Česko je epicentrem nového malwaru! Každá třetí evropská detekce pochází odtud

Falešný Chrome opět kraluje žebříčku androidových hrozeb - malware Agent.MUY drží první místo už druhý měsíc v řadě Česko se stalo epicentrem adwaru Andreed s rekordními 30 procenty všech evropských detekcí Nový škodlivý kód Clicker.OZ cílí na reklamní agentury a dokáže pořizovat screenshoty

Jakub Kárník Publikováno: 28.8.2025 22:00

Falešný Chrome útočí na Androidy po celé Evropě Pokud jste v poslední době stahovali prohlížeč Chrome jinak než z oficiálního obchodu Google Play, možná máte problém. Podle nejnovější analýzy společnosti ESET se totiž škodlivý kód Agent.MUY maskuje právě za populární prohlížeč a už druhý měsíc v řadě vede žebříček nejrozšířenějších androidových hrozeb v Evropě. Agent.MUY funguje jako takzvaný dropper – představte si ho jako trojského koně, který do vašeho telefonu propašuje další škodlivé kódy. Jeho hlavními útočišti jsou Španělsko a Portugalsko, České republice se zatím vyhýbá obloukem. To ale neznamená, že si můžeme oddechnout. „Kybernetické hrozby na platformě Android se poměrně dynamicky vyvíjejí a co platí jeden měsíc, může být ten další zase trochu jinak," varuje Martin Jirkal z ESETu. A má pravdu – stačí se podívat na další položky červencového žebříčku. Česko obsadil adware Andreed – každá třetí evropská detekce byla u nás Zatímco Agent.MUY řádí na jihu Evropy, v Česku máme vlastní problém jménem Andreed. Tento adware se v červenci vyskytoval především ve falešných verzích hry GTA: Chinatown Wars a v aplikaci s omalovánkami My Little Pony. Z celkového počtu evropských detekcí připadlo neuvěřitelných 30 procent právě na Českou republiku. Mnoho uživatelů adware podceňuje – vždyť jde „jen" o otravné reklamy. Jenže realita je zákeřnější. Andreed funguje jako vstupní brána pro další malware, včetně spywaru, který už rozhodně není tak nevinný. Kromě Česka byl v červenci aktivní také v Německu, Polsku a Maďarsku. Clicker.OZ míří na reklamní agentury Třetí nejrozšířenější hrozbou se stal Clicker.OZ, který se zaměřuje specificky na zaměstnance reklamních agentur. Útočníci ho vydávají za užitečný balíček kodeků pro práci s videem a hudbou, ve skutečnosti ale zneužívá napadená zařízení ke klikání na reklamy. Škodlivý kód navíc umí více než jen otravovat reklamou – dokáže ovládat Wi-Fi připojení a posílat útočníkům screenshoty z vašeho telefonu. Nejvíce se vyskytoval ve Velké Británii a Německu, ale zasáhl i Česko a Slovensko. Jak se bránit? Základní pravidla stále platí Ochrana před těmito hrozbami není raketová věda. Stahujte aplikace výhradně z oficiálního obchodu Google Play, vyhněte se podezřele výhodným nabídkám prémiových her zdarma a neinstalujte aplikace z internetových fór nebo neznámých zdrojů. Pokud už máte podezření, že jste si stáhli něco škodlivého, kvalitní antivirus je pořád nejlepší pojistka. Podle ESETu byly letošní prázdniny z pohledu kybernetických hrozeb nezvykle rušné a srpen nejspíš nebude jiný. Setkali jste se v poslední době s některou z výše uvedených hrozeb? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

ESET ESET analýza Google Chrome Viry