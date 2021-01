Cyberpunk 2077 dostává důležitý update. Vylepšení se dočkala i Stadia

Cyberpunk 2077 konečně dostává velký update, který řeší mnoho chyb. CD Projekt RED už dopředu slíbil, že tento patch opraví mnoho věcí. Aktualizace je k dispozici na PC, Playstation 4, Xbox One i Google Stadia.

Patch 1.1 se soustředí hlavně na závažné chyby a bugy, ovšem zlepšuje také optimalizaci a výkon. Polské studio se zaměřilo hlavně na chyby v jednotlivých misích, kvůli kterým nešlo jít ve hře dál. Informace o zlepšení optimalizace jsou hodně obecné, ovšem CD Projekt zmiňuje, že si Cyberpunk 2077 lépe umí poradit s využití paměti a to na všech platformách. Na konzolích PS4 Pro a PS5 došlo také k opravě chyby, který způsobovala pád hry.

Patch 1.1 is out on PC, consoles and Stadia!

In this update, which lays the groundwork for the upcoming patches, we focused on various stability improvements and bugfixes.

List of changes: https://t.co/NlSEKjsax7pic.twitter.com/WjLcD0SaZk

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 22, 2021