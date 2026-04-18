Dreame L40s Pro Ultra má výborný výkon a praktickou dokovací stanici. Od loňska zlevnil skoro o 9 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Dreame L40s Pro Ultra je robotický vysavač s mopem, sáním 19 000 Pa a stanicí, která sama myje i suší mopovací kartáče S kódem ALZADNY15 stojí 13 769 Kč místo 16 199 Kč (sleva 2 430 Kč) Při uvedení v červnu 2025 stál 22 499 Kč — od té doby spadl o 8 730 Kč a aktuální cena je jeho historické minimum Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Prémiové robotické vysavače s vlastním mytím a sušením mopů obvykle stojí přes 20 tisíc. Dreame L40s Pro Ultra ale nyní s kódem ALZADNY15 koupíte za 13 769 Kč místo původních 16 199 Kč. Vzhledem k tomu, že při uvedení na trh stál 22 499 Kč, jde o pokles o více než 8 700 Kč za necelý rok. OBJEDNAT VYSAVAČ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiový robotický vysavač s plně autonomní údržbou — mytí mopů horkou vodou, automatické vysypávání, dávkování detergentu.⚠️ Zvažte, pokud máte malý byt s minimem koberců — v takovém případě stačí levnější model bez pokročilé stanice.💡 Za 13 769 Kč dostáváte funkce, které donedávna patřily výhradně do kategorie nad 20 tisíc. Proč je tenhle vysavač zajímavý Dreame L40s Pro Ultra patří do kategorie plně autonomních robotických vysavačů — to znamená, že stanice PowerDock se stará o většinu údržby za vás. Automaticky vyprazdňuje nádobu, doplňuje vodu, dávkuje čisticí prostředek, myje mopovací kartáče horkou vodou o teplotě 75 °C a následně je suší teplým vzduchem. V praxi to znamená, že k vysavači se několik týdnů nemusíte přiblížit. Cenový vývoj je u tohoto modelu sám o sobě důvodem k pozornosti. Z uváděcí ceny 22 499 Kč spadl za necelý rok na 13 769 Kč — to je pokles o 39 %. Zároveň má 500+ prodaných kusů a nulovou reklamovanost, což u robotiky této třídy není samozřejmost. Sání, kartáče a boj s vlasy Sací výkon 19 000 Pa řadí L40s Pro Ultra mezi nejvýkonnější roboty na trhu. Pro srovnání: běžné modely v cenové hladině 5–8 tisíc nabízejí 4 000–8 000 Pa. Kartáč HyperStream DuoBrush je konstruován tak, aby eliminoval motání vlasů — výrobce uvádí 100% rozmotání vlasů až do délky 30 cm. Pokud máte dlouhovlasé domácí mazlíčky, tohle je zásadní funkce. Vysavač také zvládá překonávat prahy až do výšky 4 cm (při dvouvrstvých prazích), respektive 2,2 cm u jednovrstvých. To je důležité, pokud máte ve dveřích vyšší prahy nebo přechody mezi podlahami, které většina robotů neumí překonat. Systém EasyLeap využívá čtyři kola a zvládá i vlhké nebo kluzké povrchy. Navigace a AI rozpoznávání překážek L40s Pro Ultra používá kombinaci AI RGB kamery, duálního laseru a 3D strukturovaného světla. Díky tomu rozpoznává přes 100 typů překážek — kabely, ponožky, misky domácích mazlíčků, dětské hračky. Jeden uživatel v recenzi zmiňuje, že „dokáže rozeznat přes sto překážek, které Vám zobrazí na mapě po úklidu a vy víte, proč místo neuklidil“. Vysavač má také integrované LED osvětlení, které mu pomáhá navigovat za špatných světelných podmínek. Vestavěná kamera umožňuje sledovat domácnost na dálku přes aplikaci — hodí se, pokud chcete zkontrolovat psa nebo kočku, když nejste doma. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Mopování a práce s koberci Mopovací část je místo, kde tento model skutečně září. Mopovací podložky se vysouvají až o 4 cm (funkce MopExtend), takže vysavač čistí až k okrajům stěn a do rohů. Pokud systém detekuje koberec s krátkým vlasem, mopy se nadzvednou o 10,5 mm a aktivuje se CarpetBoost pro maximální sací výkon. U koberců s vysokým vlasem vysavač udělá něco, co konkurence většinou neumí: mopovací kartáče se úplně odpojí a zůstanou v dokovací stanici. Vysavač pak pouze vysává bez rizika, že by koberec zbytečně navlhčil. Jedna uživatelka v recenzi to oceňuje: „Poradí si i s velmi vysokým kobercem.“ Stanice PowerDock: co všechno umí Multifunkční stanice je důvod, proč tento vysavač stojí víc než základní modely. Automaticky vyprazdňuje nádobu do 3,2litrového sáčku, který podle výrobce vydrží až 100 dní bez výměny. Doplňuje čistou vodu (nádrž 4,5 l) a vypouští špinavou (nádrž 4 l). Dávkuje čisticí prostředek automaticky podle typu povrchu. Nejdůležitější funkcí je ale mytí mopů horkou vodou o teplotě 75 °C a následné sušení teplým vzduchem. To zabraňuje vzniku plísní a zápachu z vlhkých mopů — typický problém levnějších robotů. Stanice má také integrovaný odvápňovač, který prodlužuje životnost topného prvku. Co říkají uživatelé Na Alze má Dreame L40s Pro Ultra hodnocení 4,9 z 5 (30 hodnocení), 97 % zákazníků produkt doporučuje a prodalo se přes 500 kusů s nulovou reklamovaností. Uživatelé nejčastěji chválí aplikaci v češtině, spolehlivou navigaci, kvalitu vysávání i mopování a to, že vysavač zvládá vysoké prahy bez problému. Konkrétní citace z recenzí: „Za 60 minut zvládá vysát i vymopovat byt o velikosti 60 m², nádržka čisté vody mi vydrží 2 cykly.“ Další uživatel: „Přešel jsem z iRobotu a sánka mi padla, jaký pokrok udělal segment vysavačů.“ Majitelé domácích mazlíčků opakovaně zmiňují, že vysavač bezproblémově funguje i s kočkami a psy — vyhne se jim a pošle vám do aplikace krátká gifka. Kritické hlasy se objevují především u detailů. Jeden uživatel zmiňuje, že odsávání se občas zasekne a ve stanici se může hromadit voda. Jiný u bílé varianty uvádí chybějící český manuál. Uživatelé také upozorňují, že rozměry dokovací stanice jsou větší, než se zdá z fotek — 34 × 45,7 × 59,1 cm, což je potřeba počítat při výběru místa. Kdy to smysl nedává Pokud máte malý byt do 40 m² bez koberců, pokročilá stanice s mytím mopů je pro vás pravděpodobně zbytečný luxus. V takovém případě stačí základní robotický vysavač za 5–8 tisíc — třeba Xiaomi Robot Vacuum X20, který stojí 8 999 Kč a pro základní úklid postačí. Rovněž pokud nemáte místo na rozměrnou dokovací stanici, je potřeba to zvážit. Stanice potřebuje prostor nejen pro sebe, ale i pro nájezdovou rampu. A pokud hledáte nejnovější model Dreame s kamerovým rozpoznáváním a ještě chytřejší navigací, sáhněte po řadě X50 nebo X60 — ty ale stojí o 8–20 tisíc více. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 13 769 Kč dostáváte robotický vysavač, který při uvedení stál 22 499 Kč. Kombinace 19 000 Pa sání, plně autonomní stanice s horkou vodou, vysouvacích mopů a zvládání prahů do 4 cm dělá z L40s Pro Ultra velmi zajímavou volbu pro domácnosti, kde chcete skutečně pohodlí — ne jen „trochu robota“. Zvlášť pokud máte kombinaci podlah a koberců a domácí mazlíčky. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale robotický vysavač ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné modely od Dreame, Roborock i Xiaomi. Máte už doma robotický vysavač, nebo ještě váháte? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 