Vysavač Dreame L40s Pro Ultra hodně zlevnil! Má unikátní kartáče a vysoký výkon

Dreame L40s Pro Ultra zlevnil z 22 499 Kč na 16 199 Kč v Black Friday
Má HyperStream DuoBrush – protizamotávací dvojitý kartáč pro domácnosti se zvířaty
Mopy čistí horkou vodou (75°C) a vysává s výkonem 19 000 Pa

Publikováno: 5.11.2025 22:00

Alza v rámci Black Friday shazuje cenu robotického vysavače Dreame L40s Pro Ultra z původních 22 499 Kč (květen 2025) na 16 199 Kč. Za šestnáct tisíc dostanete jeden z nejlepších robotických vysavačů s mopem, který má protizamotávací dvojitý kartáč HyperStream DuoBrush, vysouvací mop pro čištění okrajů a stanici, která pere mopy horkou vodou 75°C. Podle zahraničních i českých recenzí je to skvělá volba pro domácnosti se zvířaty – do kartáče se nezamotají vlasy ani chlupy.

HyperStream DuoBrush: Konec zamotaným kartáčům
MopExtend + horká voda 75°C
Co dalšího umí
Závěr: Skvělá volba pro domácnosti se zvířaty

HyperStream DuoBrush: Konec zamotaným kartáčům

Hlavní důvod, proč Dreame L40s Pro Ultra stojí víc než základní modely, je HyperStream DuoBrush – systém dvou kartáčů, který se automaticky rozmotává. To je zásadní výhoda pro domácnosti se zvířaty nebo dlouhými vlasy. Podle diskuzí na Redditu je právě tohle hlavní důvod, proč lidé volí tento model místo levnějšího Dreame L40 Ultra (který tuhle funkci nemá).

Uživatel z Austrálie na Redditu píše: „Překvapilo mě, jak dobře detekuje a vyhýbá se překážkám na podlaze, jako jsou kabely. Zatím posbíral jen jeden kabel."

Jiný uživatel dodává: „Po čtyřech týdnech stále spokojen, kartáče se nezamotají."

Jaroslav z České Lípy (Alza recenze) potvrzuje: „Poradí si i s velmi vysokým kobercem. V domácnosti s 2 psama je perfektní."

Hodnocení na Alze je 4,9 z 5 hvězdiček na základě 12 recenzí.

MopExtend + horká voda 75°C

Dreame L40s Pro Ultra má vysouvací mop MopExtend a boční kartáč SideReach, které se vysouvají pro lepší čištění okrajů a rohů. Podle Redditu to funguje výborně – uživatel na Redditu píše: „Vysouvací mop opravdu dobře čistí podél kuchyňských linek, kde se dříve usazovala špína, dokud jsem to nečistil na kolenou."

Po vytírání se mopy vrátí do stanice, kde se vyperu horkou vodou 75°C a následně osuší teplým vzduchem. To zajišťuje hygienické čištění – žádné zapáchající mopy. 3,2l nádoba na prach v základně znamená, že vysavač nemusíte vysypávat týdny až měsíce.

Lukáš z Dlouhé Lhoty (Alza) chválí: „Vysaje a následně vytře. Tišší než můj původní model od iRobot. Aplikace v češtině."

Ale upozorňuje: „Pozor na rozměry základny. Po vybalení dokáže překvapit."

Co dalšího umí

Dreame L40s Pro Ultra má 19 000 Pa sacím výkonem, což je solidní číslo. Překoná prahy do 4 cm výšky díky systému EasyLeap. AI RGB kamera + 3D structured light zajišťuje přesnou navigaci a rozpoznávání překážek.

Aplikace je v češtině, můžete nastavit harmonogramy, zakázané zóny nebo spustit úklid konkrétních místností. Podporuje hlasové ovládání. Při detekci koberců se automaticky zvednou mopy a aktivuje se režim CarpetBoost.

Závěr: Skvělá volba pro domácnosti se zvířaty

Dreame L40s Pro Ultra za 16 199 Kč je jeden z nejlepších Black Friday dealů v kategorii robotických vysavačů. HyperStream DuoBrush protizamotávací kartáče jsou hlavní důvod, proč tento model stojí víc než základní Dreame L40 Ultra – a podle recenzí to funguje výborně. Čištění mopů horkou vodou 75°C a vysouvací mop pro okraje jsou další velké plusy.

Hodnocení 4,9/5 hvězdiček na Alze a pozitivní zkušenosti z Redditu potvrzují, že jde o spolehlivý produkt. Pokud máte domácí zvířata nebo dlouhé vlasy a chcete robotický vysavač, který se nezasekne na zamotaných kartáčích, tohle je jasná volba. Jen ověřte, že máte dost místa na velkou základnu.

Vysavač je dostupný skladem na Alze.

Co říkáte na tuto slevu?