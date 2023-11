Elon Musk, muž s vizí budoucnosti stojící za projekty jako SpaceX nebo Tesla, je známý především tím, že dokáže posouvat hranice všeho možného i nemožného. Určitě pro vás tedy nebude překvapením, že do svého podnikatelského portfolia přidává sféru generativní umělé inteligence. Po měsících čekání 3. listopadu prostřednictvím svého Twitterového účtu zveřejnil oznámení o odhalení svého AI projektu a to hned následující den.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.

In some important respects, it is the best that currently exists.

— (@elonmusk) November 3, 2023