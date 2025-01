Pro snazší péči o zahradu: Ecovacs předvedl pět nových robotických sekaček

Technologický veletrh CES 2025 přinesl nejen robotické vysavače s končetinami, ale také nové chytré sekačky. Značka Ecovacs jich představila rovnou pět a na trh je plánuje uvést v následujícím měsíci. Teoreticky by mohly dorazit i do Česka.

Náročnějším uživatelům udělají radost sekačky Ecovacs Goat řady A, které byly navrženy pro provoz na větších zahradách. Konkrétně se bavíme o modelech A3000 LiDAR a A1600 RTK. Zbývající trio, tedy O1200 RTK, O800 RTK a O500 Panorama, je určeno pro menší zahrádky.

Vlajkový model Ecovacs Goat A3000 LiDAR spoléhá co do navigace na dvojici LiDAR senzorů (překvapivě) a kameru podporovanou umělou inteligencí. Díky tomu si zvládne udělat přehled o vaší zahradě a vyhýbat se překážkám. Sekačka A1600 RTK je pak v mnoha ohledech podobná, ale jak už si lze odvodit z názvu, nevyužívá LiDAR systém, nýbrž RTK (Real Time Kinematic) navigaci. Zatímco její sourozenec si poradí s až 6 000 m², ona samotná se nejlépe hodí na pozemky s rozlohou do 2 500 m².

Ecovacs Goat A3000 LiDAR Ecovacs Goat A1600 RTK

Modely řady O pak téměř určitě ponesou nižší cenu. Dvojice O1200 a O800 pracuje s RTK navigací, kdežto sekačka O500 disponuje vizuálním systémem. V pořadí, jakém jsem sekačky jmenoval, činí rozloha pozemku pro ně doporučená 1 500 m², 800 m² a 500 m².

Ecovacs Goat O1200 RTK Ecovacs Goat O800 RTK Ecovacs Goat O500 Panorama

Nové robotické sekačky Ecovacs se na pultech obchodů poprvé objeví 10. února. Ceny jednotlivých modelů zatím neznáme. Jelikož je plánováno uvedení do evropských zemí včetně Německa, je možné, že alespoň některá ze sekaček přijde také na náš trh.

S jakou robotickou sekačkou máte zkušenost vy?

Zdroje: Notebookcheck, Ecovacs