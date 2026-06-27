Zautomatizujte zahradu: chytrou venkovní zásuvku EMOS teď můžete sehnat o stovku levněji Hlavní stránka Zprávičky EMOS GoSmart IP-3008F je venkovní chytrá zásuvka na protokolu Zigbee 3.0 s krytím IP44, časovačem a měřením spotřeby S členstvím AlzaPlus+ vyjde na 423 Kč místo 529 Kč (úspora 106 Kč) Zvládne až 3680 W zátěže a hodí se na zahradní osvětlení, čerpadla i topná tělesa (vyžaduje Zigbee hub) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Chytrá zásuvka do exteriéru je levný způsob, jak automatizovat zahradní osvětlení nebo čerpadlo. EMOS GoSmart Zigbee IP-3008F teď s členstvím AlzaPlus+ pořídíte za 423 Kč místo 529 Kč. Je postavená na protokolu Zigbee a má solidní hodnocení. CHCI ZÁSUVKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud už máte Zigbee hub a chcete spolehlivě spínat venkovní spotřebiče přes aplikaci nebo hlasem.⚠️ Zvažte, že zásuvka bez Zigbee brány nefunguje a měření spotřeby je spíš orientační.💡 Za 423 Kč s AlzaPlus+ dostanete odolnou venkovní zásuvku s časovačem a širokou kompatibilitou. Proč je tahle zásuvka zajímavá Hlavní výhoda je odolné venkovní provedení s krytím IP44. Tahle chytrá zásuvka EMOS snese déšť i prach, takže ji bez obav umístíte na zahradu, terasu nebo balkon. Díky vysoké zátěži až 3680 W (16 A) utáhne nejen osvětlení, ale i náročnější spotřebiče jako zahradní čerpadlo nebo topné těleso. K tomu má dětskou pojistku a krytku zásuvky pro bezpečný provoz venku. Druhý důvod je otevřený systém a široká kompatibilita. Zásuvka komunikuje přes Zigbee 3.0 a funguje s aplikacemi EMOS GoSmart, Tuya, Lidl Home i Smart Life, takže ji snadno zapojíte do existující chytré domácnosti. Zigbee a nutnost centrální jednotky Tady je nejdůležitější informace celého článku, kterou je potřeba říct na rovinu: zásuvka komunikuje přes Zigbee, a to znamená, že sama o sobě nefunguje. Pro provoz potřebujete centrální jednotku (Zigbee bridge / hub), přes kterou se zásuvka připojí. Pokud takovou bránu nemáte, musíte ji dokoupit, jinak zařízení nezprovozníte. Tohle z popisu na první pohled nemusí být jasné a v recenzích na to někteří zákazníci naráží. Proč tedy Zigbee místo Wi-Fi? Zigbee je úspornější, stabilnější a méně zatěžuje domácí Wi-Fi síť, zvlášť když máte zařízení víc. Pokud ale chytrou domácnost teprve začínáte a hub nemáte, existuje i WiFi varianta EMOS (IP-3005F), která se připojí přímo k routeru bez brány. Zigbee verze dává smysl hlavně tehdy, když už nějaký Zigbee ekosystém provozujete. KOUPIT S ALZAPLUS+ ZA 423 KČ Chytré funkce a praktické využití Z funkcí oceníte hlavně časovač a odpočítávání (countdown) — nastavit lze až 30 programů zapínání a vypínání denně, takže si třeba zahradní osvětlení rozsvítíte automaticky po setmění. Nechybí měření spotřeby přes vestavěný wattmetr, takže vidíte, kolik připojené zařízení odebírá. Zásuvku ovládáte hlasem přes Google Assistant nebo Amazon Alexa a do aplikace chodí notifikace. Praktické je i skupinové ovládání a podpora aktualizací firmwaru. Typické scénáře použití: automatizace zahradního osvětlení, ovládání čerpadla, vánoční osvětlení na zahradě nebo sezonní topné těleso. Zachovaná zůstává i možnost ručního zapnutí tlačítkem přímo na zásuvce. Co říkají uživatelé Na Alze má zásuvka hodnocení 4,6 z 5 z 22 hodnocení a 91 % zákazníků ji doporučuje. Nejvíc se chválí bezproblémové spárování a spolehlivé spínání — a hlavně skvělá funkčnost s pokročilými systémy. Uživatelé potvrzují, že bez problémů běží s Home Assistant, zigbee2mqtt, Fibaro i Philips Hue, často bez nutnosti aplikace výrobce. Pro kutily stavějící chytrou domácnost na vlastních systémech je to silný argument. Kritika míří hlavně na dvě věci. Opakovaně se objevuje, že měření spotřeby není přesné — reportuje pomalu nebo s odchylkou, takže na přesné sledování odběru se nespoléhejte (na spínání to ale nevadí). Jeden zákazník také zmiňuje, že z popisu nebylo dost jasné, že Zigbee verze sama bez hubu nefunguje — což je přesně důvod, proč tu na to upozorňujeme. Ojediněle se objevila i výtka na občasné nespolehlivé sepnutí. OBJEDNAT ZÁSUVKU Co je AlzaPlus+ a jak funguje ta sleva Cena 423 Kč je členská cena programu AlzaPlus+, proto pár slov k němu. AlzaPlus+ je placené členství za 299 Kč ročně (25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně, jehož hlavní výhodou je doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst bez minimální hodnoty objednávky a exkluzivní členské slevy na vybrané zboží — kam patří i tahle zásuvka. Členství můžete kdykoliv zdarma zrušit. U levnějšího zboží, jako je tahle zásuvka, dává AlzaPlus+ smysl hlavně ve dvou rovinách. Jednak členská sleva tady ušetří 106 Kč, jednak u drobností odpadá poštovné, které by jinak cenu nákupu citelně zvedlo. Pokud na Alze nakupujete pravidelně i menší věci, členství se zaplatí rychle. Standardní cena 529 Kč přitom podle cenové historie není nijak zlevněná, takže reálnou výhodu tvoří právě AlzaPlus+. Kdy to smysl nedává Pokud nemáte a nechcete pořizovat Zigbee hub, tahle zásuvka pro vás není — sáhněte po WiFi variantě, která se připojí přímo k routeru. Stejně tak pokud potřebujete přesné měření spotřeby (třeba pro vyúčtování), zklame vás méně přesný wattmetr. A kdo chce zásuvku jen do interiéru, zaplatí zbytečně za odolné venkovní provedení. Pro uživatele s existující Zigbee domácností, kteří chtějí spolehlivě spínat venkovní spotřebiče, je ale za 423 Kč ideální. Verdikt: pro koho se to vyplatí EMOS GoSmart Zigbee IP-3008F je spolehlivá venkovní chytrá zásuvka pro toho, kdo už provozuje Zigbee ekosystém a chce automatizovat venkovní spotřebiče. Za 423 Kč s AlzaPlus+ nabízí odolnost IP44, vysokou zátěž 3680 W, časovač i širokou kompatibilitu včetně Home Assistant. Hlavní věci k uvážení jsou nutnost Zigbee hubu a méně přesné měření spotřeby. Komu tyhle body nevadí, ten dostane za málo peněz spolehlivý kousek do chytré domácnosti. VYUŽÍT CENU 423 KČ S ALZAPLUS+ Stavíte chytrou domácnost na Zigbee, nebo dáváte přednost jednodušší Wi-Fi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost Chytrá zásuvka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024