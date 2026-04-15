Horolezec mezi robosekačkami: Novinka od Dreame vyjede 80% sklon a nepotřebuje k tomu ani metr drátu, už je i v Česku

Dreame A3 AWD Pro 2500 je v Česku k dispozici za 57 499 Kč a zvládne plochu až 2 500 m²
Sekačka využívá 360° 3D LiDAR a AI vidění pro automatické mapování bez nutnosti pokládání obvodového drátu
Pohon všech kol umožňuje zdolávat svahy se sklonem až 80 % a překážky do výšky 5,5 cm

Adam Kurfürst
Publikováno: 15.4.2026 06:00

Robotické sekačky se v posledních letech stávají stále dostupnější alternativou k tradičnímu sečení trávníku, ale většina modelů stále vyžaduje zdlouhavou instalaci obvodového drátu. Právě tento problém řeší prémiová Dreame A3 AWD Pro 2500, která nyní dorazila na český trh. Kombinace LiDAR navigace, pohonu všech kol a AI rozpoznávání překážek ji řadí mezi nejpokročilejší robotické sekačky současnosti – tomu ale odpovídá i cena přesahující 55 tisíc korun.

Žádný drát, jen LiDAR a kamera s AI

Očima sekačky je systém OmniSense™ 3.0, který kombinuje 360° 3D LiDAR skener s dosahem až 70 metrů a binokulární AI kameru. Díky tomu dokáže A3 AWD Pro automaticky zmapovat zahradu a vytvořit virtuální hranice zcela bez nutnosti pokládání obvodového drátu. Sekačka rozpozná více než 300 typů překážek – od zahradního nábytku přes hračky až po domácí mazlíčky. LiDAR navigace má oproti GPS-RTK systémům výhodu v tom, že funguje spolehlivě i pod stromy nebo v úzkých průchodech, kde běžné satelitní signály občas selhávají. Centimetrová přesnost pak zajišťuje rovnoměrné pokrytí celé plochy.

Pohon 4×4 pro náročný terén

Dreame A3 AWD Pro se od konkurence odlišuje čtyřmi nábojovými motory s pohonem všech kol. Díky nim zvládne stoupání až 80 % (38,7°) a překonává překážky do výšky 5,5 cm. Pro srovnání – běžné robotické sekačky se pohybují okolo 35–45% sklonu. Pokud máte zahradu s výraznými terénními nerovnostmi, právě tohle může být klíčový parametr.

Sekačka disponuje dvěma 40cm noži, které umožňují nastavení výšky sečení v rozmezí 3–10 cm. Technologie EdgeMaster™ pak zajišťuje sečení až 3 cm od okraje trávníku, takže odpadá nutnost ručního dosekávání podél záhonů nebo chodníků.

Strážce zahrady s kamerou

Zajímavou funkcí je režim Garden Guardian, který využívá palubní kameru k sledování zahrady v reálném čase. Sekačka dokáže detekovat pohyb osob a posílat upozornění do aplikace. Nechybí ani alarm proti krádeži, GPS sledování a integrovaný 4G modul s eSIM pro lokalizaci i mimo dosah Wi-Fi. Voděodolnost IPX6 umožňuje snadné čištění proudem vody přímo na zahradě. Hlučnost výrobce udává na 65 dB, což odpovídá běžné konverzaci.

Pro koho se hodí a pro koho ne

S cenou 57 499 Kč patří Dreame A3 AWD Pro 2500 mezi ty dražší robotické sekačky na českém trhu. Investice dává smysl především pro majitele větších zahrad s členitým terénem, kteří ocení pohon 4×4 a automatické mapování bez drátu. Naopak pro menší rovné zahrady do 500 m² existují výrazně levnější alternativy, které zvládnou práci stejně dobře. Kapacita baterie 162 Wh u modelu 2500 pokryje plochu až 2 500 m², pro větší pozemky nabízí Dreame také varianty 3500 a 5000 s vyšší kapacitou.

Zdroje: Dreame (1, 2), PR Newswire

O autorovi: Adam Kurfürst studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.