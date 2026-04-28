Ideální parťák na chatu i blackout: Tato tichá stanice utáhne i lednici a teď zlevnila Hlavní stránka Zprávičky EcoFlow RIVER 3 Max Plus Wireless je přenosná bateriová stanice s kapacitou 858 Wh, výkonem 600 W a integrovanou magnetickou powerbankou Na Heurece ji aktuálně koupíte od 14 079 Kč místo původních 16 990 Kč (sleva 2 911 Kč) Součástí balení je i magnetická powerbanka RAPID 5 000 mAh, kterou můžete vyjmout a nosit s sebou samostatně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.4.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přenosné bateriové stanice s kapacitou nad 800 Wh obvykle stojí jako menší dovolená. EcoFlow RIVER 3 Max Plus Wireless ale díky aktuální slevě klesl na 14 079 Kč ze 16 990 Kč, což je u stanice s LiFePO4 baterií, profesionální UPS funkcí a integrovanou bezdrátovou powerbankou nadprůměrně dobrá nabídka. Aktuální nejnižší cenu napříč prodejci najdete v katalogu na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte zálohu energie pro domácnost, chatu nebo karavan a chcete dlouhou životnost LiFePO4 článků.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete napájet vysokopříkonové spotřebiče (mikrovlnka, fén) nebo hledáte stanici s kapacitou nad 1 kWh.💡 Za 14 079 Kč dostanete 858 Wh + bezdrátovou powerbanku 5 000 mAh + UPS funkci – kombinace, která se v této cenové třídě nevidí často. Proč je tahle stanice zajímavá RIVER 3 Max Plus Wireless je vlastně zvýhodněný balíček: dostanete základní stanici RIVER 3 Plus, k ní přídavnou baterii EB600 (která zvedne kapacitu na 858 Wh) a navíc vyjímatelnou magnetickou powerbanku RAPID 5 000 mAh. Tři produkty v jednom balení, které dohromady pokryjí situace od „nabít telefon na výletě" až po „napájet router, NAS a notebook během výpadku proudu". Logika je jednoduchá – místo nákupu několika samostatných zařízení dostanete modulární systém, který roste s vašimi potřebami. Klíčové parametry: kapacita, výkon, životnost Srdcem stanice je baterie typu LiFePO4 (lithium-železo-fosfát) s kapacitou 858 Wh. Tenhle typ článků má proti běžnému lithiu dvě zásadní výhody: vyšší bezpečnost a podstatně delší životnost. Výrobce uvádí 3 000 nabíjecích cyklů do poklesu na 80 % původní kapacity, což odpovídá zhruba 10 letům běžného používání. To je rozdíl oproti levnějším stanicím s konvenčními články, které začnou po pár letech znatelně ztrácet kapacitu. Trvalý AC výstup zvládá 600 W, s funkcí X-Boost až 1 200 W pro odporové spotřebiče (ohřívače, nářadí). V praxi to pokryje většinu malých domácích spotřebičů – kávovar, laptop, nabíječku elektrokola, malou ledničku, router, světla. Co rozumně neutáhne: mikrovlnnou troubu, fén, varnou konvici nad 1 200 W. Pro tyto případy je třeba sáhnout po větších modelech řady DELTA. Co se pak týče rychlosti nabíjení, podle EcoFlow se stanice z 0 % na 80 % dobije za necelé dvě hodiny. Solární nabíjení podporuje vstup až 220 W, takže s vhodným panelem dobijete stanici za 4–5 hodin přímého slunce. K dispozici je i nabíjení z autozásuvky 12/24 V, což ocení karavanisté a lidé na delších cestách. UPS funkce a vyjímatelná powerbanka RAPID Pro mě osobně je nejzajímavější parametr UPS s přepnutím pod 10 ms. To znamená, že pokud máte k stanici připojený notebook, NAS nebo herní PC a vypadne proud, zařízení nezaregistruje výpadek a běží dál. Klasické offline UPS běžně přepínají kolem 20–30 ms, online UPS jsou pak řádově dražší. Tady tedy získáváte funkci „pseudo-online“ UPS jako bonus k bateriové stanici. Druhá vychytávka, podle které model nese přízvisko Wireless: magnetická powerbanka RAPID 5 000 mAh integrovaná v horní části stanice. Vyjmete ji a vezmete s sebou ven, kde funguje jako standardní bezdrátová MagSafe-kompatibilní powerbanka pro telefon. Nabití powerbanky z 0 na 70 % trvá 33 minut díky technologii X-Stream. Praktické řešení pro situaci „doma stanice zálohuje sítě, na výletě beru jen powerbanku“. Praktická stránka: porty, hluk, přenositelnost Konektivita je na stanici této velikosti slušná: 3× zásuvka 230 V, 1× USB-A, 2× USB-C (hlavní s 100 W, druhý na přídavné baterii s výkonem až 140 W) a 12V DC výstup pro autopříslušenství. Sto čtyřicet wattů na USB-C uspokojí i náročnější MacBooky Pro nebo herní laptopy, které dříve potřebovaly samostatný adaptér. EcoFlow se také chlubí technologií X-GaNPower, která snižuje tepelné ztráty a zmenšuje potřebu chlazení. Praktický důsledek: stanice je velmi tichá – výrobce udává pod 30 dB ze vzdálenosti 45 cm, což odpovídá tichu knihovny. Můžete ji bez problému postavit do ložnice nebo vedle pracovního stolu. Hmotnost 10,5 kg a rozměry zhruba 30 × 23 × 22 cm znamenají, že je dobře přenositelná na chatu nebo do auta, ale zase ne tak, abyste si ji bezstarostně hodili na záda na túru. Drobná, ale praktická věc: na přední straně je vestavěné LED světlo. Hodí se při nočním kempování i když jdete v paneláku zkontrolovat jistič po výpadku. Krytí IP54 ale platí jen pro vnitřní baterii, ne pro celou stanici – v dešti ji venku nenechávejte. Kdy to smysl nedává Pokud chcete zálohovat celou domácnost při delších výpadcích nebo napájet velké spotřebiče typu mikrovlnka, indukční vařič nebo elektrické topení s vyšším příkonem, 858 Wh a 600 W vám stačit nebudou. Pro tyhle scénáře dává smysl spíš stanice EcoFlow DELTA s kapacitou 1 kWh+ a výkonem 1 800 W a více. Druhý scénář: pokud potřebujete jen občas dobít telefon a notebook na cestách, je RIVER 3 Max Plus Wireless přestřelený – vystačíte si s menším a levnějším RIVER 3 nebo dokonce s kvalitní powerbankou. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 14 079 Kč dostáváte hardware, který v praxi pokryje tři typické scénáře: UPS pro pracovní stůl (PC, monitor, router – běh přes 2 hodiny při výpadku), energetickou zálohu na chatě nebo karavanu (lednička, světla, nabíjení malé elektroniky na celý víkend) a mobilní zdroj na cestách přes vyjímatelnou powerbanku RAPID. Sleva 2 911 Kč proti původní ceně 16 990 Kč navíc kompenzuje fakt, že LiFePO4 stanice nad 800 Wh bývají citelně dražší. Pokud uvažujete o nákupu bateriové stanice spíš preventivně – výpadky proudu, blackout, chataření – a chcete řešení, které vám s LiFePO4 životností vydrží i deset let, RIVER 3 Max Plus Wireless v této ceně dává racionální smysl. Není to univerzální řešení pro každého, ale v segmentu 800–900 Wh patří k tomu, co dnes na českém trhu má nejlepší poměr ceny a vybavení. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi