Sportujete s Endomondo? Pomalu se s ním rozlučte a stáhněte si data

Jeden z nepopulárnějších nástrojů pro zaznamenávání a analyzování sportovních výkonů bude brzy minulostí. Řeč je o aplikaci Endomondo, která končí k 31. prosinci 2020. Vývojáři to oznámili přímo na webu této služby. Oficiální důvod znám není, nicméně firma Under Armour, která za aplikací stojí, láká uživatele do nástroje UA MapMyRun. Ten by měl bez problémů pojmout dříve zaznamenaná data a do budoucna nabízet stejnou službu. Stažení či přesunutí dat je to hlavní, na co nyní vývojáři upozorňují. K 31. březnu 2021 totiž budou všechny záznamy smazány.

Endomondo končí. Co s daty?

Existují v podstatě tři způsoby, jak můžete s vašimi daty, která aplikace nasbírala, naložit. Tím nejjednodušším je nechat je proste smazat. V případě, že vám na nich nezáleží. Další možností je stažení záznamů do mobilu či počítače. To se dá provést v aplikaci Endomondo proklikáním přes Settings > Privacy > Download your information. Výsledkem je zabalený archiv s daty, který můžete stáhnout z e-mailu, který obdržíte.

Run with Map My Run MapMyFitness, Inc.

Pokud chcete převádět údaje z Endomondo rovnou do UA MapMyRun, cesta začíná na webu nové služby. Po založení účtu MapMyRun běžte na web Endomondo a přes profil vpravo nahoře do Settings a vlevo v menu do nabídky Connect. Najděte si MapMyRun a klikněte na Connect. Po zadání přihlašovacích údajů a kliknutí na “Sync past workouts” už stačí jen čekat na přesun dat. Mělo by se tak stát do čtyř dnů. Některá data však nová služba pojmout neumí. Jde například o osobní rekordy, tréninkové plány, údaje z profilu, přátele, příspěvky, komentáře, obrázky nebo výzvy.

Co uživatelé, kteří využívali prémiový účet? Měsíční platby přestane Endomondo přijímat 30. listopadu, nicméně až do konce roku bude možné používat všechny prémiové výhody. Uživatelé, kteří mají předplaceno na prosinec či delší období, dostanou poměrnou část peněz zpět na svůj účet. Under Armour u nové služby láká uživatele na tříměsíční zkušební používání zdarma.

Používali jste Endomondo? Co teď budete dělat?

