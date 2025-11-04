Famózní hliníková klávesnice v Česku zlevnila na minimum! Dark Project ALU Fuji II má tiché spínače i nádherný design Hlavní stránka Zprávičky Dark Project ALU Fuji II - US zlevnila z 1 499 Kč na 999 Kč v rámci Black Friday Je to mechanická klávesnice s celokovým hliníkovým tělem a tichými G3ms Sapphire spínači Mu výborné hodnocení 4,9/5 hvězdiček – majitelé chválí kvalitu zpracování a tiché spínače Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu mechanické klávesnice Dark Project ALU Fuji II – US z původních 1 499 Kč na 999 Kč. Za tisícovku dostáváte celokovové hliníkové tělo, tiché mechanické spínače G3ms Sapphire a bohaté příslušenství včetně náhradních keycapů a spínačů. Recenze na Alze jí dávají 4,9 z 5 hvězdiček, majitelé chválí kvalitu zpracování a tichý, ale přesný stisk. Jediný háček? Americké rozložení kláves (US layout), které není pro každého. Celokovové hliníkové tělo za tisícovku Dark Project ALU Fuji II má celokovové hliníkové tělo, což v této cenové kategorii není úplně běžné. Většina mechanických klávesnic do 2 tisíc má plastový korpus, tady dostáváte 1,3 kg těžký hliníkový blok, který se na stole ani nehne. Podle uživatelů to přináší „prémiový pocit“ – nic nevrže, žádný plastový ohyb. Andrej z Prahy píše: „Je pěkně těžká, takže se ani nehne, i když člověk píše trochu razantněji. Kvalita zpracování mě překvapila, hliníkové tělo, nic nevrže, žádný plastový pocit, prostě poctivá práce.“ Vojtěch ze Zbůchu dodává: „Těžká a celokovová, působí velmi prémiově.“ KOUPIT KLÁVESNICI V AKCI Klávesnice má formát 80 % (TKL bez numerické části), což znamená, že nechává víc místa pro myš. Má klasické vysokoprofilové klávesy, široký Enter (jednořádkový) a široký Backspace. Podsvícení je dynamické RGB, ale nemá software – nastavuje se klávesovými zkratkami. Podle diskuze na Alze existuje manuál, kde jsou zkratky popsané. G3ms Sapphire spínače – tiché, ale specifické Dark Project ALU Fuji II používá G3ms Sapphire spínače. To jsou mechanické spínače, které jsou podle recenzí velmi tiché, ale vyžadují trochu těžší stisk než běžné lineární spínače. Nejsou to Cherry MX ani Gateron klony – jde o proprietární design od Dark Project. KOUPIT KLÁVESNICI V AKCI Andrej upozorňuje: „Switche nejsou úplně pro každého. Jsou dost specifické, ale když si na ně člověk zvykne, tak je to pak neskutečně příjemné a tiché psaní. Mně to trvalo pár dní, ale teď bych už neměnil.“ Další recenzent zmiňuje, že mezerník je trochu tuhý. Klávesnice má hot swap, což znamená, že spínače můžete vyměnit bez páječky. V balení jsou dokonce náhradní spínače, takže pokud se vám G3ms Sapphire nelíbí, můžete experimentovat s jinými. Anti-ghosting zajišťuje, že se nezaregistrují náhodné stisky při rychlém psaní nebo hraní. Bohaté příslušenství v balení Jedna z věcí, které recenzenti nejvíc oceňují, je bohaté příslušenství. V balení najdete: Odpojitelný pletený USB-C kabel (delší, kvalitní) Náhradní keycapy (několik kláves) Náhradní spínače Náhradní pružinky Nářadí na rozebrání (key puller, switch puller) KOUPIT KLÁVESNICI V AKCI Vojtěch zdůrazňuje: „Několik náhradních keycapů, pružinek a dokonce i switchů jako součást balení.“ Další recenzent zmiňuje: „Hodně příslušenství v balení :)“ To je neobvyklé – většina klávesnic v této cenové kategorii má jen kabel a manuál. US layout – pro koho je vhodný Dark Project ALU Fuji II má americké rozložení kláves (US layout). To znamená, že české znaky (ěščřžýáíé) nejsou fyzicky na klávesách, ale fungují přes Windows/macOS nastavení. Podle recenzí to většině uživatelů nevadí. Andrej píše: „Po pár dnech zvykání se mi na ní píše naprosto perfektně." Vojtěch dodává: „Americké rozložení kláves – nic, na co by si člověk časem nezvykl." Závěr: celokovová klávesnice za tisícovku Dark Project ALU Fuji II za 999 Kč je extrémně dobrý deal. Celokovové hliníkové tělo, tiché mechanické spínače a bohaté příslušenství za tisícovku je něco, co běžně najdete u klávesnic za 2–3 tisíce. Hodnocení 4,9/5 hvězdiček a recenze plné chvály potvrzují, že jde o kvalitní produkt. Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 