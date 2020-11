OnePlus v poslední době změnilo strategii a vydává jeden telefon za druhým. Dokonce i telefonu OnePlus 9 bychom se měli dočkat o několik měsíců dříve. Spekuluje se vydání v březnu 2021. Těmto spekulacím dává za pravdu i poslední únik. Již nyní byl totiž poodhalen design OnePlus 9. Na přední straně stále zůstává průstřel v levém horním rohu a na zadní straně se nachází tři fotoaparáty. Odkud se čínská společnost inspirovala se dá poměrně lehce uhádnout.

Design OnePlus 9 poodhalen z obou stran

O zveřejnění nových renderů se postaral server 91mobiles, který již v minulosti úspěšně odhalil plno jiných telefonů. To dává poměrně velkou váhu i tomuto úniku. Materiál i samotná barva je prozatím neznámá. Ve finále tak OnePlus 9 nemusí existovat v bílé matné barvě, jak můžeme na renderech vidět. Samotné prvky, které na renderech vidíme, už by ale měly být finální. To například znamená průstřel v levém horním rohu. Ten je identický jako třeba u OnePlus 8T. Oproti tomuto telefonu bychom se však měli dočkat mírně větší velikosti displeje. OnePlus 9 by měl mít 6,65 palců.

Tlačítka pro ovládání hlasitosti a zapínání jsou na identických místech jako u předchozích OnePlus telefonů a nechybí ani přepínač audio profilů. Zadní strana telefonů připomíná kombinaci iPhone 11/12 a Samsungu Galaxy S20. Všechny tři fotoaparáty jsou umístěny vertikálně v levém horním rohu. Dva větší objektivy pak doplňuje jeden menší objektiv. Vedle objektivů nalezneme ještě blesk.

Co se týče dalších parametrů, tak o výkon by se měl starat čipset Snapdragon 875, baterie by měla mít kapacitu 5000 mAh, dostat by se mělo na ultra rychlé 65W nabíjení a neměl by chybět ani 120Hz displej.

Jak se vám líbí design nadcházejícího telefonu OnePlus 9?

Zdroje: 91mobiles.com, androidpolice.com