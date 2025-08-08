DJI představuje své první robotické vysavače. Mají špičkovou navigaci z dronů a vysoký výkon Hlavní stránka Zprávičky DJI představilo svou první řadu robotických vysavačů ROMO ve třech variantách s cenami od 4 699 jüanů Modely využívají navigační systém z dronů s milimetrovou přesností a sacím výkonem 25 000 Pa Mezinárodní dostupnost je plánována na později v roce 2025, konkrétní termíny zatím nebyly oznámeny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant DJI, který si většina z nás spojuje především s drony a akčními kamerami, oznámil vstup do zcela nového segmentu. Společnost představila svou první řadu robotických vysavačů ROMO, která zahrnuje tři modely využívající technologie původně vyvinuté pro drony. V Číně jsou novinky již v prodeji s cenami od 4 699 do 6 799 jüanů, což v přepočtu představuje rozmezí od zhruba 14 do 20 tisíc korun. Technologie z dronů míří do domácností DJI do svých robotických vysavačů implementovalo navigační systém z vlajkových dronů, který kombinuje dvojitou kameru s rybím okem a tři širokoúhlé laserové radary. Tento systém podle výrobce dokáže rozpoznat překážky s milimetrovou přesností – včetně ultra tenkých předmětů jako jsou hrací karty nebo 2mm nabíjecí kabely. Zhang Xiaonan, senior ředitel firemní strategie DJI, k novince uvedl: „ROMO je první vstup DJI do domácího úklidu, jde o přesun mimo leteckou inteligenci. Uživatelé mají stále vyšší nároky na kvalitu života a jejich očekávání od robotických vysavačů přesahují základní úklid.“ Všechny modely disponují sacím výkonem 25 000 Pa s devítilopatkovým kovovým ventilátorem a průtokem vzduchu 20 litrů za sekundu. Společnou výbavou je také 164ml nádržka na vodu přímo v těle robota pro kontinuální vlhké vytírání velkých ploch. Tři modely s rozdílnou výbavou a designem ROMO P – Prémiová varianta s nejvyšší cenovkou Nejvyšší model ROMO P zaujme především průhledným designem jak samotného robota, tak i dokovací stanice. DJI tento vzhled označuje jako „medúzovitý“ design, který má nejen estetickou, ale i praktickou funkci – odděluje interní komponenty od částí, kterých se dotýká uživatel. Model disponuje dvojitými flexibilními robotickými rameny pro úklid rohů a okrajů místností. Základna nabízí kromě běžného čisticího prostředku ještě dodatečnou nádrž na dezinfekční prostředek a UV sterilizaci prachového pytlíku. Systém dvojitých kartáčů je odolný proti namotávání vlasů s nulovým zamotáním při 1 gramu vlasů. ROMO A – Střední cesta ROMO A zachovává průhledný design samotného robota, zatímco dokovací stanice je již v klasickém bílém provedení. Technické parametry včetně sacího výkonu 25 000 Pa, navigačního systému a flexibilních ramen zůstávají stejné jako u modelu P. Oproti prémiové verzi chybí dodatečná nádrž na dezinfekční prostředek a UV sterilizace v základně. ROMO S – Základní model Nejdostupnější ROMO S přichází v celém bílém provedení bez průhledných prvků. I přes nižší cenu si zachovává klíčové technologie včetně navigačního systému z dronů, sacího výkonu 25 000 Pa a flexibilních ramen. Model sdílí s vyššími variantami i samočisticí základnu s vysokotlakým čištěním. Pokročilé funkce napříč celou řadou Všechny tři varianty ROMO sdílejí několik inovativních funkcí. Samočisticí základna využívá čtyři vysokotlaké vodní paprsky a 16mm sací otvor pro odvod nečistot včetně vlasů a větších částic. Třístupňový systém tlumení hluku snižuje hlučnost při vyprazdňování o 80 %, což ocení zejména majitelé domácích mazlíčků. Roboty podporují 55W rychlé nabíjení, díky kterému dosáhnou plného nabití za pouhé 2,5 hodiny. Ovládání zajišťuje aplikace DJI Home s podporou hlasového ovládání. Zajímavostí jsou vzdálené video hovory přes kameru robota s šifrovaným přenosem dat. Xiaomi předvedlo extrémně silný robotický vysavač! Ve velkém spoléhá na umělou inteligenci Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky DJI implementovalo také automatické rozpoznání koberců s několika strategiemi úklidu, speciální režim pro kuchyně s intenzivním čištěním mastnoty a oddělené čištění mopů po úklidu koupelny či kuchyně pro zabránění křížové kontaminaci. Dostupnost a ceny mimo Čínu DJI zatím oficiálně nepotvrdilo konkrétní termíny či regiony pro mezinárodní uvedení. Společnost pouze uvedla, že globální dostupnost se očekává později v roce 2025. S cenami v Číně od přibližně 14 000 Kč (4 699 jüanů) do 20 000 Kč (6 799 jüanů) v přepočtu lze očekávat, že evropské ceny budou výrazně vyšší kvůli clům a DPH. Alternativy dostupné na českém trhu Zatímco na případný příchod DJI ROMO do Česka si budeme muset počkat, na trhu již existuje několik srovnatelných modelů s podobnými funkcemi a parametry. Dreame X50 Ultra Complete Dreame X50 Ultra Complete aktuálně pořídíte za 27 499 Kč (původně 34 999 Kč). Nabízí laserovou a kamerovou navigaci, překonává překážky do výšky 4,2 cm a disponuje 395ml nádobou na prach. Stejně jako ROMO má odolnost kartáčů proti namotávání vlasů a automatické vyprazdňování s 3,2l sběrnou nádobou. CHCI DREAME X50 ULTRA COMPLETE Roborock Saros 10R Roborock Saros 10R za 37 990 Kč cílí především na majitele domácích mazlíčků. Kombinuje laserovou a LiDAR navigaci, nabízí výdrž 180 minut na jedno nabití a hlučnost 65 dB. Součástí je 2,7l nádoba na prach v dokovací stanici a EPA E12 filtr pro alergiky. CHCI ROBOROCK SAROS 10R ECOVACS Deebot X8 OMNI ECOVACS Deebot X8 OMNI stojí 27 490 Kč a vyniká dlouhou výdrží 270 minut. ECOVACS Deebot X8 OMNI ECOVACS Deebot X8 OMNI stojí 27 490 Kč a vyniká dlouhou výdrží 270 minut. Využívá trojici navigačních systémů (laser, kamera, LiDAR) a má 3l nádobu na prach. Model dokáže překonat překážky pouze do 2 cm výšky, má ale automatické čištění mopovacích návleků. CHCI ECOVACS DEEBOT X8 OMNI Samsung BESPOKE Jet Bot Combo AI Samsung BESPOKE Jet Bot Combo AI za 35 290 Kč vsází na umělou inteligenci a antibakteriální funkce. S výdrží 180 minut a 2,5l nádobou na prach představuje prémiovou alternativu s podporou ekosystému Samsung SmartThings a příkonem 1200 W pro silné sání. CHCI SAMSUNG JET BOT COMBO AI Těšíte se na případný příchod DJI ROMO do Česka? Zdroje: ROMO, The Verge, DroneDJ 