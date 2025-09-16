Poslední šance na Disney+ za pakatel. Akce končí 27. září a pak už nebude Hlavní stránka Zprávičky Disney+ nabízí tříměsíční zkušební předplatné za 59 Kč měsíčně u tarifu Standard Akce platí pouze do 27. září 2025 pro nové zákazníky nebo ty, kteří obnovují předplatné Po třech měsících se cena automaticky zvýší na standardních 219 Kč, pokud předplatné nezrušíte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.9.2025 08:00 (Aktualizováno: 16.9.2025 16:30) Žádné komentáře 0 Streamovací služba Disney+ přichází s akcí, která konečně dává smysl i českým peněženkám. Za 59 korun měsíčně můžete tři měsíce zkoušet tarif Standard, což je sleva 140 korun oproti běžné ceně. Za lepší cenu můžete pořídit také tarif Premium, jenž otevírá možnosti HDR a 4K rozlišení. Dva tarify, dva světy Disney+ nabízí v akci dva tarify. Standard za 59 Kč měsíčně vám dá Full HD obraz, možnost stahování a dva souběžné streamy. To znamená, že můžete koukat na tabletu, zatímco děti sledují pohádku na televizi. Po třech měsících ale cena vyskočí na 219 korun, což už není tak lákavé. Tarif Premium za 199 Kč měsíčně přidává 4K rozlišení, HDR a čtyři souběžné streamy. Tady je sleva jen stovka, ale pořád lepší než nic. Po zkušební době zaplatíte 359 korun měsíčně, což je už solidní částka, za kterou máte Netflix v podobné kvalitě. Zajímavější je roční předplatné – 1 990 Kč za Standard nebo 2 990 Kč za Premium. Když si to přepočítáte, vychází Standard na 166 korun měsíčně a Premium na 249 korun. To už dává větší smysl než měsíční tarify po skončení akce. Co za ty peníze vlastně dostanete Disney+ není jen o pohádkách pro děti, jak si někteří myslí. Najdete tam kompletní Marvel Cinematic Universe včetně seriálů jako WandaVision, Loki nebo nový Daredevil: Znovuzrození. Fanoušci Star Wars si užijí Mandaloriana, Ahsoku nebo Andora. Služba má ale jednu výhodu oproti konkurenci – vlastní veškerý obsah, který nabízí. Nehrozí, že by vám uprostřed sledování seriál zmizel, protože vypršela licence. Co jednou na Disney+ je, to tam zůstane. Na druhou stranu, novinky přibývají pomaleji než třeba na Netflixu. Háčky, na které si dát pozor Akce platí jen do 27. září 2025 a pouze pro nové zákazníky nebo ty, kteří obnovují zrušené předplatné. Musíte být starší 18 let, což je u streamovacích služeb standard. Po třech měsících se předplatné automaticky obnoví za plnou cenu – 219 nebo 359 korun podle tarifu. Pro koho se akce vyplatí Tříměsíční zkouška za 59 korun dává smysl, pokud chcete stihnout nějaký konkrétní seriál nebo prohrabat katalog Disney filmů. Za 177 korun (3×59 Kč) máte tři měsíce zábavy, což je méně než jedno kino pro dva lidi. Jen nezapomeňte zrušit automatické obnovení, pokud nechcete pokračovat. Premium tarif za 199 korun měsíčně už tak výhodný není. Pokud nemáte 4K televizi nebo vám stačí Full HD na telefonu a tabletu, klidně zůstaňte u Standardu. Verdikt: Zkusit a včas zrušit Disney+ za 59 korun měsíčně je bezkonkurenční nabídka, ale jen na tři měsíce. Pokud jste fanoušci Marvelu, Star Wars nebo máte děti, určitě to zkuste. Jen si nastavte připomínku na konec listopadu, abyste stihli zrušit předplatné před automatickým obnovením. Pro dlouhodobé předplatitele má větší smysl roční tarif za 1 990 Kč, který vychází levněji než tři měsíce v akci plus devět měsíců za plnou cenu. Disney+ není nejlevnější streamovací služba, ale kvalita obsahu je nesporná. Jestli za ni chcete dlouhodobě platit, to už záleží na vašem vkusu a rozpočtu. Co říkáte na současnou akci Disney+? Zdroj: Disney O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce disney Film filmy seriály slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.