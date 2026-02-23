Skvělý vysavač Dreame X50 Ultra zlevnil na půlku oproti původní ceně! Má vysoký výkon a samočistící stanici Hlavní stránka Zprávičky Dreame X50 Ultra Complete je robotický vysavač s mopem, sacím výkonem 20 000 Pa, systémem ProLeap pro překonávání prahů a dokovací stanicí se samočištěním S kódem ALZADNY10 stojí 22 499 Kč – původní cena byla 39 999 Kč V balení Complete verze: 3× prachový sáček, 12× mopovací textilie, 3× filtr a další náhradní díly Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Robotické vysavače za 20+ tisíc vypadají jako luxus – dokud si nespočítáte, kolik hodin týdně věnujete vysávání a vytírání. Dreame X50 Ultra Complete za 22 499 Kč s kódem ALZADNY10 patří ke špičce současných robotických vysavačů: vysává i vytírá, přejede 4cm prahy, sám se vyčistí a vysuší mopy horkou vodou. Původní cena byla 40 tisíc – aktuální sleva dělá z téhle kategorie výrazně dostupnější záležitost. A Complete verze přidává zásobu náhradních dílů na měsíce dopředu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete plně automatický úklid bez zásahů – vysávání, vytírání, čištění mopů i vyprazdňování v jednom.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně vysoké prahy (nad 4 cm v jednom kroku může být problém) nebo velmi velký byt (120+ m² na deep clean vyžaduje dobíjení).💡 Za 22 499 Kč dostanete top model s ProLeap, AI navigací, samočisticí stanicí a zásobou příslušenství – za cenu, která byla ještě nedávno dvojnásobná. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co umí a proč je to zajímavé Dreame X50 Ultra kombinuje vysávání (20 000 Pa) s vytíráním rotačními mopy a dokovací stanicí, která po každém úklidu automaticky vyprázdní prachovou nádobu, vymyje mopy vodou ohřátou na 80 °C a vysuší je. Vy jen občas vyměníte sáček (vydrží cca 75 dní) a dolijete čistou vodu se saponátem. Stanice má nádrž na 4,5 l čisté vody a 4 l odpadní. Klíčová vlastnost, kterou konkurence většinou nemá: systém ProLeap – vysavač překoná prahy do 4,2 cm jedním krokem a do 6 cm ve dvou krocích. To je pro české byty s prahy mezi místnostmi zásadní rozdíl oproti robotům, kteří se na 2cm prahu zaseknou. Navigace kombinuje 360° LiDAR, kameru a AI rozpoznávání překážek – robot se vyhne kabelům i domácím mazlíčkům. Baterie 6 400 mAh vydrží až 220 minut, po vybití se sám dobije a pokračuje tam, kde přestal. Zdvih mopu 10,5 mm zajistí, že při přejezdu na koberec mop nezamáčí textilii. Co říká 47 zákazníků Spokojení uživatelé chválí hlavně navigaci, tichý chod, kvalitu vytírání a překonávání prahů. Jeden recenzent srovnává sací výkon přímo s tyčovým Dysonem – a Dreame podle něj zvítězil. Jiný oceňuje, že nastaví úklid na 6 ráno a po probuzení má čistý byt. Aplikace nabízí spoustu nastavení: pořadí místností, intenzitu sání, množství vody, režim pro koberce a možnost ovládat robota odkudkoli včetně živého náhledu z kamery. Ale jedna obsáhlá recenze popisuje vážný problém, který stojí za pozornost: problémy s dokováním a nasazováním mopů. Uživatel popisuje, že robot se opakovaně netrefil do dokovací stanice, nenasadil levý mop a úlohu musel několikrát ručně restartovat. Z 10 úloh kompletně bez zásahu dokončil slabou polovinu. Na fórech Dreame se potvrzuje, že podobné problémy s dokováním se objevují i u starších modelů. Jiný zákazník hlásí poruchu po 4 dnech – reklamace proběhla bez problémů, ale přešel ke konkurenci. Je důležité říct, že většina recenzí je pozitivní a tyto problémy se zdají být ojedinělé – ale u vysavače za 22 tisíc je dobré o nich vědět. KOUPIT DREAME X50 ULTRA ZA 22 499 KČ Proč Complete verze Oproti základní verzi dostanete v balení zásobu spotřebního materiálu: 3× prachový sáček, 12× mopovací textilie, 3× filtr, 2× boční kartáč, 1× hlavní kartáč a čisticí roztok. Vzhledem k tomu, že náhradní díly Dreame se v Česku zatím obtížně shánějí, je Complete verze prakticky nutnost – máte klid na několik měsíců dopředu. Verdikt Dreame X50 Ultra Complete za 22 499 Kč je jeden z nejschopnějších robotických vysavačů, které si dnes můžete koupit – a za cenu, která byla ještě nedávno téměř dvojnásobná. ProLeap pro české prahy, 20 000 Pa sání, samočisticí stanice s horkou vodou a bohaté příslušenství v Complete balení dělají z tohoto modelu silnou volbu. Většina zákazníků je spokojená a chválí zásadní pokrok oproti starším generacím. Ojedinělé problémy s dokováním ale ukazují, že ani u prémiových robotů není úklid vždy stoprocentně bezobslužný – občasný dohled přes aplikaci se vyplatí. Pokud hledáte další techniku pro domácnost ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY10 Máte doma robotický vysavač? Nebo pořád věříte klasickému vysávání? 