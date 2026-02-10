Špičkový zvuk pro vaše videa: DJI Mic 3 set zlevnil v Česku na minimum! Hlavní stránka Zprávičky DJI Mic 3 je bezdrátový klopový mikrofon s 32bit float nahráváním a dosahem až 400 metrů Set obsahuje vysílač i přijímač s OLED displejem a bezeztrátovým přenosem 48 kHz / 24 bit S kódem ALZADNY10 stojí 3 869 Kč místo původních 5 199 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Kvalitní zvuk dělá z amatérského videa profesionální obsah. DJI Mic 3 (1 TX + 1 RX) je bezdrátový klopový mikrofon nové generace, který nabízí bezeztrátový přenos zvuku v kvalitě 48 kHz / 24 bit, interní nahrávání ve formátu 32bit float a dosah až 400 metrů. Pro vlogery, podcastery a video tvůrce je to jeden z nejlepších kompaktních mikrofonů na trhu. Vysílač a přijímač v jednom balení Set obsahuje jak vysílač (transmitter), tak přijímač (receiver) s vlastním 1,1″ OLED dotykovým displejem. Díky proprietárnímu bezdrátovému přenosu s automatickým přepínáním mezi pásmy 2,4 a 5 GHz získáte stabilní spojení i v rušném prostředí, například na veletrzích. Při zapnuté funkci Lossless Audio vysílá vysílač nekomprimovaný zvuk přímo do přijímače. KOUPIT NA ALZE Přijímač umožňuje připojit až čtyři vysílače současně, což je ideální pro rozhovory nebo podcasty s více hosty. Nahrávat lze v režimu Mono nebo Stereo, kdy každý vysílač má vlastní stopu. Alza nabízí i samotný transmitter za necelé dva tisíce korun, ten se ale hodí spíše jako doplněk k tomuto setu pro druhého řečníka. 32bit float jako pojistka Vysílač podporuje interní nahrávání ve formátu 32bit float s dvojím záznamem. To znamená, že i když se přeruší bezdrátové spojení, záznam zůstane uložený přímo v mikrofonu. Navíc se ukládá jak originální stopa, tak verze vylepšená algoritmem. Široký dynamický rozsah 32bit formátu zajišťuje, že i při náhlém zvýšení hlasitosti nedojde ke zkreslení. Dvoustupňové potlačení šumu pomůže v různých prostředích. Úroveň Basic stačí pro tiché interiéry, Strong si poradí i s rušným prostředím na venkovních akcích. Tři přednastavené hlasové tóny pak přizpůsobí zvuk charakteru vašeho hlasu. Výdrž a kompatibilita Vysílač vydrží až 8 hodin záznamu, přijímač pak až 10 hodin. Nabíjecí pouzdro (prodává se samostatně) prodlouží celkovou výdrž až na 28 hodin. Rychlonabíjení přes USB-C trvá přibližně 50 minut. Mikrofon je kompatibilní s telefony, fotoaparáty i DJI kamerami jako Osmo Pocket 3 nebo Osmo Action 5 Pro. V balení najdete USB-C adaptér pro mobily, 3,5mm TRS kabel pro kamery, magnetický klip, ochranu proti větru a přenosné pouzdro. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 5 199 Kč a teď s kódem ALZADNY10 stojí kompletní set 3 869 Kč. Hodnocení od 8 zákazníků činí 4,7 z 5, což potvrzuje kvalitu, na kterou jsme u DJI zvyklí. Za tuto cenu dostanete profesionální nástroj pro nahrávání zvuku, který výrazně posune kvalitu vašich videí. Jaký mikrofon používáte pro natáčení videí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza DJI Mikrofon slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025