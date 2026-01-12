Výborná koupě! Set dvou mikrofonů DJI Mic Mini s nabíjecím pouzdrem klesl pod 2 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Kompletní set bezdrátových mikrofonů DJI Mic Mini se 2 vysílači a nabíjecím pouzdrem za 1 999 Kč Hmotnost pouhých 10 gramů, dosah 400 metrů a výdrž až 48 hodin s pouzdrem V listopadu 2024 stál set 4 499 Kč – sleva přes 55 % na oblíbený mikrofon pro tvůrce obsahu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 DJI Mic Mini ve variantě se dvěma vysílači, přijímačem a nabíjecím pouzdrem aktuálně na Alze stojí 1 999 Kč. V listopadu 2024 při uvedení na trh to bylo 4 499 Kč – cena tedy spadla na méně než polovinu. Já sám jsem kupoval jen jeden mikrofon s přijímačem za 1 899 Kč před rokem, tohle je opravdu dobrá cena. Deset gramů, které změní kvalitu vašich videí Sám DJI Mic Mini používám na natáčení z telefonu a musím říct, že rozdíl oproti vestavěnému mikrofonu je propastný. Vysílač váží pouhých 10 gramů – připnete ho na límec magnetem nebo klipem a během natáčení na něj úplně zapomenete. Všesměrová charakteristika znamená, že nemusíte řešit, jestli mluvíte přímo do mikrofonu. Dvouúrovňové potlačení šumu funguje překvapivě dobře. Na základní úrovni odfiltruje běžný hluk prostředí, silnější režim se hodí do rušnějších exteriérů. Dva vysílače pro rozhovory Varianta se dvěma vysílači je ideální pro rozhovory. Každý účastník má svůj mikrofon, přijímač pak zaznamenává oba kanály současně. Dosah až 400 metrů v otevřeném prostoru dává prostor i pro dynamičtější natáčení – nemusíte stát metr od kamery. Nabíjecí pouzdro prodlužuje celkovou výdrž na 48 hodin. Samotný vysílač vydrží přes 11 hodin, přijímač asi 10,5 hodiny. Na celodenní natáčení v terénu to bohatě stačí a pouzdro mezitím dobíjí komponenty, které zrovna nepoužíváte. DJI MIC MINI SET ZA 1 999 KČ Pro koho je mikrofon vhodný? Hodnocení 4,6 z 5 od 114 zákazníků, 89 % doporučuje. Přes 2 000 prodaných kusů a reklamovanost pouhých 0,35 %. Jaroslav z Krásna nad Kysucou vystihuje podstatu: „Ak tvoríš videá, robíš rozhovory či streamuješ, a chceš mať kvalitný zvuk bez zbytočných kompromisov, DJI Mic Mini je skutočne sympatický partner.“ KOUPIT DJI MIC MINI V balení najdete dva vysílače, přijímač, nabíjecí pouzdro, TRS kabel pro připojení k fotoaparátu, USB-C adaptér pro mobily, nabíjecí kabel a přepravní pouzdro. Čtyři protivětrné kryty pomohou eliminovat šum při natáčení venku. Mikrofon nemá interní úložiště – nahrává přímo do připojeného zařízení. Existuje i dražší DJI Mic 2 a Mic 3 s lepší kvalitou zvuku a interním úložištěm, ale za vyšší cenu. Pokud nepotřebujete nahrávat zálohu přímo do mikrofonu a vystačíte si s „velmi dobrou“ místo „vynikající“ kvalitou, Mic Mini za dva tisíce je těžko překonatelná nabídka. Používáte při natáčení videí externí mikrofon, nebo vám stačí ten v telefonu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza DJI Mikrofon slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025