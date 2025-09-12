Nabíjecí stanice EcoFlow RIVER 2 Max je v obří slevě! Zaujme kapacitou i rychlým nabíjením Hlavní stránka Zprávičky EcoFlow RIVER 2 Max je za rekordních 7 990 Kč v Datartu - nejnižší cena v historii Přenosná powerstanice s kapacitou 512 Wh se nabije za pouhých 60 minut a zvládne napájet zařízení s příkonem až 1000 W LiFePO4 baterie mají až 6× delší životnost než běžné Li-Ion články Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.9.2025 17:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kvalitní přenosnou powerstanici na výlety, kempování nebo jako záložní zdroj pro domácnost? Máme pro vás skvělou zprávu – powerstanice EcoFlow RIVER 2 Max s kapacitou 512 Wh je nyní v Datartu dostupná za pouhých 7 990 Kč. To představuje pokles o téměř 50 % oproti původní ceně 14 990 Kč z roku 2022, a je to zároveň nejnižší cena, za kterou se tato powerstanice kdy prodávala. Co za tuto cenu vlastně dostanete? EcoFlow RIVER 2 Max je přenosná bateriová stanice střední velikosti s kapacitou 512 Wh, která vyniká především rychlostí nabíjení a dlouhou životností. V těle vážícím pouhých 6 kg (o 22 % lehčí než předchozí generace) se skrývá baterie s chemií LiFePO4, která má až 6× delší životnost než běžné lithium-iontové baterie. To znamená, že byste měli být schopni absolvovat přes 3000 nabíjecích cyklů, než se kapacita baterie výrazněji sníží. Hlavní předností této powerstanice je však rychlost nabíjení. Z 0 na 100 % se baterie nabije za pouhých 60 minut. To oceníte zejména v situacích, kdy potřebujete rychle doplnit energii před dalším výletem nebo při nečekaném výpadku proudu. Konektivita a výstupní výkon EcoFlow RIVER 2 Max nabízí širokou škálu portů pro napájení vašich zařízení. K dispozici jsou 2× AC výstup (klasické evropské zásuvky), 1× DC výstup, 3× USB-A a 1× USB-C. Díky tomu můžete současně napájet několik zařízení – od nabíjení mobilů a notebooků přes napájení osvětlení až po provoz malých spotřebičů. Standardní výkon stanice je 500 W, díky technologii X-Boost však dokáže krátkodobě poskytnout až 1000 W. To stačí pro napájení většiny běžných elektrických zařízení jako jsou notebooky, malé projektory, LED osvětlení, drony nebo dokonce malé chladničky. Pro náročnější spotřebiče, jako jsou nářadí nebo větší domácí spotřebiče, však bude potřeba výkonnější model. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Flexibilní možnosti nabíjení Jednou z praktických vlastností EcoFlow RIVER 2 Max je flexibilita nabíjení. Stanici můžete dobíjet čtyřmi různými způsoby: Ze síťové zásuvky (nejrychlejší metoda – plné nabití za 60 minut) Z 12V zásuvky v autě během jízdy Pomocí solárních panelů (prodávají se samostatně) Přes USB-C port (až 100W) Díky podpoře solárního nabíjení je EcoFlow RIVER 2 Max ideální pro delší pobyty v přírodě. S kompatibilními solárními panely můžete průběžně doplňovat energii bez přístupu k elektrické síti, což z této powerstanice dělá skutečně nezávislý zdroj energie. Smart funkce a aplikace EcoFlow RIVER 2 Max disponuje Wi-Fi a Bluetooth konektivitou, díky které můžete powerstanici ovládat a monitorovat přes mobilní aplikaci EcoFlow. V aplikaci můžete sledovat aktuální stav baterie, spotřebu energie, rychlost nabíjení a mnoho dalšího. Navíc můžete na dálku ovládat jednotlivé výstupy nebo měnit nastavení. Užitečnou funkcí je také režim EPS (Emergency Power Supply), který dokáže při výpadku elektřiny automaticky přepnout na bateriové napájení s prodlevou menší než 30 ms. To je dostatečně rychlé pro zajištění nepřerušeného provozu citlivých zařízení jako jsou počítače nebo zdravotnické přístroje. KOUPIT ECOFLOW RIVER 2 MAX ZA 7 990 KČ Závěrečné hodnocení Za aktuální cenu 7 990 Kč představuje EcoFlow RIVER 2 Max mimořádně výhodnou investici. Nabízí kombinaci vysoké kapacity, bleskurychlého nabíjení a dlouhé životnosti, kterou v této cenové kategorii těžko najdete u konkurenčních produktů. Oproti původní ceně 14 990 Kč z roku 2022 jde o slevu téměř 50 %, což z ní dělá jednu z nejatraktivnějších nabídek na trhu přenosných stanic. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Máte zkušenosti s přenosnými stanicemi EcoFlow? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 