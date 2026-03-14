Skvělá mechanická Dark Project zlevnila na minimum! Osloví designem i parádním zvukem Hlavní stránka Zprávičky Dark Project ALU Terra Nostra White je kompaktní mechanická herní klávesnice s kovovým tělem, hotswapem a odpojitelným kabelem Na Alze aktuálně stojí 2 129 Kč, původně se prodávala za 2 490 Kč Za tuto cenu zaujme hlavně prémiovým zpracováním, povedeným zvukem kláves a výrazným designem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Ne každá mechanická klávesnice za dva tisíce působí po vybalení tak dobře, že si jí na stole okamžitě všimnete. Dark Project ALU Terra Nostra White – US teď na Alze stojí 2 129 Kč místo původních 2 490 Kč a už z parametrů i uživatelských zkušeností je vidět, že tady se nešetřilo hlavně na konstrukci a celkovém dojmu z používání. Pokud hledáte menší mechaniku, která je hezká, působí prémiově a má nabídnout i něco navíc oproti běžnému mainstreamu, tohle je zajímavý kandidát. Více najdete přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompaktní mechanickou klávesnici s prémiovým zpracováním, pěkným zvukem a hotswapem za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, pokud vyžadujete bezchybný oficiální software nebo máte nulovou toleranci k případným problémům se switchi.💡 Za 2 129 Kč dostanete těžkou kovovou klávesnici s povedeným designem, dynamickým RGB, vyměnitelnými spínači a velmi dobrým dojmem ze psaní, což v této ceně nevypadá vůbec špatně. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Klávesnice, která na stole nepůsobí levně Na téhle klávesnici je nejzajímavější to, jak moc jde proti představě „další obyčejné herní mechaniky“. Dark Project ALU Terra Nostra White – US sází na kovové tělo, kompaktní rozměry 32,5 × 14 cm a hmotnost 1,55 kg, takže na stole působí spíš jako kus poctivého hardwaru než jako levný plastový doplněk. Právě robustnost a zpracování patří mezi její nejsilnější stránky. Design je navíc výraznější než u většiny běžných modelů v podobné ceně. Bílá varianta v kombinaci s podsvícením a gravírovaným motivem na zadní straně dává klávesnici charakter, takže je to přesně ten typ produktu, který si nekupujete jen kvůli parametrům, ale i proto, že prostě dobře vypadá. Pokud řešíte vzhled setupu a nechcete na stole další anonymní periferii, tady má Dark Project navrch. Za zmínku stojí i to, že jde o hotswap klávesnici, takže lze měnit spínače bez pájení. To je v této ceně pořád příjemný bonus. Pokud vás časem přestane bavit původní charakter psaní nebo si budete chtít klávesnici doladit podle sebe, nemusíte hned kupovat nový model. Psaní a zvuk jsou podle všeho hlavní důvod, proč ji lidé chválí U mechanické klávesnice nakonec stejně nejvíc rozhoduje to, jaký z ní máte pocit při každodenním používání. A tady Terra Nostra podle recenzí trefuje přesně to, co hodně lidí hledá: příjemný zvuk kláves, hladký chod spínačů a celkově prémiový feeling při psaní. V uživatelských hodnoceních se opakují výrazy jako „buttery smooth“, chvála zvuku i celkového dojmu po rozbalení. Právě tohle je kategorie, kde papírové parametry řeknou jen půlku příběhu. Mechanických klávesnic je dnes hodně, ale ne každá umí působit tak dobře při samotném doteku. U Dark Project ALU Terra Nostra White – US to podle dostupných zkušeností vypadá, že se výrobci povedlo skloubit hezký vzhled s tím, že se na ní opravdu příjemně píše. A to je ve výsledku důležitější než marketing kolem „gamingu“. VYUŽÍT SLEVU NA DARK PROJECT Pomáhá i to, že jde o tichou mechanickou klávesnici. Samozřejmě pořád je to mechanika, takže úplně nehlučná nebude, ale pokud nechcete extrémně ostrý a agresivní projev, tenhle model může být zajímavý i na delší psaní, práci nebo běžné každodenní používání vedle hraní. Výbava je silná, ale bez kompromisů to není Z výbavy stojí za vypíchnutí anti-ghosting, odpojitelný kabel, programovatelné klávesy, vyměnitelná tlačítka a vyměnitelné spínače. Pro někoho, kdo chce kompaktní mechaniku do herního setupu, je to solidní balík. Nechybí ani dynamické RGB podsvícení, které podle uživatelů vypadá opravdu dobře a k bílé variantě sedí. Je ale fér zmínit i slabší stránky. Nejčastěji se objevuje kritika na software – respektive na to, že není úplně dotažený nebo nefunguje tak, jak by část uživatelů čekala. Někomu to vadit nebude, zvlášť pokud preferuje spíš plug-and-play přístup, ale pokud si klávesnice detailně ladíte přes oficiální aplikaci, tady to nemusí být ideální. Ve zkušenostech se objevily i vážnější výhrady k dvojklikům a vynechávání stisků po delším používání. To je důležitá poznámka, protože jde o problém, který je u klávesnice nepříjemný bez ohledu na cenu. Na druhou stranu vzhledem k hotswap konstrukci někteří uživatelé uvádějí, že výměna konkrétního switche mohla problém zmírnit nebo vyřešit. Není to ale něco, co by mělo být nutné řešit u každého kusu. Mírně specifická je i americká lokalizace. Pokud píšete poslepu nebo US layout preferujete, je to naopak výhoda. Pokud jste zvyklí čistě na české rozložení, je dobré s tím před koupí počítat. Co říkají uživatelé Na Alze má klávesnice hodnocení 4,4 z 5 z 18 hodnocení, 83 % zákazníků doporučuje, ale zároveň je tu uvedená vyšší reklamovanost 5,95 %. To je přesně ten typ produktu, který umí část lidí nadchnout a část naštvat. Pozitivní reakce se točí hlavně kolem zpracování, zvuku, vzhledu, balení a celkového prémiového dojmu. Někteří uživatelé ji vyloženě označují za jednu z nejlepších klávesnic, jaké v dané ceně měli. VYUŽÍT SLEVU NA DARK PROJECT Na druhé straně ale stojí negativní zkušenosti spojené hlavně s nespolehlivostí některých kláves, nefunkčním softwarem a zmíněnými dvojkliky. To znamená jediné: pokud vás klávesnice zaujala vzhledem a specifikacemi, dává smysl ji brát jako zajímavý kus hardwaru s velmi dobrým potenciálem, ale ne jako úplně bezrizikovou volbu. Při aktuální ceně 2 129 Kč ale pořád působí atraktivněji než při plné. Za tuhle částku je její kombinace vzhledu, kovové konstrukce, hotswapu a celkového dojmu z psaní velmi zajímavá. Verdikt Dark Project ALU Terra Nostra White – US je přesně ten typ mechanické klávesnice, který dokáže zaujmout na první pohled a podle zkušeností i při prvním psaní. Vypadá prémiově, je poctivě zpracovaná, na stole se díky své hmotnosti nehýbe a velkým plusem je i zvuk a pocit ze stisku. Za 2 129 Kč tak působí jako velmi zajímavá volba pro někoho, kdo chce kompaktní mechaniku s charakterem a nechce sklouznout k tuctovým modelům. Zároveň ale není fér přehlédnout výtky k softwaru a hlášené problémy s dvojkliky u některých kusů. Pokud jste ochotni tohle riziko přijmout, nebo vás láká právě hotswap konstrukce a možnost si klávesnici případně doladit, může to být velmi povedený nákup. Aktuální nabídku najdete v detailu klávesnice na Alze. Hledáte jiný model? Pokud hledáte jinou mechanickou klávesnici nebo chcete porovnat i další modely v akci, vyplatí se projít i další slevy v rámci Alza Dnů. Zvlášť pokud řešíte white setup, může být zajímavé porovnat i jiné kompaktní modely s hotswapem. VYUŽÍT SLEVU NA DARK PROJECT Je pro vás u mechanické klávesnice důležitější zvuk a zpracování, nebo spíš bezchybný software a absolutní spolehlivost? 