Prémiový QD-OLED monitor Dell pořádně zlevnil. Má 34" prohnutý panel, 240 Hz a jas až 1 000 nitů Hlavní stránka Zprávičky Dell Alienware AW3425DW je nyní v akci na Alze za 15 111 Kč, původně stál 21 990 Kč Monitor nabízí 34" QD-OLED panel s rozlišením 3440 × 1440 a obnovovací frekvencí 240 Hz Uživatelé chválí mimořádnou kvalitu obrazu a rychlost, kritizují absenci reproduktorů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Prémiové herní monitory s technologií QD-OLED patří k tomu nejlepšímu, co si hráči mohou pořídit. Jenže jejich ceny bývají odpovídajícím způsobem vysoké. Právě proto stojí za pozornost aktuální nabídka na Dell Alienware AW3425DW, který nyní na Alze seženete za 15 111 Kč s kódem ALZADNY10. Při uvedení na trh přitom stál 21 990 Kč, takže ušetříte téměř 7 tisíc korun. Pokud chcete ušetřit ještě víc, nejlevnější nabídka v Česku činí podle Heureky 14 608 Kč. QD-OLED panel s parádními parametry Dell Alienware AW3425DW disponuje 34″ zakřiveným QD-OLED panelem s poloměrem zakřivení 1800R. Rozlišení činí 3440 × 1440 pixelů v poměru stran 21:9, což je ideální kombinace pro hraní her i multitasking. Ultrawide formát poskytuje širší zorné pole ve hrách a umožňuje pohodlnou práci s více okny vedle sebe. Obnovovací frekvence dosahuje 240 Hz a odezva pouhých 0,03 ms GTG. To jsou parametry, které ocení především hráči kompetitivních stříleček a závodních her. Monitor podporuje technologie NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro i VESA AdaptiveSync, takže plynulý obraz bez trhání získáte bez ohledu na značku grafické karty. Díky QD-OLED technologii monitor pokrývá 99,3 % barevného prostoru DCI-P3 s přesností Delta E pod 2. Maximální jas v HDR režimu dosahuje 1000 nitů a nechybí certifikace VESA DisplayHDR TrueBlack 400. Kontrastní poměr je prakticky nekonečný díky schopnosti OLED panelu zcela vypnout jednotlivé pixely. Konektivita a ergonomie Na zadní straně monitoru najdete dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4, všechny s podporou plného rozlišení při 240 Hz. Nechybí ani USB hub s jedním USB-A a jedním USB-C portem s 15W nabíjením. Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i otočení, případně lze monitor namontovat na zeď pomocí VESA 100×100. Dell nabízí 3letou záruku, která zahrnuje i případné vypálení obrazu (burn-in). Monitor disponuje automatickým refreshem pixelů, který se spustí po vypnutí po delším používání a trvá přibližně 10 minut. Pro koho je monitor vhodný Dell Alienware AW3425DW je určen především náročným hráčům, kteří chtějí kombinaci špičkové kvality obrazu a vysoké rychlosti. Ultrawide formát s rozlišením 3440 × 1440 představuje rozumný kompromis mezi detailností a náročností na výkon grafické karty. S kartami typu RTX 4070 Ti a výše dosáhnete vysokých snímkových frekvencí i v náročných titulech. Naopak méně vhodný bude pro ty, kdo monitor používají primárně na práci s textem a dokumenty. OLED technologie není pro celodenní kancelářskou práci ideální a někteří uživatelé zmiňují únavu očí při čtení textu na bílém pozadí. Monitor také postrádá reproduktory i 3,5mm jack, takže budete potřebovat externí audio řešení. Co říkají uživatelé Na Alze má monitor hodnocení 4,7 z 5 hvězd a 85 % zákazníků jej doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí mimořádnou kvalitu obrazu, hlubokou černou barvu a živé barvy typické pro OLED technologii. Jeden z recenzentů uvádí, že přechod z IPS na OLED je „jedna z největších změn, jaké kdy zažil“. Pozitivně hodnotí také lesklý povrch s antireflexní úpravou, který poskytuje křišťálově čistý obraz bez rušivých odrazů. Rychlost monitoru při hraní je podle uživatelů „na zcela jiné úrovni“ oproti běžným IPS panelům. Chválena je i tichá implementace refreshe pixelů, která neobtěžuje upozorněními během hraní. Z negativ uživatelé zmiňují již zmíněnou absenci reproduktorů a problematické čištění lesklého povrchu od otisků prstů. Někteří také upozorňují na potenciální riziko burn-in po skončení záruky, byť Dell poskytuje 3letou ochranu. Jeden recenzent kritizoval barevné podání s tím, že preferuje Samsung Odyssey G9, ale většina hodnocení je výrazně pozitivní. 