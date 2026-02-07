TOPlist

Jedna z nejlepších her roku 2025: Death Stranding 2: On The Beach teď koupíte v Česku se slevou

  • Death Stranding 2: On The Beach je pokračování kultovní hry od Hideo Kojimy exkluzivně pro PS5
  • Sam Bridges tentokrát propojuje Austrálii – nové prostředí, noví společníci, víc akce
  • S kódem ALZADNY40 stojí 839 Kč místo původních 1 399 Kč – nejlepší cena v Česku

Jakub Kárník
7.2.2026 08:00
death stranding

Hideo Kojima se loni vrátil s pokračováním své postapokalyptické doručovací ságy. Death Stranding 2: On The Beach vyšlo v červnu 2025 a teď je poprvé ve výrazné slevě. Pokud jste váhali, tahle cena váhání ukončí.

Z Ameriky do Austrálie

Sam Bridges si po událostech prvního dílu užíval zasloužený odpočinek v Mexiku. Jenže Fragile potřebuje jeho pomoc – tentokrát jde o propojení Austrálie k chirální síti a záchranu lidstva před další vlnou katastrof. Cesta vede přes kontinent plný nadpřirozených hrozeb, ghost mechů a černého dehtu.

Kojima přirovnal svůj přístup k pokračování jako přechod od Aliena k Aliens – stejný svět, jiný žánr. Víc akce, víc postav, víc spektáklu. Sam už není sám, doprovází ho tým Drawbridge včetně bizarního Dollmana – mluvící loutky animované v jiném frameratu než zbytek hry. Typický Kojima.

Za vyzdvihnutí stojí nádherný tarpunk svět, kreativní sci-fi koncepty a unikátní online systém, kde struktury ostatních hráčů pomáhají i vám. Mosty, generátory, značky – komunita spolupracuje na obnově civilizace.

Kritika míří na zjednodušenou obtížnost. Vozidla teď zvládnou prakticky jakýkoli terén, takže pěší túry jsou méně nutné. Boj je přímočařejší – většinu táborů vyčistíte tiše z dálky. Pro veterány prvního dílu možná méně výzev, pro nováčky přístupnější vstup do série.

Příběh je typicky Kojimovský – očekávejte dlouhé cutscény, filozofické úvahy o propojení lidstva a finále tak bizarní, že byste tomu nevěřili, ani kdyby vám ho někdo prozradil. Hra trvá desítky hodin a vedlejší mise přidávají další.

KOUPIT NA ALZE

Původní cena byla 1 399 Kč, se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte hru za 839 Kč. To je aktuálně nejlepší cena v Česku a za Kojimovu vizi postapokalyptického doručování s Normanem Reedusem v hlavní roli fér nabídka.

Hráli jste první Death Stranding, nebo vás Kojimovy hry míjí?

Jakub Kárník

