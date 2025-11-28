Kompaktní hliníková klávesnice Dark Project zlevnila na minimum! Má lubrikované spínače a RGB Hlavní stránka Zprávičky Dark Project ALU Terra Nostra White má na Alze Black Friday slevu: z 2 490 Kč na 1 999 Kč Je to mechanická klávesnice v hliníkovém těle s vyměnitelnými spínači a RGB podsvícením Má prémiové zpracování, tichý chod a hotswap funkci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Black Friday na Alze přináší další zajímavou nabídku. Dark Project ALU Terra Nostra White v americkém layoutu teď klesla z původních 2 490 Kč na 1 999 Kč. Za tuto cenu dostanete celohliníkové tělo, mechanické spínače s možností výměny a RGB podsvícení. Co za tu cenu dostanete Dark Project ALU Terra Nostra vsází na kompaktní 65% layout – klávesnice má klasické rozměry 32,5 × 14 × 4,5 cm, což znamená, že na stole zbyde dostatek prostoru pro myš. Přitom si zachovává kurzorové šipky a nejdůležitější funkční klávesy. Bílá varianta s kovovou konstrukcí vypadá natolik čistě, že by klávesnice mohla projít i jako designový kousek na pracovní stůl, nejen jako herní periferie. Celé tělo je vyrobené z hliníku, což klávesnici dodává hmotnost 1 550 gramů. To není chyba – těžší klávesnice se na stole nehýbe a při psaní nebo hraní máte stabilní základ. Zadní strana navíc obsahuje gravírované motivy, které odkazují na název „Terra Nostra“ (Naše Země). Mechanické spínače s hotswap funkcí Klávesnice je osazená mechanickými spínači G3MS Moonstone, které jsou z výroby lubrikované. Výsledkem je tichý, plynulý chod s minimálním odporem – anglicky se tomu říká „buttery smooth“. Spínače jsou navíc vyměnitelné bez pájecí stanice (hotswap), takže pokud si časem budete chtít pohrát s různými typy switchů, stačí je vytáhnout a nacvaknout jiné. CHCI KLÁVESNICI DARK PROJECT Stejně tak jsou vyměnitelné i keycapy – pokud se vám americký layout neosvědčí nebo prostě chcete změnit vzhled, můžete si pořídit české klávesy a použít je místo originálních. Tato flexibilita je u klávesnic pod dva tisíce korun spíše výjimkou než pravidlem. Dynamické RGB a programovatelné klávesy Podsvícení RGB u Terra Nostra není jen marketingový doplněk. Klávesnice nabízí dynamické barevné efekty, které si můžete přizpůsobit podle nálady nebo estetiky setupu. Pokud podsvícení nepotřebujete, stačí ho vypnout – spínače jsou tak tiché, že klávesnici klidně použijete i v noci, aniž byste kohokoli rušili. Co se týče funkčnosti, Terra Nostra podporuje programovatelné makro klávesy, anti-ghosting (tedy registraci všech současně stisknutých kláves) a odpojitelný kabel. Právě díky odnímatelnosti kabelu můžete klávesnici pohodlně přenášet nebo jednoduše vyměnit USB-C kabel za delší či kratší variantu. Software? Není třeba Dark Project u Terra Nostra vsadil na minimalistický přístup k softwaru. Klávesnice funguje plug-and-play – připojíte ji a okamžitě používáte. Pokud chcete upravit nastavení, podsvícení nebo makra, můžete použít univerzální nástroje třetích stran nebo si nastavení naflashovat přímo do klávesnice a pak ji používat na jakémkoli zařízení bez nutnosti instalace dalšího programu. CHCI KLÁVESNICI DARK PROJECT Pro někoho to může být nevýhoda – pokud jste zvyklí na proprietární software s grafickým rozhraním, musíte si zvyknout na jiný přístup. Na druhou stranu, jakmile si klávesnici nastavíte, funguje stejně na jakémkoli počítači bez ohledu na operační systém. Verdikt: Prémiová klávesnice za cenu střední třídy Za 1 999 Kč dostanete klávesnici, která působí a funguje jako zařízení za dvojnásobek – Hliníkové tělo, předmazané mechanické spínače, hotswap funkce, RGB podsvícení a prémiové balení. Pokud vás neodradí americký layout (který lze časem vyměnit za české keycapy) a nepotřebujete grafický software pro nastavení, Terra Nostra je v této cenové kategorii super koupí. CHCI KLÁVESNICI DARK PROJECT Black Friday sleva 491 korun není astronomická, ale u produktu, který už v základu nabízí špičkový poměr cena/výkon, jde o rozumný důvod přidat klávesnici do košíku. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.