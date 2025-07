Úvaha: Dojde na další návrat smartphonů Nokia? Indicie zde jsou

Samotná finská legenda smartphony nevyrábí již od neslavné éry spojené s americkým Microsoftem. Přesto jsme ale mohli telefony s tímto logem na pultech obchodů vídat i dlouho po tomto neslavném pádu a to díky spojení se společností HMD Global. To však již nějakou dobu také neplatí a HMD to, zatím nepříliš úspěšně, zkouší pod vlastním logem. Naděje, že se znovu shledáme se smartphony se slavným logem na zádech zde nicméně stále je. Otázka je, zda o to vlastně ještě někdo stojí?

Není „Nokia“ jako „Nokia“

Asi netřeba připomínat, že současná, „ta pravá“, Nokia se soustředí zejména na podnikání okolo sítí. V oblasti spotřební elektroniky se pak angažuje primárně jako poskytovatel licence, který se do samotného vývoje zapojuje jen minimálně, pokud vůbec. V minulosti takto propůjčila své jméno nejen zmíněnému HMD Global. Na trh se s jejím jménem dostaly například chytré televizory a multimediální centra Streamview, laptopy vyrobené společností OFF Global a v neposlední řadě také sluchátka a další příslušenství RitchGo.Nicméně všechna tato partnerství již patří minulosti a poslední dobou se finské Nokii zas tak nedaří, což dokládá i tři roky po sobě stále klesající provozní zisk, který společnost přiznala ve svých zprávách.

To konec konců nedávno vyústilo i ve spekulace o prodeji právě síťové divize jihokorejskému Samsungu. Ty však Nokia razantně odmítla. Každopádně se pak není čemu divit, že k rozjetí spekulací o možných dalších partnerství Finů ve výrobě hardwaru stačilo málo. Konkrétně zde za vším stojí komunitní manažer Nokie a jeho příspěvek na Nokia sub-redditu. V něm zmiňuje, že by se Nokia nebránila spolupráci s velkým výrobcem mobilních telefonů. Na jednu stranu by určitě dávalo smysl, že Nokia chce ze svého jména vytěžit maximum a dává to šanci na návrat smartphonů Nokia.

Na stranu druhou si však musíme položit otázku, zda má její jméno skutečně ještě dostatečný zvuk, aby bylo pro někoho přínosem. Možná v případě nějakých čínských OEM (tedy firem které vyrábějí mobily pro známé značky), kteří by rádi sami vstoupili na spotřebitelský trh ale schází jim dostatečně silné jméno? Také bych si asi dokázal představit, že si značku pod svá křídla vezme někdo typu Transsion stojící za smartphony Tecno a Infinix. Jde o silného, neustále rostoucího výrobce s dobrou technologickou základnou, kterému by na západních trzích známé jméno mohlo prospět a tak by zajistil potenciálně úspěšný návrat smartphonů Nokia.

Myslíte, že dojde na další návrat smartphonů Nokia? A kdo by se jejich výroby mohl ujmout?

Zdroj: GSMArena.com