Druhá šance pro tisíce smartphonů. Co kromě peněz hraje roli?

Komerční článek

V době, kdy se globální hrozby spojené s klimatickými změnami stávají stále naléhavějšími, je na každém z nás, abychom přijali zodpovědnost za svá rozhodnutí. Jednou z oblastí, kde lze udělat krok správným směrem, je výběr elektroniky, a to především mobilních telefonů.

Ruku na srdce, znáte ve svém okolí někoho, kdo by telefon nepoužíval? Dokážete odhadnout, kolik smartphonů jste za svůj život už zvládli prostřídat vy sami? Zkuste si představit, kolik parády by nejen pro vaši peněženku udělalo pořízení použitého telefonu od Mobil Pohotovosti…

Jde to EKOnomicky i EKOlogicky

Jasně, výroba milionů kusů nových mobilních telefonů vyžaduje obrovské množství energie a surovin. O dopadu těžby vzácných kovů, minerálů a dalších surovin radši nemluvě. K tomu přidáme emise skleníkových plynů a riziko znečištění, pokud se staré telefony nějakým nedopatřením dostanou na skládku. Otázka je tedy nasnadě. Proč produkovat stále více odpadu, pokud lze stávající přístroj znovu využít? I takový malý krok, jako je nákup použitého telefonu, kterému dáte druhou šanci, může mít významný dopad na zdraví naší planety a je skvělou cestou k udržitelnější budoucnosti.

Pokud jste však k nákupu použitého telefonu skeptičtí, vězte, že speciálně u Mobil Pohotovosti se není třeba koupě nikterak obávat. Veškeré vykoupené telefony jsou totiž předem testovány zkušenými techniky a do dalšího prodeje míří pouze plně funkční kusy. Navíc si můžete telefon vybrat ze tří kategorií A, B a C, kdy především ty “áčkové” jsou jako nové, s minimálními známkami používání. A pokud by se přece jen něco pokazilo, můžete využít šestiměsíční záruku.

Pro vaši představu uvádíme několik modelů, které pořídíte za výrazně nižší ceny.

Apple:

iPhone 11 pořídíte od 6 790 Kč

iPhonu 12 pořídíte od 9 190 Kč

iPhone 13 pořídíte od 13 690 Kč

iPhone 14 pořídíte od 14 990 Kč

Samsung:

Veškeré použité telefony najdete právě zde

Vyberte si telefon online nebo v kamenné prodejně

Nákup použitého telefonu u Mobil Pohotovosti je maximálně bezpečný a bezesporu nejvýhodnější. Ať už fandíte Applu, Samsungu nebo sáhnete třeba po oblíbeném Xiaomi, z obří nabídky si vybere každý. Použitý telefon si můžete zakoupit jak online na této stránce, nebo nás můžete navštívit v jedné z 13 kamenných prodejen po celé České republice a vybraný telefon si prohlédnout a pořádně vyzkoušet.