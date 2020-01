Na letošním veletrhu CES představila společnost Diesel nové chytré hodinky Fadelite, které nabídnou kromě zajímavého designu také průhledné tělo. Celé zařízení pak běží na systému Google Wear OS a je poháněno čipsetem Snapdragon. Jak už nám název napovídá, Fadelite přichází se zajímavými barevnými variantami. Kolik za ně zaplatíme a kdy budou dostupné?

Velikost těla je 43 mm, což je celkem dost a hodinky jsou tak poměrně rozměrné. Tiká v nich čipset Qualcomm Snapdragon 3100, který můžeme nalézt taktéž například v hodinkách Fossil Q. Sekunduje mu 512 MB paměti RAM a 4 GB paměťového uložiště. Nechybí samozřejmě podpora NFC, GPS či monitor srdečního tepu. Samozřejmě je zde přítomný taktéž Google Asistent.

To nejzajímavější na hodinkách je, že jsou poloprůhledné což znamená, že uvidíte přímo dovnitř. Řemínky jsou pak tvořeny z plastu. Diesel Fadelite půjdou do prodeje na konci března a to za cenu 275 dolarů, což je asi 6 200 korun bez daně. Na kolik skutečně vyjdou u nás, v České republice v tuto chvíli není známo.

Jak se vám líbí Diesel Fadelite?

Zdroj: gsmarena.com