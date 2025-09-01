Robotická sekačka Dreame A1 Pro zlevnila o tisíce! Má terénní kola a pokročilou navigaci, propojíte ji s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Dreame A1 Pro klesla na Alze na 29 993 Kč z původních 39 990 Kč Zvládne posekat až 2000 m² bez vodicích drátů Pro verze nabízí vylepšená terénní kola pro lepší trakci v náročném terénu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte robotickou sekačku bez nutnosti instalace vodicích drátů, máme pro vás zajímavou zprávu. Model Dreame A1 Pro se na Alze dostal pod psychologickou hranici 30 tisíc korun. Aktuálně jej pořídíte za 29 993 Kč, což představuje slevu téměř 10 tisíc oproti původní ceně 39 990 Kč. Proč investovat do Pro modelu místo základního A1? Dreame A1 Pro se od standardního modelu A1 liší především vylepšenými terénními koly, která zajišťují lepší trakci v náročném terénu. Zatímco technické parametry zůstávají prakticky identické, nová kola umožňují stabilnější pohyb po nerovném povrchu a lepší zvládání složitějších podmínek. Maximální sklon svahu zůstává na 45 %, což je hodnota dostačující pro většinu zahrad. KOUPIT DREAME A1 PRO Pokročilé mapování bez vodicích drátů Základem sekačky je navigační systém OmniSense, který vytváří 3D mapy okolí s dosahem až 70 metrů. Systém rozpoznává 11 druhů překážek včetně bazénů, pískovišť, květinových záhonů či zapomenutých hraček. Díky 360° senzorům se sekačka spolehlivě vyhýbá všem objektům a nepotřebuje žádné ohraničující kabely ani složitou RTK anténu. Sekačka využívá plánování cesty ve tvaru písmene U, které zajišťuje rovnoměrné a rychlé posekání. Za jediný den zvládne obstarat plochu až 1000 m², přičemž maximální doporučená rozloha zahrady je 2000 m². Výšku sečení lze nastavit v rozmezí 30 až 70 mm přímo z mobilní aplikace. Chytré funkce a ovládání Prostřednictvím aplikace Dreamehome můžete sekačce nastavit zakázané zóny, vybrat ze 4 režimů sečení nebo dokonce vytvářet kreativní vzory na trávníku. Model A1 Pro dokáže spravovat dvě nezávislé mapy, což ocení majitelé domů s oddělenými předními a zadními zahradami. Sekačka disponuje 5Ah baterií s výdrží 50 minut provozu. Nabíjení trvá pouhých 65 minut a probíhá automaticky – když dojde energie, sekačka sama zamíří do stanice a po nabití pokračuje přesně tam, kde skončila. V případě deště se díky dešťovému senzoru automaticky vrátí do stanice a vyčká na lepší podmínky. Jednoduchá údržba Dreame myslelo i na snadnou údržbu. Sekačka má vodotěsnost IPX6, takže ji můžete opláchnout hadicí. Čepele se vyměňují bez použití nářadí díky rychloupínací konstrukci. Se záběrem 22 cm a hmotností 12,6 kg patří mezi kompaktnější modely na trhu. CHCI A1 PRO ZA 29 993 KČ Pro koho je Dreame A1 Pro ideální volbou? Dreame A1 Pro za necelých 30 tisíc korun osloví především majitele středně velkých až velkých zahrad do 2000 m², kteří nechtějí řešit složitou instalaci vodicích drátů. Díky vylepšeným terénním kolům si poradí i s členitějšími pozemky a svahy až do 45°, přičemž systém OmniSense s 3D mapováním spolehlivě rozpozná a obejde všechny překážky od bazénů po zapomenuté hračky. S automatickým návratem do nabíjecí stanice, inteligentním dešťovým senzorem a možností ovládání přes mobilní aplikaci včetně nastavení zakázaných zón představuje sekačka bezúdržbové řešení pro všechny, kdo chtějí mít perfektně posečený trávník bez jakékoliv námahy. Uvažujete o pořízení robotické sekačky? Která funkce je pro vás nejdůležitější? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko Chytrá domácnost Dreame robotická sekačka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024