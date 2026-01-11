Tohle je suverénně nejlevnější 5K monitor v Česku! Má 65W USB-C a slušný jas Hlavní stránka Zprávičky 27" 5K monitor Dahua s rozlišením 5120 × 2880 a 98% pokrytím DCI-P3 stojí 10 071 Kč s kódem VYPRODEJ10 Ideální pro Mac – perfektní Retina scaling při 200 %, DDC podpora pro ovládání jasu z macOS Apple Studio Display se stejným rozlišením stojí 40 000 Kč – Dahua nabízí 5K za čtvrtinu ceny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 5K monitor za deset tisíc? Dahua LM27-P501 je suverénně nejlevnější 5K monitor na českém trhu. Konkurence začíná na 18 tisících, Apple Studio Display stojí 40 tisíc. Původně stál 11 190 Kč, nyní ho na Alze seženete za 10 071 Kč s kódem VYPRODEJ10. Proč 5K a ne 4K? Na 27″ úhlopříčce má 5K rozlišení (5120 × 2880 pixelů) hustotu 218 PPI. To umožňuje perfektní 200% scaling – žádné rozmazané fonty. Pro uživatele Maců ideální kombinace. Michal z Chropyně vysvětluje: „Na 5K panel s 218 PPI jsem si rychle zvykl a na monitory s horším rozlišením jsem se nedokázal dlouhodobě dívat bez únavy očí.“ Jindřich z Prahy přidává kontext: „Jde o stejný panel, který západní výrobci vydávají za dvojnásobné ceny. Oproti dražším modelům má minimalizované náklady.“ Na Redditu uživatel waydabber potvrzuje: „Absolutely ideal for coding – the image quality is perfectly fine.“ 98% DCI-P3 pro kreativce IPS panel pokrývá 98% barevného prostoru DCI-P3 s kontrastem 2000:1 a jasem 400 cd/m². Pro fotografy, grafiky a video editory solidní základ. Matný povrch eliminuje odrazy – Milan z Berouna oceňuje: „Na obrazovce se nic neodráží.“ Konektivita zahrnuje 2× HDMI 2.0, DisplayPort a USB-C s 65W nabíjením. Důležité upozornění: HDMI 2.0 nepřenese 5K signál – pro plné rozlišení potřebujete USB-C nebo DisplayPort. V balení ale najdete pouze HDMI kabel. DAHUA 5K ZA 10 071 KČ Dahua vs. Apple Studio Display Srovnání s Apple Studio Display (40 000 Kč) ukazuje, za co platíte čtyřnásobek: ParametrDahua LM27-P501Apple Studio DisplayCena10 071 Kč40 000 KčRozlišení5K (5120 × 2880)5K (5120 × 2880)Jas400 cd/m²600 cd/m²Kamera❌12MP ultraširokoúhláReproduktory❌6× s prostorovým zvukemUSB hub❌3× USB-C + ThunderboltVESA mount❌Volitelně Michal z Chropyně vlastní oba: „Celkově bych dal monitoru co se týče zobrazovacích vlastností v porovnání s Apple displejem asi 95 %.“ Juraj z Bratislavy dodává: „Prakticky rovnaký ako Apple Display. Konečne 5K monitor s dobrými vlastnosťami za normálnu cenu.“ Pro koho je monitor vhodný? Dahua LM27-P501 za 10 071 Kč cílí na uživatele Maců a kreativce, kteří chtějí 5K rozlišení bez prémiové ceny. Pro programátory, fotografy a grafiky ideální volba. DDC podpora funguje na macOS přes aplikaci BetterDisplay – ovládáte jas klávesovými zkratkami. Hodnocení 4,7 z 5 od 16 zákazníků, 94 % doporučuje. Filip z Nitry shrnuje: „Bezkonkurenčná cena, výborná kvalita obrazu, pekný prémiový dizajn.“ KOUPIT DAHUA 5K Na co si dát pozor? 60 Hz a 7 ms odezva – toto není herní monitor. Anonymní zákazník upozorňuje: „Nemá AMD FreeSync nebo NVIDIA G-Sync.“ Chybí výškově nastavitelný stojan a VESA mount. Podsvícení není zcela rovnoměrné – bleeding kolem okrajů je viditelný na černém pozadí. Plastové tělo šetří náklady – kovový je pouze stojan. Chybí reproduktory, kamera i USB hub. Ale za 10 tisíc dostanete panel srovnatelný s monitory za 20 – 40 tisíc. Jak píše další uživatel na Redditu: „For the money it’s a damn good buy.“ Pro práci a macOS zařízení výborná volba – pro hráče a fanoušky OLED s vysokou frekvencí to ale samozřejmě nebude. Používáte 5K nebo 4K monitor? Poznáte rozdíl v ostrosti textu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor počítačový monitor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024