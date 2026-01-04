Výborná sleva: Mechanická klávesnice Endorfy má český layout, tiché spínače a slušnou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Mechanická klávesnice Endorfy Celeris 1800 s kompaktním layoutem a českými klávesami stojí nyní 2 023 Kč Nabízí spínače Gateron Yellow, RGB podsvícení, hot-swap a připojení přes USB-C, Bluetooth i 2,4 GHz Původní cena činila 2 529 Kč – model 1800 kombinuje numerický blok s kompaktními rozměry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Numerický blok, ale bez zbytečné šířky? Endorfy Celeris 1800 je mechanická klávesnice s chytrým 1800 layoutem, který zachovává všechny klávesy včetně numpadů, ale v kompaktnějším těle. Původně stála 2 529 Kč, nyní ji na Alze seženete za 2 023 Kč s kódem VYPRODEJ20. Spínače Gateron Yellow s hot-swap Klávesnice používá lineární spínače Endorfy Yellow by Gateron, které mají hladký chod bez hmatové zpětné vazby. Jsou navržené jako tišší alternativa k běžným mechanickým spínačům. A díky hot-swap paticím je můžete vyměnit za jakékoliv jiné kompatibilní spínače bez pájení. Richard z Kralup toho využil: „Spínače jsem vyměnil za Outemu Crystal Peach silent. Po této výměně těžko najdete na trhu tišší klávesnici.“ V balení navíc dostanete náhradní spínače a alternativní klávesy ESC a Enter. Trojí připojení a SideTune lišta Celeris 1800 nabízí tři způsoby připojení: USB-C kabel, Bluetooth a 2,4 GHz bezdrátový přijímač. Připojit můžete až pět zařízení současně a přepínat mezi nimi. Funguje s Windows i macOS – v balení jsou i alternativní klávesy pro Mac. Na pravé straně najdete programovatelnou lištu SideTune pro rychlé ovládání hlasitosti, maker nebo zkratek. Baterie vydrží podle Ondřeje z Příbrami „cca týden při denním používání“ a stav nabití zjistíte klávesovou zkratkou – rozsvítí se klávesy 1–0 podle kapacity. ENDORFY CELERIS ZA 2 023 KČ RGB a software ARGB podsvícení umožňuje nastavit každou klávesu individuálně. Bonus: české znaky s diakritikou jsou také průsvitné, což většina klávesnic nemá. David z Přelouče oceňuje: „Mohu si dát jakoukoliv barvu na jakoukoliv klávesu. Mohu si na jakoukoliv klávesu přiřadit makro.“ Software Endorfy umožňuje nastavit makra, podsvícení i přemapovat klávesy – třeba přidat Print Screen, který v 1800 layoutu standardně chybí. Tomáš ze Smiřic ale upozorňuje: „SW pouze pro daný produkt, když máte více zařízení Endorfy, tak na každý je samostatný software.“ Je opravdu tichá? Tady se recenze dramaticky rozcházejí. Ondřej z Příbrami píše: „Zvuk lahodí uším a není tak hlasitá.“ Tomáš ze Smiřic chválí „perfektní balanc mezi mechanickou přesností a nízkou hlučností.“ Ale Tomáš ze Sobotína je zdrcený: „V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ TICHÁ. Je to jako vzít starý psací stroj. Hraju v ložnici a slyší to syn v obýváku.“ David z Přelouče dodává: „Zvuk bych do tiché oblasti nezařadil, ale příjemně to cvaká.“ Pravda je někde uprostřed. Gateron Yellow jsou tišší než clicky spínače (Cherry MX Blue), ale pořád jsou to mechanické spínače – nesrovnatelné s membránovou klávesnicí. Pokud potřebujete absolutní ticho, budete muset vyměnit spínače za tišší variantu. Pro koho je klávesnice vhodná? Endorfy Celeris 1800 cílí na uživatele, kteří chtějí kompaktní klávesnici s numerickým blokem. Za 2 023 Kč dostanete mechanické spínače Gateron, hot-swap, trojí připojení, RGB podsvícení a českou lokalizaci s průsvitnými háčky a čárkami. Hodnocení 4,6 z 5 od 7 zákazníků potvrzuje spokojenost. Ondřej z Příbrami shrnuje: „Takhle to vypadá, když výrobce používá hlavu. Klávesnice je naprosto dokonalá.“ KOUPIT ENDORFY CELERIS Na co si dát pozor? Hlučnost je subjektivní – pro někoho příjemné cvakání, pro jiného rušivý rachot. Pokud kupujete do sdílené ložnice nebo kanceláře, zvažte rovnou silent spínače. Richard upozorňuje na „špatně opracované hrany keycaps na některých místech", ale nic zásadního. A 1800 layout znamená, že některé klávesy (jako Print Screen) chybí – musíte je přemapovat. Za 2 023 Kč je Celeris 1800 zajímavá volba pro ty, kdo potřebují numpad, ale nechtějí obří klávesnici. Hot-swap spínače navíc dávají prostor pro budoucí úpravy podle vašich preferencí. Jaký layout klávesnice preferujete? Používáte numerický blok? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 