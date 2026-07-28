Skvěle vybavený robotický vysavač Dreame loni vyšel na 40 tisíc, teď nestojí ani půlku Hlavní stránka Zprávičky Dreame X50 Ultra Complete je prémiový robotický vysavač s mopem, sáním 20 000 Pa a samočisticí dokovací stanicí Stojí 18 399 Kč místo 24 999 Kč, loni při uvedení přitom vyšel na 39 999 Kč Systém ProLeap zvedne robota přes prahy až 6 cm, což je v kategorii robotických vysavačů unikát Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Hledáte robotický vysavač s prémiovou výbavou, ale nechcete jej kupovat za plnou cenu? Dreame X50 Ultra Complete teď stojí 18 399 Kč místo 24 999 Kč, přičemž při uvedení loni v červenci se prodával za 39 999 Kč. Má sice své mouchy, na které upozorňují i uživatelé, ale za tuhle cenu zkrátka nabídne pořádnou porci muziky. CHCI DREAME X50 ULTRA Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkové vytírání i vysávání s automatickou údržbou stanice a nevadí vám občasný dohled nad úklidem.⚠️ Zvažte, že recenze opakovaně zmiňují problémy s dokováním a navigací a že reklamovanost je u tohoto modelu nadprůměrná.💡 Za 18 399 Kč dostanete výbavu, která loni stála 39 999 Kč, ale na spolehlivost tohoto konkrétního modelu si vsadit úplně nemůžete. Proč je tenhle vysavač zajímavý Po parametrové stránce jde o vlajkovou loď se vším, co dnešní robotické vysavače nabízejí. Dreame X50 Ultra Complete kombinuje vysoký sací výkon 20 000 Pa, dvojici rotačních mopů a dokovací stanici, která robota sama vysype, vypere mopy horkou vodou a vysuší je. K tomu unikátní systém ProLeap, který robota doslova zvedne přes vysoké prahy. Za dnešní cenu je to nejvíc techniky za peníze, jaké v kategorii najdete, jen s otazníkem nad spolehlivostí, ke kterému se dostaneme níž. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Sání 20 000 Pa patří ke špičce a na koberci robot výkon automaticky navýší. O orientaci se stará navigace s LiDARem, kamerou a AI rozpoznáváním překážek, díky které objíždí kabely i ponechané věci na zemi. Zásadní devíza je systém ProLeap: přes překážku 4,2 cm se dostane v jednom kroku, přes práh až 6 cm ve dvou krocích, což jiné roboty nezvládají. Baterie 6 400 mAh vydrží až 220 minut úklidu a robot se sám dobije a pokračuje tam, kde skončil. Stanice pojme sáček 3,2 l na zhruba 75 dní provozu a nádrže na čistou i špinavou vodu. OBJEDNAT NA ALZE Praktická stránka: údržba, aplikace, provoz Hlavní lákadlo je bezúdržbový provoz: robot se po úklidu vrátí do stanice, sám vysype nečistoty do sáčku, vypere mopy vodou ohřátou až na 80 °C a vysuší je horkým vzduchem, čímž brání zápachu a plísni. Vy jen občas doplníte vodu a vyměníte sáček. Ovládá se přes přehlednou aplikaci s množstvím nastavení, kde určíte místnosti, prahy i množství vody, a robot podporuje hlasové ovládání i protokol Matter. Dvě praktické poznámky z recenzí: robot se připojuje jen na Wi-Fi 2,4 GHz, takže na routeru musíte mít tuto síť zapnutou, a hlasové povely nativně neumí česky, i když aplikace přeložená je. Co říkají uživatelé Vysavač má na Alze hodnocení 4,4 z 5 od 65 zákazníků a spokojení uživatelé chválí hlavně kvalitu vytírání, silné sání, tichý chod a propracovanou aplikaci. Několik lidí přechází ze starších robotů a popisuje výrazný skok v rychlosti i výsledku, zvlášť oceňují, že robot překoná vysoké prahy, na kterých konkurence uvízne. Když všechno funguje, jde podle recenzentů o špičkový úklid od gauče. KOUPIT VYSAVAČ V AKCI Kritické hlasy se soustředí na spolehlivost a je jich dost na to, aby se nedaly přejít. Nejčastěji se opakuje problém s dokováním: robot se po úklidu nedokáže zasunout do stanice, točí se před ní, nenabije se a vybije se, takže další úlohy padnou. Několik uživatelů popisuje i opakované selhání při nasazování mopu, kdy se úloha resetuje do smyčky. Další skupina recenzí zmiňuje, že po několika týdnech provozu robot ztrácí orientaci, ukazuje se na mapě na nesmyslných místech a plete si zrcadla nebo elektroniku na stěně. Část lidí kvůli tomu kus po dvou až třech měsících vrátila na reklamaci, někdy i druhý vyměněný. Tomu odpovídá i nadprůměrná reklamovanost 5,56 %, kterou Alza u tohoto modelu neoznačuje jako nízkou. Ke slabším stránkám patří i horší úklid rohů, což je ale společné všem kulatým robotům. Pokud vás konkrétně tenhle model odrazuje, ale robotický vysavač ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné roboty i klasické vysavače. Nabídka se mění podle skladových zásob. Kdy to smysl nedává Pokud chcete robota, kterého zapnete a už se o nic nestaráte, tenhle model to podle části uživatelů nezaručí, protože problémy s dokováním a navigací vyžadují občasnou kontrolu a zásah. Nedává smysl ani pro toho, kdo nechce řešit náhradní díly a proprietární čisticí roztok, u nichž recenze upozorňují na horší dostupnost u tuzemských prodejců. A pokud máte koberce s dlouhým vlasem, počítejte s tím, že se na nich mohou kolečka zaseknout, byť běžné koberce robot zvládá. Kdo hledá spolehlivost nad špičkovými parametry, měl by zvážit i konkurenční Roborock, který uživatelé v recenzích zmiňují jako srovnání. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 18 399 Kč dostanete robotický vysavač, který parametry patří ke špičce trhu a který loni při uvedení stál 39 999 Kč, takže dnešní cena je vůči startu na jiné úrovni. Když funguje, vytírá i vysává výborně a stanice se postará skoro o všechno. Je ale férové říct, že u tohoto modelu jde o sázku na spolehlivost: opakované stížnosti na dokování a navigaci i nadprůměrná reklamovanost nejsou náhoda. Pokud do toho jdete, objednávejte s vědomím čtrnáctidenní lhůty na vrácení a robota si po instalaci pár dní pohlídejte. Pro toho, kdo chce jistotu bez dohledu, může být klidnější volbou konkurence. CHCI VYSAVAČ ZA 18 399 KČ Věříte prémiovým robotickým vysavačům, nebo radši uklízíte postaru sami? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost Dreame robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 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