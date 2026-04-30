DJI Mic Mini 2 už koupíte v Česku! Ceny jsou velice příznivé a kvalita zvuku výborná Hlavní stránka Zprávičky DJI Mic Mini 2 je bezdrátový klopový mikrofon vážící pouhých 11 g, s výdrží baterie až 48 hodin a třemi zvukovými režimy Sada 2 TX + 1 Mobile RX + nabíjecí pouzdro za 1 990 Kč — varianta s plnohodnotným RX přijímačem 2 490 Kč, samotný transmitter 990 Kč Nabízí asi nejlepší poměr cena/výkon mezi malými bezdrátovými mikrofony Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.4.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátové klopové mikrofony se za posledních pár let staly z drahého kousku pro filmaře dostupnou věcí pro každého, kdo natáčí video — ať už pro YouTube, Instagram nebo cestovatelské vlogování. DJI Mic Mini 2 v sadě se dvěma vysílači, mobilním přijímačem a nabíjecím pouzdrem stojí 1 990 Kč. To je u kompletního setu pro nahrávání dvou osob současně velmi konkurenceschopná cenovka. Co Mic Mini 2 nabízí S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete bezdrátový mikrofon pro mobil, akční kameru nebo zrcadlovku. Hmotnost 11 gramů a kompaktní rozměry znamenají, že o něm při nošení skoro nevíte.⚠️ Zvažte, že vysílače nemají vlastní úložiště — pro nahrávání musí být spojeny s přijímačem. Pokud chcete nahrávat sólo přímo do vysílače, raději počkejte na ohlášený model Mic Mini 2S, který přijde v létě.💡 Za 1 990 Kč dostanete dva vysílače, mobilní přijímač s USB-C, nabíjecí pouzdro pro výdrž až 48 hodin, dvouúrovňové potlačení šumu, 24bit/48kHz záznam, dosah až 300 metrů, kompatibilitu s OsmoAudio (přímé připojení k Osmo Pocket 3, Osmo 360 a Action 6) a vyměnitelné magnetické kryty pro přizpůsobení vzhledu. Co Mic Mini 2 nabízí Hlavní výhodou je univerzálnost. Mic Mini 2 propojíte s telefonem, akční kamerou, zrcadlovkou i bezzrcadlovkou. Pro vlogování přes telefon stačí mobilní přijímač s USB-C konektorem, pro klasickou kameru zase 3,5mm jack. DJI vsadilo na vlastní ekosystém OsmoAudio — pokud máte Osmo Pocket 3, Osmo 360 nebo Action 6, vysílač se k nim připojí přímo bez přijímače, což je u natáčení akčních scén obrovská výhoda. Recenze chválí kvalitu zvuku, která citelně překonává integrované mikrofony v telefonech a kamerách. Dvě úrovně potlačení šumu (Basic a Strong) si dobře poradí s běžným okolním ruchem. Tři zvukové režimy (Regular, Rich, Bright) jsou spíš marketingové než reálně zásadní — recenze zmiňují, že rozdíly mezi nimi jsou v praxi minimální. Užitečnější je funkce Safety Track, která nahrává druhou stopu o 6 dB tišší pro případ, kdy se hlavní stopa přebudí. S čím počítat Hlavní omezení — vysílače nemají vlastní paměť. Vždy musí být spojené s přijímačem nebo OsmoAudio kompatibilním zařízením. Pokud potřebujete sólo nahrávání bez přijímače (typické pro novináře nebo terénní natáčení), počkejte si na Mic Mini 2S, který DJI ohlásil na léto 2026 a má přidat interní paměť plus podporu až čtyř vysílačů současně. Druhá věc — chybí Lightning adaptér v balení. Pro starší iPhony s Lightning konektorem si ho budete muset dokoupit zvlášť. Pro novější iPhony s USB-C ani Androidy to není problém. A poslední drobnost — přijímač nemá vlastní display pro monitoring úrovní záznamu. Pro náročnější profesionální použití raději sáhněte po dražším Mic 3. Kdo má původní DJI Mic Mini, nemá důvod kupovat dvojku — vyměnitelné kryty a tři zvukové režimy nepředstavují zásadní upgrade. Pro každého, kdo začíná s bezdrátovým mikrofonem, je ale nový model výbornou volbou. Natáčíte vlastní video obsah, nebo vám stačí kvalita integrovaných mikrofonů v moderních telefonech? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi