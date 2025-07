Češi si zamilovali tento chytrý kávovar! Teď je v zajímavé slevě a umí připravit Cold Brew

Našel jsem zajímavou slevu na jeden z nejprodávanějších automatických kávovarů v Česku. Alza prodává De’Longhi Eletta Explore ECAM 450.86.T za 21 890 Kč s kódem ALZADNY10. Běžná cena se pohybuje kolem 24 tisíc, takže úspora 2 400 Kč není k zahození. Tento model je v Česku podle Heureky 9. nejprodávanějším automatickým kávovarem a na první pohled zaujme schopností připravovat i ledové kávové nápoje včetně Cold Brew.

Cold Brew za 5 minut? Jak to funguje?

Hlavním tahákem tohoto kávovaru je technologie „Cold Extraction“. Zatímco tradiční Cold Brew káva se připravuje louhováním po dobu až 24 hodin, De’Longhi to údajně zvládne za pouhých 5 minut. Používá k tomu speciální nízkotlakou extrakci při pokojové teplotě. Z uživatelských recenzí vyplývá, že chuť je skutečně podobná klasickému Cold Brew – tedy jemnější a méně kyselá než ledová káva připravená jinými metodami.

Praktické je, že v balení najdete dvě karafy – jednu na teplou a druhou na studenou mléčnou pěnu. Podle recenzí funguje pěnění dobře i s rostlinnými mléky, což je plus pro vegany nebo lidi s laktózovou intolerancí. Osobně by mě zajímalo, jestli se mezi karafami musí neustále přepínat, nebo jestli to kávovar zvládne automaticky podle zvoleného nápoje, z recenzí jsem to nebyl schopen vyčíst.

Co říkají uživatelé?

Projel jsem si recenze na Heurece a pár dalších srovnávačích. De’Longhi Eletta Explore má hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 255 uživatelů, což je fakt slušné skóre. Martin z Popůvek píše: „Selling point je Cold Brew technologie, kdy ‚koldbrůčko‘ fakt chutná jako by louhovalo přes noc. Jen pozor, ne všechny varianty Eletta Explore ho umí – tato .86 ho má, nižší ne.“

Pavla z Prahy zase chválí: „Excelentně hustá mléčná pěna a bohatá krémová káva. Každý připravený nápoj chutná skvěle, jako od profesionálního baristy.“ Z negativních komentářů se nejčastěji objevuje zmínka o menší nádrži na vodu, kterou je potřeba častěji doplňovat, a problémy s aplikací.

Zajímavou připomínku má Tomáš z Prahy: „Vypínací tlačítko nefunguje na první stisknutí – tohle mě úplně točí. Prý takto hloupě fungují všechny kávovary z řady Eletta Explore.“ Prý pomůže tlačítko podržet 1-2 vteřiny.

Chytré funkce, které stojí za zmínku

Kromě přípravy Cold Brew nabízí kávovar pár zajímavých technických vychytávek. Třeba funkci „S sebou“, kdy si kávu připravíte rovnou do cestovního hrnku (výška až 16 cm). Termohrnek o objemu 473 ml je dokonce součástí balení. Příjemné je i to, že si můžete nastavit až 4 uživatelské profily s vlastními preferencemi, takže každý člen domácnosti může mít svůj oblíbený nápoj na jedno kliknutí.

Co mě osobně zaujalo, je technologie Bean Adapt. Ta prý automaticky upravuje nastavení mlýnku, dávkování a teplotu podle typu kávových zrn, které zrovna používáte. Stačí v aplikaci zadat druh kávy a stupeň pražení. Jestli to opravdu funguje, je otázka – některé recenze to chválí, jiné zmiňují, že je to spíš marketingový trik. Každopádně mlýnek má 13 stupňů hrubosti, což je nadprůměr v této cenové kategorii.

Aplikace Coffee Link: Jak vlastně funguje?

De’Longhi ke kávovaru dodává mobilní aplikaci Coffee Link, která by teoreticky měla rozšířit možnosti ovládání. Důraz na slovo „teoreticky“ – z recenzí totiž vyplývá, že právě s aplikací mají uživatelé největší problémy.

Hlavní výhodou aplikace by měla být možnost připravit si kávu na dálku. Máte-li ráno na spěch, můžete kávovar zapnout cestou z koupelny a když dorazíte do kuchyně, káva už čeká. Aplikace také poskytuje detailnější nastavení nápojů, než nabízí samotný displej kávovaru. Zatímco na kávovaru nastavujete velikost jako S, M nebo L, v aplikaci vidíte přesné množství v mililitrech.

Zajímavou funkcí je možnost vytvářet vlastní recepty. Můžete si nadefinovat svůj dokonalý nápoj – od množství kávy přes poměr mléka až po pořadí, v jakém se jednotlivé složky do šálku nalijí. Tyto recepty pak aplikace uloží do kávovaru. Údajně jde vytvořit až 13 vlastních receptů, což by mohlo být fajn pro experimentátory.

Technologie Bean Adapt, kterou jsem zmiňoval dříve, funguje právě přes aplikaci. Zadáte druh kávových zrn a stupeň pražení, aplikace tyto údaje pošle do kávovaru a ten by měl automaticky upravit nastavení mlýnku, dávkování a teplotu. Petr z Blovic k tomu v recenzi píše: „Kávovar funguje báječně. Trochu komplikovanější je nastavení velikosti šálků v kombinaci s aplikací, která občas stávkuje. Jinak ale mohu doporučit přidání vlastních nápojů v aplikaci, je to paráda.“

Bohužel, jak už jsem zmiňoval, v praxi to není tak růžové. Několik uživatelů hlásí problémy se spárováním kávovaru s telefonem, zejména v české lokalizaci. Martin z Nové Vsi k tomu píše: „Aplikace pořád zlobí (pokud si aktivujete produkt v ČR, tak nedoběhne instalace).“ A další uživatel dodává: „Spárování s apkou se povedlo až druhý den.“

Za mě dobrá koupě, pokud pijete různé druhy kávy

Když to shrnu, za necelých 22 tisíc dostanete kávovar, který zvládne skoro všechno – od klasického espressa přes cappuccino až po ledové nápoje a Cold Brew.

Pokud pijete jen obyčejné espresso, je to zbytečný luxus. Ale jestli rádi experimentujete s různými druhy kávy a oceníte možnost udělat si osvěžující ledový nápoj v letních měsících, je tahle sleva na De’Longhi Eletta Explore zajímavá příležitost. Konkurenční modely s podobnými funkcemi stojí často přes 25 tisíc.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

