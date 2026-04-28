Ideální parťák na chatu i blackout: Tato tichá stanice utáhne i lednici a teď zlevnila

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
28.4.2026 08:00
EcoFlow RIVER 3 Max Plus Wireless na travae

Přenosné bateriové stanice s kapacitou nad 800 Wh obvykle stojí jako menší dovolená. EcoFlow RIVER 3 Max Plus Wireless ale díky aktuální slevě klesl na 14 079 Kč ze 16 990 Kč, což je u stanice s LiFePO4 baterií, profesionální UPS funkcí a integrovanou bezdrátovou powerbankou nadprůměrně dobrá nabídka. Aktuální nejnižší cenu napříč prodejci najdete v katalogu na Heurece.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte zálohu energie pro domácnost, chatu nebo karavan a chcete dlouhou životnost LiFePO4 článků.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete napájet vysokopříkonové spotřebiče (mikrovlnka, fén) nebo hledáte stanici s kapacitou nad 1 kWh.
💡 Za 14 079 Kč dostanete 858 Wh + bezdrátovou powerbanku 5 000 mAh + UPS funkci – kombinace, která se v této cenové třídě nevidí často.

Proč je tahle stanice zajímavá

RIVER 3 Max Plus Wireless je vlastně zvýhodněný balíček: dostanete základní stanici RIVER 3 Plus, k ní přídavnou baterii EB600 (která zvedne kapacitu na 858 Wh) a navíc vyjímatelnou magnetickou powerbanku RAPID 5 000 mAh. Tři produkty v jednom balení, které dohromady pokryjí situace od „nabít telefon na výletě“ až po „napájet router, NAS a notebook během výpadku proudu“. Logika je jednoduchá – místo nákupu několika samostatných zařízení dostanete modulární systém, který roste s vašimi potřebami.

Klíčové parametry: kapacita, výkon, životnost

Srdcem stanice je baterie typu LiFePO4 (lithium-železo-fosfát) s kapacitou 858 Wh. Tenhle typ článků má proti běžnému lithiu dvě zásadní výhody: vyšší bezpečnost a podstatně delší životnost. Výrobce uvádí 3 000 nabíjecích cyklů do poklesu na 80 % původní kapacity, což odpovídá zhruba 10 letům běžného používání. To je rozdíl oproti levnějším stanicím s konvenčními články, které začnou po pár letech znatelně ztrácet kapacitu.

EcoFlow RIVER 3 Max Plus Wireless render

Trvalý AC výstup zvládá 600 W, s funkcí X-Boost až 1 200 W pro odporové spotřebiče (ohřívače, nářadí). V praxi to pokryje většinu malých domácích spotřebičů – kávovar, laptop, nabíječku elektrokola, malou ledničku, router, světla. Co rozumně neutáhne: mikrovlnnou troubu, fén, varnou konvici nad 1 200 W. Pro tyto případy je třeba sáhnout po větších modelech řady DELTA.

Co se pak týče rychlosti nabíjení, podle EcoFlow se stanice z 0 % na 80 % dobije za necelé dvě hodiny. Solární nabíjení podporuje vstup až 220 W, takže s vhodným panelem dobijete stanici za 4–5 hodin přímého slunce. K dispozici je i nabíjení z autozásuvky 12/24 V, což ocení karavanisté a lidé na delších cestách.

UPS funkce a vyjímatelná powerbanka RAPID

Pro mě osobně je nejzajímavější parametr UPS s přepnutím pod 10 ms. To znamená, že pokud máte k stanici připojený notebook, NAS nebo herní PC a vypadne proud, zařízení nezaregistruje výpadek a běží dál. Klasické offline UPS běžně přepínají kolem 20–30 ms, online UPS jsou pak řádově dražší. Tady tedy získáváte funkci „pseudo-online“ UPS jako bonus k bateriové stanici.

Druhá vychytávka, podle které model nese přízvisko Wireless: magnetická powerbanka RAPID 5 000 mAh integrovaná v horní části stanice. Vyjmete ji a vezmete s sebou ven, kde funguje jako standardní bezdrátová MagSafe-kompatibilní powerbanka pro telefon. Nabití powerbanky z 0 na 70 % trvá 33 minut díky technologii X-Stream. Praktické řešení pro situaci „doma stanice zálohuje sítě, na výletě beru jen powerbanku“.

Praktická stránka: porty, hluk, přenositelnost

Konektivita je na stanici této velikosti slušná: 3× zásuvka 230 V, 1× USB-A, 2× USB-C (hlavní s 100 W, druhý na přídavné baterii s výkonem až 140 W) a 12V DC výstup pro autopříslušenství. Sto čtyřicet wattů na USB-C uspokojí i náročnější MacBooky Pro nebo herní laptopy, které dříve potřebovaly samostatný adaptér.

EcoFlow se také chlubí technologií X-GaNPower, která snižuje tepelné ztráty a zmenšuje potřebu chlazení. Praktický důsledek: stanice je velmi tichá – výrobce udává pod 30 dB ze vzdálenosti 45 cm, což odpovídá tichu knihovny. Můžete ji bez problému postavit do ložnice nebo vedle pracovního stolu. Hmotnost 10,5 kg a rozměry zhruba 30 × 23 × 22 cm znamenají, že je dobře přenositelná na chatu nebo do auta, ale zase ne tak, abyste si ji bezstarostně hodili na záda na túru.

Drobná, ale praktická věc: na přední straně je vestavěné LED světlo. Hodí se při nočním kempování i když jdete v paneláku zkontrolovat jistič po výpadku. Krytí IP54 ale platí jen pro vnitřní baterii, ne pro celou stanici – v dešti ji venku nenechávejte.

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete zálohovat celou domácnost při delších výpadcích nebo napájet velké spotřebiče typu mikrovlnka, indukční vařič nebo elektrické topení s vyšším příkonem, 858 Wh a 600 W vám stačit nebudou. Pro tyhle scénáře dává smysl spíš stanice EcoFlow DELTA s kapacitou 1 kWh+ a výkonem 1 800 W a více. Druhý scénář: pokud potřebujete jen občas dobít telefon a notebook na cestách, je RIVER 3 Max Plus Wireless přestřelený – vystačíte si s menším a levnějším RIVER 3 nebo dokonce s kvalitní powerbankou.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 14 079 Kč dostáváte hardware, který v praxi pokryje tři typické scénáře: UPS pro pracovní stůl (PC, monitor, router – běh přes 2 hodiny při výpadku), energetickou zálohu na chatě nebo karavanu (lednička, světla, nabíjení malé elektroniky na celý víkend) a mobilní zdroj na cestách přes vyjímatelnou powerbanku RAPID. Sleva 2 911 Kč proti původní ceně 16 990 Kč navíc kompenzuje fakt, že LiFePO4 stanice nad 800 Wh bývají citelně dražší.

Pokud uvažujete o nákupu bateriové stanice spíš preventivně – výpadky proudu, blackout, chataření – a chcete řešení, které vám s LiFePO4 životností vydrží i deset let, RIVER 3 Max Plus Wireless v této ceně dává racionální smysl. Není to univerzální řešení pro každého, ale v segmentu 800–900 Wh patří k tomu, co dnes na českém trhu má nejlepší poměr ceny a vybavení.

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

Adam Kurfürst
Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024