje přesné zmapování místností. Robot si dokáže uložit až tři mapy, takže se hodí i do vícepatrových domů. Senzory Anti-Collision chrání nábytek před nárazy a technologie Smart Technology brání pádu ze schodů. Pod kapotou se nachází 14,4V Li-Ion akumulátor s kapacitou 3 350 mAh, který vysavači zajišťuje výdrž až 160 minut na jedno nabití. Když se baterie vybije, robot se sám vrátí do nabíjecí stanice a po 3–4 hodinách pokračuje v úklidu tam, kde skončil. Maximální sací síla dosahuje 1 600 Pa, čímž ale na mnohé konkurenční modely ve stejné cenové hladině bohužel nestačí (například Xiaomi Robot Vacuum S40C zvládne 5 000 Pa). Vysávání i mopování v jednom průjezdu Hlavní předností modelu Tiger je kombinace vysávání a mopování. Univerzální kartáč zvládne tvrdé podlahy i koberce s výškou vlasu do 1 cm, boční kartáčky pak vymetou nečistoty z rohů. Všechny zachycené částice putují do zásobníku o objemu 600 ml vybaveného HEPA filtrem. CHCI VYSAVAČ ETA V AKCI Mopovací nástavec disponuje elektronickou regulací intenzity se třemi úrovněmi. Na dřevěné podlahy tak můžete nastavit jemnější vlhčení, zatímco na dlažbu intenzitu zvýšit. Vysavač s výškou 9,7 cm projede i pod většinou nábytku a zvládne překonat prahy do výšky 1,5 cm. Česká aplikace a hlasový doprovod Ovládání probíhá prostřednictvím aplikace ETA SMART, která je kompletně v češtině. V ní si můžete naplánovat úklid na konkrétní dny a hodiny, rozdělit domácnost na místnosti, vytvořit zakázané zóny nebo sledovat historii úklidu. Aplikace podporuje Android 6.0 a iOS 11.0 a novější, připojení funguje přes Wi-Fi 2,4 GHz. Robot disponuje také hlasovým doprovodem v češtině, který vás informuje o aktuálním stavu. Deklarovaná hlučnost činí 73 dB, což odpovídá běžnému hovoru. Pro koho je vysavač vhodný Za necelé čtyři tisíce korun získáte solidně vybavený robotický vysavač s laserovým naváděním a možností mopování. Hodí se především do bytů a domů s převahou tvrdých podlah, kde oceníte kombinovaný úklid. Limit výšky koberců 1 cm může být pro některé domácnosti omezující. KOUPIT VYSAVAČ ETA Mezi nevýhody patří absence samovyprazdňovací stanice a pomalejší nabíjení trvající 3–4 hodiny. Hodnocení zákazníků na úrovni 4,3 z 5 hvězdiček (vychází ze 38 recenzí na webu výrobce) nicméně naznačuje, že většina uživatelů je s vysavačem spokojena. Nejčastěji chválí jednoduchou obsluhu a dobrou orientaci v prostoru. Uvažujete o pořízení robotického vysavače za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024