Jedna z nejlepších her roku 2025: Death Stranding 2: On The Beach teď koupíte v Česku se slevou

Death Stranding 2: On The Beach je pokračování kultovní hry od Hideo Kojimy exkluzivně pro PS5 Sam Bridges tentokrát propojuje Austrálii – nové prostředí, noví společníci, víc akce S kódem ALZADNY40 stojí 839 Kč místo původních 1 399 Kč – nejlepší cena v Česku Jakub Kárník Publikováno: 7.2.2026 08:00 Hideo Kojima se loni vrátil s pokračováním své postapokalyptické doručovací ságy. Death Stranding 2: On The Beach vyšlo v červnu 2025 a teď je poprvé ve výrazné slevě. Pokud jste váhali, tahle cena váhání ukončí. Z Ameriky do Austrálie Sam Bridges si po událostech prvního dílu užíval zasloužený odpočinek v Mexiku. Jenže Fragile potřebuje jeho pomoc – tentokrát jde o propojení Austrálie k chirální síti a záchranu lidstva před další vlnou katastrof. Cesta vede přes kontinent plný nadpřirozených hrozeb, ghost mechů a černého dehtu. Kojima přirovnal svůj přístup k pokračování jako přechod od Aliena k Aliens – stejný svět, jiný žánr. Víc akce, víc postav, víc spektáklu. Sam už není sám, doprovází ho tým Drawbridge včetně bizarního Dollmana – mluvící loutky animované v jiném frameratu než zbytek hry. Typický Kojima. Za vyzdvihnutí stojí nádherný tarpunk svět, kreativní sci-fi koncepty a unikátní online systém, kde struktury ostatních hráčů pomáhají i vám. Mosty, generátory, značky – komunita spolupracuje na obnově civilizace. Kritika míří na zjednodušenou obtížnost. Vozidla teď zvládnou prakticky jakýkoli terén, takže pěší túry jsou méně nutné. Boj je přímočařejší – většinu táborů vyčistíte tiše z dálky. Pro veterány prvního dílu možná méně výzev, pro nováčky přístupnější vstup do série. Příběh je typicky Kojimovský – očekávejte dlouhé cutscény, filozofické úvahy o propojení lidstva a finále tak bizarní, že byste tomu nevěřili, ani kdyby vám ho někdo prozradil. Hra trvá desítky hodin a vedlejší mise přidávají další. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 1 399 Kč, se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte hru za 839 Kč. To je aktuálně nejlepší cena v Česku a za Kojimovu vizi postapokalyptického doručování s Normanem Reedusem v hlavní roli fér nabídka. Hráli jste první Death Stranding, nebo vás Kojimovy hry míjí?