Wi-Fi 7 mesh systém se třemi routery v obří slevě! Na Alze teď stojí jen lehce přes 3,5 tisíce

CUDY BE3600 Wi-Fi 7 Mesh (3-pack) spadl z 6 299 Kč na 3 699 Kč s kódem ALZADNY35
Za tuto cenu dostáváte WiFi 7 mesh se 3 jednotkami, pokrytím 270 m² a rychlostí 3,6 Gbps
Správa routerů probíhá přes aplikaci Cudy App pro Android a iOS

Jakub Kárník
Publikováno: 8.12.2025 20:00

WiFi 7 mesh systémy pomalu přestávají být nedostupnou technikou. CUDY BE3600 v trojbalení spadl z 6 299 Kč na 3 699 Kč s kódem ALZADNY35, což je téměř o polovinu méně. Za tuto cenu dostáváte tři WiFi 7 jednotky s kombinovanou rychlostí 3,6 Gbps a pokrytím až 270 m². Papírově to vypadá skvěle, ale Cudy není extra známá značka a hodnocení 3.0/5 z pouhých čtyř recenzí nevypadá přesvědčivě.

Co nabízí

WiFi 7 standard (802.11be) přináší teoretickou rychlost 2 882 Mb/s v pásmu 5 GHz a 688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. To je jen dual-band konfigurace – chybí pásmo 6 GHz, které mají dražší WiFi 7 systémy. Čtyřjádrový procesor s taktem 2 GHz, 512 MB RAM a 128 MB ROM zajišťují provoz sítě. Cudy tvrdí, že dosahuje o 113 % vyšší rychlosti na vzdálenost 50 metrů než konkurence. To zní zajímavě, ale bez konkrétního měření je to jen marketingové číslo.

Každá jednotka má čtyři interní antény s Beamforming technologií a ziskem 5,5 dBi.

Konektivita a porty

Každá jednotka má tři gigabitové porty: jeden WAN a dva LAN. To znamená, že můžete připojit dva zařízení kabelem – třeba TV a herní konzoli. Třeba TP-Link Deco BE25 má stejný počet portů, takže zde není rozdíl. Systém podporuje WPS pro rychlé párování a MU-MIMO + OFDMA pro efektivní obsluhu více zařízení současně.

CHCI CUDY MESH SYSTEM

Cudy slibuje, že síť zvládne až 200 zařízení současně. To je hodně optimistické číslo – reálně se počítá s tím, že domácnost má 20-50 zařízení (telefony, notebooky, chytré žárovky, kamery, termostaty).

Software a funkce

Správa probíhá přes aplikaci Cudy App pro Android a iOS. Aplikace nabízí rodičovskou kontrolu, časová omezení, blokování webů a správu profilů. Systém podporuje VPN protokoly: OpenVPN, WireGuard, ZeroTier, PPTP, L2TP, IPSec. To je nadstandardní funkce, kterou většina mesh systémů v této cenové kategorii nemá.

Inteligentní roaming zajišťuje přepínání mezi jednotkami během milisekund. V teorii to znamená plynulé videohovory a streamování při pohybu po domě.

Pro koho to je

Pokud máte velký dům nebo byt nad 200 m² a chcete pokrytí WiFi 7, Cudy BE3600 nabízí nejlevnější vstup. VPN podpora je bonus pro práci z domova nebo zabezpečené připojení. Tři jednotky za 3 699 Kč je dobrá cena, pokud systém funguje.

CHCI CUDY MESH SYSTEM

Závěr

CUDY BE3600 Wi-Fi 7 Mesh (3-pack) za 3 699 Kč s kódem ALZADNY35 je lákavá nabídka na papíře. WiFi 7, tři jednotky, pokrytí 270 m², VPN podpora – to vše za méně než čtyři tisíce. Ale hodnocení 3.0/5 a neznámá značka jsou varovné signály. Pokud hledáte nejlevnější cestu k WiFi 7 mesh a jste ochotni riskovat, můžete zkusit. Pokud chcete jistotu, TP-Link Deco BE25 je bezpečnější volba se známou značkou a lepšími recenzemi. Za původních 6 299 Kč by to byla špatná koupě, za 3 699 Kč to je hazard s potenciálem úspěchu – ale také zklamání.

Co říkáte na tuto slevu?