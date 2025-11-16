Oblíbená Qi2 nabíječka CubeNest 3v1 zlevnila. Nabijete s ní mobil, hodinky i sluchátka současně Hlavní stránka Zprávičky CubeNest Qi2 SQ312 Pro Titanium klesla v Black Friday akci na 1 819 Kč Bezdrátová nabíječka 3v1 podporuje standard Qi2 s výkonem až 15W pro iPhone V balení najdete 30W adaptér, USB-C kabel a cestovní pouzdro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte univerzální bezdrátovou nabíječku pro všechna Apple zařízení, CubeNest Qi2 SQ312 Pro Titanium momentálně zlevnila na Alze o 30 %. Z původních 2 599 Kč se dostala na 1 819 Kč, což představuje slevu 780 korun. Za tuto cenu získáte kompletní nabíjecí řešení včetně příslušenství, které byste jinak museli dokupovat zvlášť. Co nabízí nabíječka CubeNest Qi2 za necelé dva tisíce Nabíječka využívá nejnovější standard Qi2 s magnetickým uchycením, který zajišťuje přesné zarovnání a efektivnější nabíjení než starší verze Qi. iPhone dokáže nabíjet výkonem až 15 W, což odpovídá rychlosti originálního MagSafe od Applu. Celkový maximální výkon zařízení dosahuje 25 W při současném nabíjení všech tří zařízení. Konstrukce nabíječky obsahuje dva nastavitelné klouby, díky kterým si můžete přizpůsobit polohu telefonu i celé nabíječky podle potřeby. Telefon lze otáčet o 360 stupňů mezi orientací na výšku a na šířku. Po složení zabere minimální prostor – rozměry v složeném stavu činí zhruba 10 × 10 × 3 cm, hmotnost je 205 gramů. CHCI QI2 NABÍJEČKU V AKCI Nabíječka podporuje rychlonabíjení Apple Watch 7., 8., 9. a 10. generace včetně modelů Ultra. Vyklápěcí nabíjecí ploška umožňuje pohodlné nabíjení hodinek se všemi typy řemínků. Třetí nabíjecí plocha je určená pro AirPods nebo jiná zařízení s Qi nabíjením s výkonem 5 W. Bohaté příslušenství v základním balení Na rozdíl od konkurence obsahuje balení veškeré potřebné příslušenství. Dostanete 30W USB-C PD adaptér, který poskytuje dostatečný výkon pro současné nabíjení všech tří zařízení. K tomu přibalený 1 metr dlouhý opletený USB-C kabel a pevné cestovní pouzdro pro bezpečný transport. Samotný adaptér v hodnotě několika stovek korun a kvalitní kabel významně navyšují hodnotu celého balení. Nemusíte tak dokupovat žádné další příslušenství, abyste nabíječku mohli plnohodnotně využívat. Pro koho je nabíječka ideální volbou CubeNest Qi2 ocení především majitelé iPhonu 12 a novějších modelů s podporou MagSafe, kteří současně vlastní Apple Watch a AirPods. Díky skládací konstrukci se hodí jak na noční stolek, tak na pracovní stůl nebo na cesty. Titanová varianta má prémiový vzhled s matným povrchem, který se neošoupá. Nabíječka funguje i s telefony v pouzdře – výrobce vyvinul vyvýšenou nabíjecí podložku, která zajistí správné magnetické uchycení i s kryty chránícími objektiv fotoaparátu. Pro Android telefony bez MagSafe magnetu je nutné použít speciální pouzdro nebo magnetický kroužek. Co na nabíječku říkají uživatelé Nabíječka má na Alze hodnocení 4,8 hvězdičky ze 112 recenzí a doporučuje ji 95 % zákazníků. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní zpracování, rychlost nabíjení a stabilní konstrukci. „Klouby drží v nastavené pozici a nepovolí,“ píše jeden z recenzentů. Další oceňují, že se zařízení při nabíjení nezahřívají. KOUPIT NABÍJEČKU CUBENEST Mezi výtkami se objevuje vyšší hmotnost než někteří očekávali a občasné problémy s nabíjením Apple Watch 10. generace – hodinky se údajně opakovaně připojují a odpojují. Jeden zákazník také upozorňuje, že Samsung Galaxy Watch Ultra se vůbec nepřichytí kvůli stejné polaritě magnetů. Několik uživatelů zmínilo zahřívání pouzdra AirPods 4 při delším nabíjení. „Před spaním jsem je dal na nabíječku a ráno byly pořád dost teplé,“ uvádí jedna z recenzí. U iPhonu a Apple Watch tento problém hlášen nebyl. Technické parametry Nabíječka má vstupní výkon 9V/3A nebo 12V/3A a poskytuje výstupní výkon v rozmezí 5W až 25W podle připojeného zařízení. iPhone nabíjí standardem Qi2 rychlostí 15W, Apple Watch využívají proprietární magnetické nabíjení a AirPods nebo jiná Qi zařízení se nabíjejí výkonem 5W. Zařízení obsahuje několik ochranných prvků včetně tepelné ochrany, přepěťové ochrany, proudové ochrany a ochrany proti zkratu. Reklamovanost produktu je podle Alzy pouze 2,03 %, což svědčí o spolehlivosti. Za současnou cenu 1 819 Kč představuje CubeNest Qi2 SQ312 Pro zajímavou alternativu k originálním řešením od Applu, která stojí výrazně více a nenabízejí nabíjení všech tří zařízení současně. Využijete Black Friday slevu na tuto nabíječku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi akce Black Friday česko nabíječka Qi2 Sleva